LUMIX GX880: Superkompakte, smarte Systemkamera

Der Digital-Live-MOS-Sensor mit 16 Megapixeln und ohne Tiefpass-Filter zusammen mit dem aktuellen Venus Engine Bildprozessor garantiert hochauflösende, gestochen scharfe, detailreiche Bilder mit hohem Kontrast und beeindruckender Farbwiedergabe. Die maximale Empfindlichkeit beträgt ISO 25600. Das Kontrast-AF-System mit DFD (Depth from Defocus) Technologie arbeitet dank seinem digitalen Datenaustausch zwischen Kamera und Objektiv mit max. 240 B/s*1 äußerst schnell und präzise. Die AF-Reaktionszeit beträgt nur ca. 0,07 Sek*2.

Der 7,5 cm LCD Monitor mit 1,04 Mio. Bildpunkten und Touch-Bedienung lässt sich um 180 Grad kochklappen, wobei die GX880 automatisch in den Selbstauslöser-Modus wechselt. Dieser Selbstauslöser-Modus bietet diverse neue Funktionen, darunter ein 4K Selfie-Modus. Damit macht die GX880 4K Selfies ohne Einschränkung des Bildwinkels. So werden auch Hintergrund oder Landschaft mit aufgenommen. Im Selbstauslöser-Nachtmodus werden sowohl Personen im Vorder- wie Hintergrund ausgewogen belichtet.

Die Beauty-Funktionen ermöglichen attraktive Portraits nach individuellem Geschmack mit den Effekten Soft-Skin, Defokussierung und Verschlanken (Slimming). Diese Filter können nicht nur im Selbstauslöser-Modus, sondern auch bei normalen Portraitaufnahmen eingesetzt werden. Nach der Aufnahme bietet die Kamera mit der Beauty-Retouch-Funktion*4 die Möglichkeit der Ästhetik/Make-up-Retusche. Mit dem Hintergrund-Kontrollmodus kann darüber hinaus je nach Situation der Hintergrund scharf oder unscharf gestaltet werden. Im Selbstauslöser-Modus sind auch Panoramabilder möglich.

Die LUMIX GX880 zeichnet hochauflösende 4K Videos mit 3.840 x 2.160 Pixel Auflösung bei 30p / 25p oder 24p im MP4-Format*3 auf. Die LUMIX 4K Technologie erschließt mit ihrem 4K Fotomodus neue Möglichkeiten wie Post Focus und Focus Stacking. Funktionen wie Creative Control, Creative Panorama und diverse Fotostile inklusive des L.Monochrome Modus bringen zusätzliche gestalterische Freiheiten. Die LUMIX GX880 kann Fotos im RAW- und JPG-Format synchron aufnehmen, wobei sich die RAW-Aufnahmen direkt in der Kamera entwickeln lassen.

Die intelligente Automatik und der Motiv-Assistent unterstützen Systemkamera-Einsteiger bei der Bedienung der LUMIX GX880. So sind die oft genutzten Modi im direkten Zugriff schnell am Einstellrad vorwählbar.

Die LUMIX GX880 zeichnet sich aus durch ihr schlankes, elegantes Profil und ihr traditionelles Kamera-Design. Sie ist in Silber-Schwarz erhältlich. Die integrierte WiFi® Konnektivität gestattet das schnelle Teilen von Bildern in sozialen Netzwerken und die einfache Fernbedienung der Kamera.

*1 Kontrast-AF mit DFD-Technologie funktioniert nur mit Panasonic Micro FourThirds Objektiven.

*2 mit AFS bei Weitwinkel mit H-FS14140 (CIPA).

*3 Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufzeichnungszeit 5 Minuten mit [MP4] in [4K-] überschreitet

*4 Die Serienbildrate beträgt 15 B/s

1. Erweiterte Selbstauslöser und Beauty-Modi für abwechslungsreiche Selfies

Zur Gestaltung von Selfies bietet die neue GX880 erweiterte Funktionen. Der 4K Foto Selbstauslöser-Modus ermöglicht es, nach der Aufnahme einer Bildserie mit 30 B/s in 4K Auflösung nachträglich das Bild auszuwählen, das den richtigen Moment festhält. Mit einem Objektiv wie dem LUMIX G VARIO 12-32mm nutzt der 4K Selfie-Modus den vollen 24mm*1-Bildwinkel ohne Beschnitt des Bildfeldes. So kommen auch Hintergrund und Landschaft*2 mit auf das Foto, ebenso größere Personengruppen.

