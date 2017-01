Während der PPA Grand National Awards in San Antonio, Texas, sind nun endlich die 10 Finalisten der 2017 World Photographic Cup (WPC) bekannt geben worden. Der renommierte Preis wird von der FEP - Federation of European Professional Photographers, PPA – Professional Photographers of America, der UAPP – United Asian Professional Photography und des AIPP - Australian Institute of Professional Photography gesponsort.

Die Top 10 Bilder in den sechs Kategorien sind (in alphabetischer Reihenfolge):

COMMERCIAL

Barbara Breitsameter (USA)

Diogo Freitas (Portugal)

Amber Griffin (Neuseeland)

Carlos Herrejón (Mexiko)

Dušan Holovej (Slowakei)

Lluis Oliver Fabrega (Spanien)

Lupi Spuma (Österreich)

Uli Staiger (Deutschland)

Michelle Trull (USA)

Ricardo Urroz (Mexiko)

ILLUSTRATION

José Almeida (Portugal)

Félix Alejandro Hernández Rodríguez (Mexiko)

Charmaine Heyer (Australien)

Lee Howell (Großbritannien)

Stanislav Hricko (Slowakei)

Diamantino Jesus (Portugal)

Antti Karppinen (Finnland)

Kazutoshi Kawakami (Japan)

José Manuel Ortega (Spanien)

Uli Staiger (Deutschland)

NATURE

Ann Coppens (Belgien)

Xie Dacai (China)

Sergey Degtyarev (Russland)

Liette Gilbert (Kanada)

Andreas Kalvig Anderson (Norwegen)

Carlos Resende (Portugal)

Daniel Rodrigues (Portugal)

Pepe Soho (Mexiko)

Søren Sviland (Norwegen)

Liyun Yu (USA)

PORTRÄT

Dmitrii Ageev (Russland)

Fernando Branquinho (Portugal)

André Brito (Portugal)

Lauren Del Vecchio (USA)

Nikki Harrison (Kanada)

Christopher Ian (Australien)

Eelena Malysheva (Russland)

Martina Nemčeková (Slowakei)

Bjørn Tore Stokke (Norwegen)

Min Zhang (China)

REPORTAGE

Nely Ariza (Spanien)

Oldřich Bubák (Tschechien)

Dario Caruso (Frankreich)

Miloš Fic (Tschechien)

Laura Gabriela Olmedo Macip (Mexiko)

Peter Svoboda (Slowakei)

Vincenzo Tessarin (Italien)

Léa Torrieri (Frankreich)

Goh Wee Seng (Singapur)

WEDDING

Igor Bulgak (Russland)

Lee Howell (Großbritannien)

William Lambelet (Frankreich)

Miguel Matos (Portugal)

Carlos Felipe Ortíz Morel (Spanien)

Raymond Pang (Singapour)

Terese Samuelsen (Norwegen)

Shinichi Shimomiya (Japan)

Xiannian Wan (China)

Andreas Zopf (Österreich)

Das Video der Zeremonie finden Sie auf hier auf Facebook.

Die Einsendungen finden Sie hier.