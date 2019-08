Am 11. und 12. Oktober ist Berlin der „place to be“ für alle Foto- und Videoprofis. An diesen Tagen findet im Rahmen der Berlin Photo Week zum ersten Mal die tPIC, die größte Konferenz für ambitionierte und professionelle Fotografinnen und Fotografen, im Kraftwerk Berlin statt. Bereits zum Start wird die tPIC mit über 30 Referentinnen und Referenten auf drei Bühnen die größte Konferenz für Fotografen in Deutschland.





Die tPIC präsentiert ein hochkarätiges Line-up unterschiedlicher Themen und Trends von international tätigen Profi-Fotografen über Marketingexperten und Fachanwälten bis hin zu Kreativdirektoren und Fotojournalisten. An zwei Tagen zeigen über 30 renommierte und erfolgreiche Referentinnen und Referenten in über 40 verschiedenen Vorträgen und Podiumsdiskussionen, wie das Profi-Business von morgen aussieht, wo ungenutzte Potenziale liegen und wie sich jeder Teilnehmer mit seinem eigenen Foto-Business für die Zukunft besser aufstellen kann.



Das Konzept von tPIC steht für „Networking, Lernen und Weiterentwickeln“ durch kompetente Impuls-Vorträge und Best-Practice-Cases.



Einige der Höhepunkte aus dem Programm:

J. Konrad Schmidt, Profi-Fotograf und BFF-Vorstand: “Die Überbewertung von Instagram und andere Fehler im System“

Silke Güldner, Coaching + Consulting für Fotografen mit zwei Vorträgen:

Vortrag 1: „Sichtbarkeit & Digitale Strategien in der Berufsfotografie.“

Vortrag 2: „Verschenken oder Verkaufen? Honorargestaltung & Nutzungsrechtskalierung in der Jobpraxis.“

Sebastian Deubelli (Fachanwalt für Medien- und Urheberrecht) in Diskussion mit Felix Hummel (Gründer und CEO von BuzzBird): „Nieder mit der Werbekennzeichnung – ein aktueller Überblick, was wirklich (nicht) gekennzeichnet werden muss.“

Ulla Lohmann, Expeditionsfotografin und -filmerin, Canon-Ambassadorin: “the art of storytelling – Wie aus Fotos packende Reportagen entstehen“

Eberhard Schuy, Werbe- und Industriefotograf, Canon-Ambassador: “Erfolgreiche Produktfotografie – Kreative Fotografie zwischen Mainstream und Individualität“

Daniel Etter, Fotojournalist, Pulitzer-Preisträger und Canon-Ambassador: “Wenn Bilder ein Eigenleben entwickeln – Verantwortung von Fotojournalismus

Anatol Kotte, Fotograf, Künstler & Regisseur, Leica-Ambassador: “Iconicaton – wie macht ein Bild aus Menschen Ikonen?”

Joachim Baldauf, Fotograf und Verleger, Leica-Ambassador: „Fotografie im Selbstverlag publizieren“

Alle weiteren Vortragsthemen finden sich auf www.tpic.de





Außerdem bietet das wichtigste Profi-Event 2019 den perfekten Austausch mit anderen Profis und Imaging-Experten. Neben den Vorträgen gibt es mehrere Networking-Sessions, Diskussionsrunden und die exklusive tPIC-Night zum geselligen Netzwerken. Zum gleichen Zeitpunkt finden außerdem im Rahmen der Berlin Photo Week weitere Veranstaltungen statt wie Wettbewerbe, Portfolio-Reviews, Photo-Walks und der PIV Start-up-Day.



Es lohnt sich also ganz besonders, am 11. und 12. Oktober nach Berlin zu kommen und dabei zu sein, um mit ganz neuen Ideen ins Jahresendgeschäft oder in die Planungen für 2020 zu starten. Für alle erfolgreichen Fotografinnen und Fotografen zeigt sich immer wieder ein gemeinsamer Nenner: „Networking und Weiterbildung“ gehören zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren.



Die Konferenz wird unterstützt durch viele namhafte Partner der Fotoindustrie. Als Hauptsponsor nutzt Canon das professionelle Umfeld, um sich mit dem Canon-Professional-Service-Tea m, einer Sensorreinigung und einer exklusiven Beratung für Großformatdrucker in Szene zu setzen. Ebenfalls sind als Partner u.a. dabei: Leica, Tamron, Fujifilm, Olympus, Sony, Panasonic, KODAKOne, Haufe-Lexware und eventbrite.



tPIC richtet sich an Fotografen, Videografen, kreative Produzenten und professionelle Imaging-Anwender. Konferenztickets sind noch bis zum 15. September zum Sonderpreis ab 229 Euro (Tagesticket, zzgl. MwSt.) erhältlich. Die Zweitageskarte kostet für Frühbucher 309 Euro (zzgl. MwSt.) und beinhaltet zusätzlich die Teilnahme an der tPIC-Night sowie den Zugang zur englischsprachigen Berlin Photo Week Conference, die parallel ab Samstagmittag mit Vorträgen und Diskussionen von Thomas Höpker, Evelyn Bencicova und weiteren internationalen Foto-Stars stattfindet.