Je nach Situation kann der Anwender die Einstellung von 4K Selfies mit dem neuen breiteren Betrachtungswinkel bei 15 B/s oder dem konventionellen beschnittenen Betrachtungswinkel bei 30 B/s wählen.

Die LUMIX GX880 ermöglicht auch stimmungsvolle Selfies bei nächtlichen Außenaufnahmen. Sowohl Personen vorne als auch im Hintergrund werden natürlicher abgebildet, indem das Hauptmotiv und der Hintergrund separat aufgenommen und die Bilder dann kombiniert werden.

Diverse Beauty-Funktionen der LUMIX GX880 ermöglichen die Optimierung von Portraits. Im Aufnahmemodus Soft Skin sieht die Haut glatter aus, Slimming verschlankt die Gesichtslinien in 10 feinen Schritten. Darüber hinaus kann der Benutzer im Hintergrund-Steuerungsmodus wählen, ob er den Hintergrund unscharf oder scharf abbilden möchte. Die Einstellung „Defokus“ stellt den Hintergrund unscharf, um das Hauptmotiv scharf hervorzuheben. „Clear“ dagegen sorgt für eine scharfe Abbildung von Vorder- und Hintergrund. Selfies können auch als Panoramabilder aufgenommen werden, ideal für Gruppenaufnahmen und Selfies vor Landschaften.

Nach der Aufnahme erlaubt die Beauty-Retouch-Funktion ein virtuelles Gesichts-Make-up bei der Wiedergabe. In der ästhetischen Retusche können verschiedene Effekte für ein optisches Facelifting auf das Gesicht angewendet werden, etwa für reinere Haut oder hellere Zähne. In der Make-up-Retusche kann der Benutzer die Farbe der Hautcreme, der Lippen, der Wangen und des Lidschattens beeinflussen.

Der 7,5 cm Touchscreen-Monitor mit 1,04 Mio. Bildpunkten ist um 180 Grad klappbar. Bei hochgeklapptem Monitor aktiviert die Kamera automatisch den Selbstauslöser-Modus. In herkömmlichen Selfie-Aufnahmen müssen die Benutzer ihre Arme strecken, um die Kamera zu halten, was die Selfies fast alle gleich aussehen lässt. Das Frei-Hand-Selfie der GX880 ermöglicht dagegen variablere, ausdrucksstärkere Posen.

Die Creative-Control Filter Expressiv, Retro-, High Key-, Monochrom- und Spielzeug-Effekt können auch im Selbstauslöser-Modus verwendet werden.

*1 entsprechend 35mm KB

*2 Die Bildrate beträgt 15 B/s

2. Hochauflösende 4K Fotos und Videos für den entscheidenden Moment

Dank der schnellen Sensorsignalauslesung und -verarbeitung im Bildprozessor kann die kleine und handliche LUMIX GX880 4K Videos mit 3.840 x 2.160 Pixeln in 25 oder 24p aufzeichnen. Alternativ sind Full HD Videos mit 1.920 x 1.080 Pixeln und 60p möglich.

Eine als Videodatei mit 30 B/s gespeicherte 4K Fotoserie erlaubt es, Fotos von Actionszenen mit 8 Megapixel Auflösung aufzuzeichnen und später das beste Bild vom Höhepunkt der Aktion als einzelnes Foto zu speichern. Außerdem können mehrere Bilder als 4K Foto-Aufnahmen auf einmal in der LUMIX GX880 gespeichert werden. Es können maximal 150 Bilder in fünf Sekunden nach einem vorbestimmten Bild gespeichert werden.

Die Post Focus Funktion der GX880 ermöglicht eine nachträgliche Fokusbestimmung. Aus einer Serie von Fotos mit unterschiedlicher Entfernungseinstellung kann später das Bild mit der gewünschten Scharfeinstellung als einzelnes Bild gespeichert werden. Die Focus Stacking („Stapel“-)Funktion macht es möglich, aus einer Serie von Post Focus Fotos mit unterschiedlichen Fokuspunkten ein durchgehend scharfes Bild zu erzeugen, mit einer Schärfentiefe, wie sie speziell bei Makroaufnahmen normalerweise nicht möglich ist.

