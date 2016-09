Der Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA) und Adobe Systems veranstalten am 6. Oktober 2016 im ehemaligen Hauptzollamt Hamburg eine PICTAnight zur Erstellung visueller Mashups und zu Urheberrechtsfragen, die bei der Übernahme von fremdem Bildmaterial entstehen.

Lange schon haben die Begriffe Remix und Mashup die Bild- und Kreativbranche erreicht. Visuelle Mashups sind Medieninhalte, die durch Kombination bestehender Inhalte wie Fotos, Illustrationen oder Vektoren erstellt werden. Bei Infografiken oder Fotomontagen greifen Werbeagenturen und Verlage häufig auf unterschiedliche grafische Elemente zurück.

Doch wie sieht es mit den Urheberrechten aus? Sind der künstlerischen Freiheit hier keine Grenzen gesetzt? Wieviel Foto darf man verwenden, ohne Rechte zu verletzen? Wann entsteht ein eigenständiges, ebenfalls urheberrechtlich geschütztes neues Werk?

Mit einer spannenden Mischung aus Live-Kreation und Urheberrechtsvortrag bietet die PICTAnight in Hamburg anschaulich Antworten auf die brennenden Fragen. Der Photoshop-Guru DomQuichotte (www.fx-ray.com) erstellt vor Ort visuelle Mashups und erläutert Workflows und Prozesse bei der Arbeit mit unterschiedlichen Bildinhalten. DomQuichotte ist als Digital Artist, Retoucher und Art-Director für einige der renommiertesten Fotografen und Agenturen in Los Angeles und Berlin tätig.

Den entsprechenden Vortrag zum Fotorecht übernimmt Rechtsanwalt Lars Rieck. Er ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht der Kanzlei IPCL Rieck (www.ipcl-rieck.de). Lars Rieck gehört als BVPAexpert dem aus Foto-Sachverständigen und Anwälten des Medienrechts bestehenden BVPA-Netzwerk an.

Im Anschluss an den Vortrag stehen die Referenten zum Informationsaustausch zur Verfügung. Dazu werden ein Fingerfood-Buffet und Getränke gereicht. Der Abend dient in bewährter Tradition also nicht ausschließlich der Information, sondern auch dem Erfahrungsaustausch und Networking.

Der Eintritt zur PICTAnight kostet für BVPA-Mitglieder 45,00 EUR, für Nicht-Mitglieder 59,00 EUR zzgl. MwSt. und beinhaltet neben dem Weiterbildungsvortrag das o.g. Buffet inkl. Begrüßungsgetränk.

Anmeldung unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Kurz zusammengefasst:

Was? PICTAnight zur Erstellung visueller Mashups und Urheberrechtsfragen

Wann? 6. Oktober 2016, 18 bis ca. 21 Uhr

Wo? Ehemaliges Hauptzollamt – Zolllager, Alter Wandrahm 20, 20457 Hamburg

Über den Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA):Über Adobe Systems:

Der BVPA ist die führende Instanz in Deutschland und dem europäischen Raum für alle Fragen rund um visuelle Inhalte und vertritt kleine und große Bildanbieter in ganz Europa. Der Verband repräsentiert außerdem die Interessen von Unternehmen, die bildagenturnahe Services anbieten, z.B. technische und juristische Dienstleistungen wie Keywording, Rechteverfolgung und Vertrieb.

Über Adobe Systems:

Adobe ist der weltweit führende Anbieter von Software und Online-Services für Digitale Medien und Digitales Marketing. Drei leistungsstarke Cloud-Lösungen ermöglichen Kunden, innovative digitale Inhalte zu kreieren, zielgenau auf allen relevanten Kanälen zu veröffentlichen, den Erfolg zu messen und kontinuierlich zu optimieren.