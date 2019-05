More when it matters – Profoto A1X

Das neueste Ergebnis unserer Innovationsarbeit – der neue Profoto A1X ist da! Jetzt auch in einer maßgeschneiderten Sony-Version.

In der Produktentwicklung lehnen wir uns nie zufrieden zurück. Wir bemühen uns immer, noch einen Schritt weiterzugehen – ob in kleineren Stufen oder größeren Schritten. Deshalb entwickeln wir natürlich nicht immer nur bahnbrechende Produkte. Aber wir prüfen und verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Ein Beispiel dafür ist die Einführung des Profoto A1X, der neuen und verbesserten Version des A1. Er bringt von all dem, was seinen Vorgänger so erfolgreich gemacht hat, ein bisschen mehr mit. Sein Akku ist noch leistungsfähiger, die Blitzfolgezeit ist einen Tick schneller, und er ist mit Sony-Kameras kompatibel. Das sind nur einige der über 30 Verbesserungen, die wir am Produkt vorgenommen haben. Oder um es mit anderen Worten zu sagen – mehr da, wo es darauf ankommt.

Denn in der Fotografie gibt es keine zweite Chance. Ein Bild ist vielleicht eine Sekunde lang da, und dann ist es weg. Da ist keine Zeit, um ewig mit den Akkus zu hantieren oder darauf zu warten, dass der Blitz sich wieder auflädt – alles muss parat sein. Deshalb hat der neue Profoto A1X ausreichend Power für 450 Blitze bei voller Leistung pro Akkuladung. Hinzu kommt eine extrem kurze Blitzfolgezeit von einer Sekunde, sodass Sie kein Bild mehr verpassen.

Dank des innovativen runden Blitzkopfes mit seinem sanften, gleichmäßigen Lichtabfall sieht das Licht im Bild immer natürlich und ansprechend aus. Für noch mehr kreative Freiheit verfügt der A1X über eine Magnethalterung für das einfache Anbringen von Lichtformern. Es sind sechs Lichtformer erhältlich, die Sie entweder einzeln oder in Kombination miteinander nutzen können.

Aber hier hört die Flexibilität noch nicht auf: ein flimmerfreies Einstelllicht ist in den Blitzkopf integriert, sodass Sie genau sehen können, was Sie tun, bevor Sie auf den Auslöser drücken. Das ist ganz besonders dann nützlich, wenn Sie das Gerät als Off-Camera-Blitz nutzen oder wenn Sie bei schwachem Umgebungslicht fotografieren.

Der Profoto A1X verfügt über eine Air Remote mit 20 Kanälen, HSS und AirTTL, sodass Sie schnell wunderschöne und professionelle Bilder aufnehmen können. Die höhere Anzahl der Kanäle sorgt dafür, dass Sie auch bei belebten Veranstaltungen oder in wichtigen Momenten nicht unterbrochen werden.

Im TTL-Modus betätigen Sie einfach den Auslöser und der Sensor berechnet die richtige Belichtung für Sie. Wenn Sie in den Manual-Modus umschalten, können Sie eine Feinabstimmung dieser Belichtung vornehmen, sodass sie exakt Ihren Vorstellungen entspricht.

Die einfache Handhabung steht bei jedem Produkt von Profoto im Vordergrund, und der A1X bildet da keine Ausnahme. Das große, hochaufgelöste Display ist mit seinen großen, sehr gut lesbaren Zahlen unglaublich übersichtlich. Je weniger Zeit Sie mit Einstellungen im Menü verbringen, umso mehr Zeit können Sie mit Ihrer Lieblingsbeschäftigung verbringen – der kreativen Bildgestaltung. Das ist jedenfalls unsere Ansicht.

Und ob Sie nun mit einer Sony, Canon oder Nikon fotografieren – mit dem Profoto A1X stehen Ihnen in der Lichtgestaltung alle Möglichkeiten offen. Der Profoto A1X bietet Ihnen da mehr, wo es darauf ankommt: mit seinem natürlichen und ansprechenden Licht, dem übersichtlichen und intuitiven Display und der überragenden Akkulauf- und Blitzfolgezeit.

Denn seien wir ehrlich – darauf kommt es immer an.

Hauptmerkmale des A1X

Maßgeschneiderte Versionen für Sony, Canon und Nikon

Air Remote mit 20 Kanälen

Runder Blitzkopf mit einem gleichmäßigen, weichen und natürlichen Lichtabfall

AirTTL und HSS für wunderschöne, professionelle Bilder im Handumdrehen

Intelligente Magnethalterung für A1X-Lichtformer

Sechs Lichtformer speziell für den A1X verfügbar

Integriertes flimmerfreies Einstelllicht

Air Remote TTL ist integriert

Austauschbarer Li-Ion-Akku

Kurze Blitzfolgezeit von 1 Sekunde

Umschaltung zwischen TTL/MAN

Integrierter Motorzoom mit Handsteuerung

Autofokus (AF)-Assistent

Großes, hochauflösendes Display

Produktnummern A1X

901204 A1X AirTTL-C

901205 A1X AirTTL-N

901206 A1X AirTTL-S

A1 AirTTL (für alle Marken) umfasst

1 x A1X AirTTL

1 x Li-Ion-Akku

1 x Dome Diffuser

1 x Bounce Card

1 x Blitzstativ

1 x A1X Bag

1 x Akkuladegerät

Technische Daten im Überblick

Profoto AirTTL: Ja

Betriebsarten: TTL/Manual

Frequenzband: 2,4 GHz

Anzahl der Frequenzkanäle: 20

Reichweite: Bis zu 300 m (300 Fuß) (bei freier Sicht in offenem Raum)

Normale Akkulaufzeit: 450 Blitze bei voller Leistung

Maße

Höhe 10,8 cm (4,25 Zoll)

Volle Länge: 16,5 cm (6,37 Zoll)

Breite: 7,5 cm (2,95 Zoll)

Gewicht

560 g (1,2 Ibs) mit Akku

Empfohlene Apps

Profoto-App für iPhone