3. Hohe Bildqualität und beeindruckende Farbwiedergabe

Die Kombination des 16 Megapixel Digital-Live-MOS-Sensors ohne Tiefpassfilter mit dem Venus Engine Bildprozessor in der LUMIX GX880 garantiert lebendige, natürliche Bilder von hoher Qualität mit hervorragender Auflösung, hoher Dynamik und ausgewogener Farbwiedergabe. Der Verzicht auf den Tiefpassfilter bringt eine verbesserte Auflösung, der Venus Engine Bildprozessor unterdrückt eventuell störende Moiré-Effekte bei feinen Strukturen. Die motivgerechte individuelle Abstimmung von Farbtönen, Sättigung und Helligkeit sorgt für eine differenzierte Farbwiedergabe. Dank effektiver Rauschunterdrückung sind Empfindlichkeiten bis maximal ISO 25600 möglich.

Der DFD-Kontrast-AF der GX880 mit einen seinem schnellen digitalen Datenaustausch zwischen Kamera und Objektiv mit 240 B/s macht die Fokussierung noch schneller und präziser. Dabei berechnet die DFD (Depth from Defocus) Technologie*1 die Entfernung zum Motiv durch die Auswertung von zwei Aufnahmen mit unterschiedlicher Scharfstellung unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des gerade verwendeten Objektivs. Folge ist ein High-Speed-AF von ca. 0,07s.*2 Dank der Multi-Prozessor-Leistung ermöglicht die LUMIX GX880 Highspeed-Serienaufnahmen von bis zu 5,8 B/s (AFS)/5 B/s (AFC), um auch schnell bewegte Motive sicher scharf zu erfassen.

Dank ihrer Low-Light-AF-Fähigkeiten kann die LUMIX GX880 selbst bei äußerst schlechten Lichtverhältnissen bis zu -4EV (entspricht Mondschein) auch ohne AF-Hilfslicht präzise fokussieren. Darüber hinaus bietet die LUMIX GX880 eine Starlight-AF-Funktion. Damit lassen sich durch Kontrasterkennung in einem verkleinerten Bereich nachts Sterne am Himmel per Autofokus aufnehmen.

Insgesamt 49 Fokuserkennungsbereiche ermöglichen eine flexiblere Platzierung in Verbindung mit dem benutzerdefinierten Multi-AF-Modus. Zusätzlich zum herkömmlichen Gesichtserkennungs-AF ist die LUMIX GX880 mit Gesichts-/Augenerkennungs-AF ausgestattet, der sich automatisch auf das Auge eines menschlichen Gesichts konzentriert. Mit dem Pinpoint-AF wird der Zielbereich vergrößert dargestellt, um eine möglichst präzise Platzierung zu ermöglichen.

*1 Kontrast-AF mit DFD-Technologie funktioniert nur mit Panasonic Micro FourThirds Objektiven.

*2 mit AFS bei Weitwinkel mit H-FS14140 (CIPA)

4. Integriertes WiFi®-Modul für einfache kabellose Verbindung zu Smartphones

Die LUMIX GX880 bietet komfortable WiFi® Konnektivität (IEEE 802.11 b / g / n) und damit mehr Flexibilität bei der Aufnahme und sofortiger Bildweitergabe. Nach der Installation der Panasonic Image App für iOS oder Android auf Smartphone oder Tablet können damit die Kamera fernbedient sowie die Bilder betrachtet und geteilt werden.

Mit der Fernbedienung ist es möglich, Selfies aufzunehmen, während die Person mit dem Smartphone samt Jump Snap Funktion hochspringt. Das Smartphone in der Hand erkennt, wenn es sich in der höchsten Position befindet und löst die Kamera aus der Entfernung aus.

5. Schlanker Body mit großer Funktionsvielfalt und einfacher Bedienung

Obwohl die LUMIX GX880 zahlreiche Foto- und Video-Funktionen bietet, fällt sie dank ihres schlanken, stilvollen Gehäuse dem Fotografen nie zur Last. Alle Teile, einschließlich Tasten und Einstellrädern sind hochwertig gefertigt und für eine praxisgerechte Bedienung platziert. Mit einer Reset-Taste auf der Rückseite können alle Aufnahmevorgaben bei Bedarf schnell auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Der neue Griff in Lederoptik ist ergonomisch geformt und gibt dank einem rutschsicheren Part einen sicheren Halt.

