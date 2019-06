Sowohl die Mac- als auch die Windows-Version erhalten eine einfachere Navigation. Hast du beispielsweise ein Foto, das du einem bestimmten Ordner zuordnen möchtest? Es ist jetzt einfacher als je zuvor. Alles, was du tun musst ist, mit der rechten Maustaste auf das Foto zu klicken und Gehe zu> Ordner in Bibliothek zu wählen. Du wirst sofort zu dem Ordner weitergeleitet, der das Foto enthält. Dies ist perfekt, um Fotos zu finden, die mit einem bestimmten Bild zusammenhängen, an dem du gerade arbeitest.

Windows-Benutzer können es noch einen Schritt weiter gehen und alle Fotos mit dem gleichen Datum finden, indem sie mit der rechten Maustaste auf Gehe zu > Bilder vom gleichen Datum klicken.

DU wirst auch eine verbesserte Startzeit beim Öffnen von Luminar bemerken. Selbst wenn du Hunderte - ja sogar Tausende - von Fotos in deiner Bibliothek hast, kannst du jetzt schneller als je zuvor an die Arbeit gehen.

Wenn du mit einem Mac arbeitest, wirst du die Geschwindigkeitssteigerung vor allem bei der Erstellung von Alben merken. Wenn du mit einer großen Anzahl von Fotos arbeitest, kannst du jetzt ein Album schneller als je zuvor erstellen.

Schließlich erhalten Mac-Benutzer auch die Möglichkeit, die Sprache unabhängig von den Systemeinstellungen zu ändern. Gehe in der oberen Menüleiste zu Luminar 3 > Sprache und wähle eine der vielen Sprachen aus der Liste. Du kannst jetzt mit nur einem Klick von Englisch auf Deutsch wechseln!