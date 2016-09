Auch der Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter e.V. wird dieses Jahr wieder mit einem Stand präsent sein.

Wie immer werden die Bilder sprechen: Der BFF wird sich mit der Ausstellung "Black" präsentieren - mit faszinierenden Arbeiten von 20 BFF-Fotografen. Um die Bandbreite der Mitglieder in allen Fachbereichen der Fotografie zu veranschaulichen, werden die prämierten Arbeiten des BFF-Magazin Awards 1 - 6 multimedial am Stand eingespielt. BFF-Referenten bringen berufsrelevante Themen auf die Photokina-Profibühne, PROFESSIONALS STAGE (Halle 4.1, Stand K-50). Sie finden die Termine im Programm der PROFESSIONALS STAGE unter:

http://events.ausstellerdaten.de/media/_010926_tageskalender_photokina_2016.pdf

Für interessierte Fotografen werden täglich Mappensichtungen am BFF-Stand von 11-12 Uhr und von 15-16 Uhr von BFF-Professionals durchgeführt, die Portfolios in der Diskussion mit ihnen optimiert. Beratung zu berufsrechtlichen Fragen gibt es am BFF-Stand von Justiziarin Dorothe Lanc, Mi., 21.09. von 14:30 bis 18:00 Uhr und Sa. 24.09., 14:00 bis 17:30 Uhr. Informationen zum BFF mit Präsentation der neuen Webseite und des Blogs für Besucher und potentielle Bewerber ergänzen das Programm.

Die Idee von einem sehr aktiven Verband mit großem Namen wird Ihnen anschaulich präsentiert und die "Neuen" im BFF-Vorstand, in der BFF-Geschäftsführung und der BFF-Rechtsberatung lernen Sie gerne persönlich bei einem Kaffee kennen.

Und die Chance, interessante Begegnungen mit bekannten Fotografen zu haben, ist am BFF-Messestand besonders hoch, denn viele der 500 Mitglieder werden anwesend sein.

Schauen Sie einfach vorbei - BFF Halle 01.1 - Stand A002