6. Weitere Ausstattungsmerkmale

Motiv-Assistent

Der Motiv-Assistent* bietet 21 von professionellen Fotografen aufgenommene Fotos als Musterbeispiele. Daraus können Nutzer der GX880 das am besten zu seiner Situation passende Beispiel auswählen. Die optimalen Parameter für eine Aufnahme dieses Szenentyps stellt die GX880 dann automatisch ein. Der Aufnahmemodus, technische Tipps und das empfohlene Wechselobjektiv für den jeweiligen Motivtyp können auch angezeigt werden.

* Die Videoaufnahme mit dem Modus-Guide ist in einigen Szenen nicht möglich.

Intelligente Automatik für Foto und Video

Der iA (Intelligente Automatik) Modus bringt selbst Anfängern gelungene Bilder in unterschiedlichen Situationen. Eine Vielzahl von hilfreichen Assistenzfunktionen wie Gesichts-/Augenerkennung, Motiverkennung, Bewegungserkennung oder AF-Tracking unterstützen sie dabei. Im iA+ Modus lassen sich Helligkeit und Farbe zudem noch manuell beeinflussen.

Creative Control

22 digitale Bildvariationsmöglichkeiten erweitern bei der LUMIX GX880 den Gestaltungsspielraum. Der Creative Control-Modus bietet folgende Filteroptionen: Expressiv / Retro / Alte Zeit / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Hart Monochrome*1 / Soft Monochrome*1 / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniatur-Effect*2 / Weichzeichner*1 / Phantastisch / Stern-Filter*1 /Selektive Farbe / Sonnenschein*1

Praktisch ist die Möglichkeit der GX880, zusätzlich zu Aufnahmen mit Filterwirkung zugleich ein normales Bild zu speichern, so dass immer ein unverändertes Original zur Verfügung steht.

*1 nur im Foto-Modus

*2 Ton wird nicht mit aufgenommen und ca. 1/10 der Zeitspanne wird aufgezeichnet.

Foto-Stile

Mit den Fotostil-Vorgaben lässt sich der Bildcharakter variieren, etwa in Farbe, Kontrast oder Sättigung. Die insgesamt sieben Modi (Standard, Lebendig, Natürlich, Monochrom, L.Monochrom und Landschaft) können nochmals individuell feinabgestimmt werden. L.Monochrom sorgt für eine besonders differenziert Schwarz-Weiß-Wiedergabe. Darüber hinaus kann die Wirkung von Gelb/Orange/Rot/Grün-Filtern bei den Schwarzweiß-Aufnahmen simuliert werden.

RAW-Datenentwicklung in der Kamera

Die LUMIX GX880 kann nicht nur Fotos im professionellen RAW-Format speichern, sondern diese auch in der Kamera entwickeln, um daraus JPEG-Fotos nach persönlichen Vorgaben zu erzeugen. So können neben dem Farbraum (sRGB / AdobeRGB) die Parameter für Weißabgleich, Belichtungskorrektur, Kontrast, Lichter/Schatten, Sättigung, Rauschunterdrückung und Schärfe nach Bedarf variiert werden. Darüber hinaus lassen sich die LUMIX Fotostile sowie die intelligente Dynamikbereichs- und Auflösungssteuerung anwenden.

Lautlos-Modus

Wenn möglichst unauffällig fotografiert werden soll, nutzt dieser Modus den lautlosen elektronischen Verschluss statt des mechanischen, schaltet alle Töne (AF, Bestätigung) aus und unterdrückt das Aufleuchten von AF-Hilfslicht und Blitz.

USB-Ladefunktion

Der Akku kann sowohl per Netzgerät als auch direkt in der Kamera über USB aufgeladen werden.

Verfügbarkeit und Preis

Die LUMIX GX880 kommt ab Juni 2019 in Silber-Schwarz in den Handel. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 449 Euro inklusive 12-32mm Zoom.

Detaillierte technische Daten gibt es unter www.panasonic.de.

