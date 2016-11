Die EOS 5D Mark IV geht auf Tour: In sechs deutschen Städten haben Profi-Fotografen die Möglichkeit, das neue Flaggschiff der Canon EOS 5D Serie hautnah zu erleben. Angeboten wird eine Kombination aus praxisorientierten Expertenvorträgen und anschaulichen Live-Shootings.







Die EOS 5D Mark IV ist ein echter Allrounder. Wer sich als professioneller Fotograf gerne selbst von der überragenden Qualität des Spitzenmodells überzeugen lassen möchte, hat ab sofort im Rahmen der Canon VIP Tour die Gelegenheit dazu.



Mit hochkarätigen Live-Shootings und praxisnahen Vorträgen bietet die VIP Tour von Canon allen Interessenten die Möglichkeit, sich die Vorteile der EOS 5D Mark IV im Einsatz anzuschauen. Canon Professionals informieren anschaulich zu allen wichtigen Fakten. In den Sessions wird beispielsweise erklärt, welche Möglichkeiten sich durch die Nutzung von Dual Pixel Raw eröffnen.



Still Lifer Eberhard Schuy präsentiert anschaulich, wie Produkte im Studio perfekt inszeniert und die 5D Mark IV für Fotos und Videoshots in brillanter Qualität eingesetzt werden kann. In spannenden Live-Shootings mit Model zeigt der renommierte Fotograf Jörg Kyas die faszinierenden Möglichkeiten der neuen Kamera in der Beauty- und Fashionfotografie.



Die Canon VIP Tour macht Halt in folgenden Städten: Hamburg (08.11.), Berlin (09.11.), Darmstadt (22.11.), Düsseldorf (24.11.), Stuttgart (29.11.) und München (01.12.).



Die Teilnahmegebühr beträgt 19,90 Euro pro Teilnehmer und Event. Die Teilnehmer erhalten beim Kauf einer EOS 5D Mark IV ein CashBack von 50 Euro. Getränke und Snacks sind in der Teilnahmegebühr enthalten. Die Teilnahme kann kostenlos bis zu 48 Stunden vor dem Event storniert werden.



Alle weiteren Informationen sowie Anmelde-Formular unter: www.canon.de/vip-tour