Der japanische Objektivhersteller Tamron, führend in der Produktion von hochwertigen optischen Produkten, kündigt die Markteinführung des neuen Zoom-Objektivs

35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Modell A043) für digitale Spiegelreflexkameras mit Vollformatsensor an. Mit einem Brennweitenbereich von 35mm bis 150mm und einer Lichtstärke von F/2.8 im Weitwinkel- sowie F/4 im Telebereich bietet es insbesondere Porträt-, People- und Hochzeitsfotografen neue kreative Möglichkeiten.

Der Zoom-Bereich beinhaltet auch die klassische 85mm-Porträtbrennweite. Darüber hinaus sind auch Ganzkörperporträts möglich, bei denen die Umgebung Teil des Bildausschnitts ist, sowie detailreiche Kopfporträts mit einer wunderschönen, natürlichen Hintergrundunschärfe (Bokeh-Effekt), für die Tamron berühmt ist. Das Gehäuse des 35-150mm F/2.8-4 ist ungewöhnlich kompakt und sehr handlich. Mit einer Baulänge von nur 124,3 mm ist es perfekt ausbalanciert und lässt sich leicht bedienen. Der optische Aufbau des 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD minimiert Abbildungsfehler durch eine spezielle Anordnung von je drei LD (Low Dispersion)-Elementen und und Hybrid-Asphären. Der Autofokus basiert auf einem außergewöhnlich leisen und sehr schnellen OSD

(Optimized Silent Drive) DC-Motor. Darüber hinaus verfügt das Objektiv über eine Dual MPU

(Micro-Processing Unit), die für das bestmögliche Bildergebnis zugleich eine präzise Fokussierung und gleichmäßige Bildstabilisierung sicherstellt. Die Naheinstellgrenze liegt über den gesamten Zoom-Bereich bei 0,45 m, was bei der Gestaltung von Porträtaufnahmen viele neue Gestaltungsoptionen im Nahbereich ermöglicht. Dank Flour-Vergütung und wetterfester Konstruktion eignet sich das Objektiv zudem ideal für Outdoor-Aufnahmen. In Summe ist das 35-150mm F/2.8-4 das leistungsfähigste und vielseitigste Objektiv für die Porträtfotografie.

Produkt-Highlights

1. Exzellente optische Leistung – ideal für hochauflösende Vollformatsensoren

Der spezielle optische Aufbau des 35-150mm F/2.8-4 minimiert chromatische Aberrationen und andere optische Abbildungsfehler durch die leistungsfähige Kombination von drei LD (Low Dispersion)-Glaselementen mit drei Hybrid-Asphären. Das Ergebnis ist ein detail- und kontrastreiches Bild, das die volle Leistungsfähigkeit von hochauflösenden Vollformatsensoren (>50 MP) ausschöpft. Das Zoom wurde speziell für Porträtfotografen entwickelt, mit dem Ziel eine herausragende Leistung insbesondere im mittleren Telebereich (85mm) zu erzielen. Durch den Einsatz von Tamrons optischen Technologien wird darüber hinaus über den gesamten Brennweitenbereich bei jeder Einstellung eine außergewöhnlich hohe Leistung erzielt. In einem aufwändigen Simulationsverfahren konnte Tamron den Schärfe-Unschärfe-Verlauf dieses lichtstarken Objektivs zugunsten eines natürlichen Bokeh-Effekts optimieren. Das Ergebnis sind Aufnahmen mit einem scharfen, detailreichen Hauptmotiv und einer harmonischen Hintergrundunschärfe – ein Leistungsmerkmal, auf das nicht nur Porträtfotografen viel Wert legen.



2. Herausragende Abbildungsqualität auch bei Gegenlichtaufnahmen

Die von Tamron entwickelte BBAR (Broad-Brand Anti-Reflection)-Vergütung trägt im Zusammenspiel mit dem optischen Aufbau zu einer deutlichen Reduzierung von Geisterbildern und Streulicht im Inneren des Objektivs bei. Da gerade in der Porträtfotografie häufig Gegenlichtsituationen verwendet und die Sonne oder andere starke Lichtquellen in den Bildaufbau integriert werden, setzt Tamron hier fortschrittlichste optische Technologien ein.



3. Leistungsfähige Dual MPU (Micro-Processing Unit) garantiert schnellen Autofokus und verlässliche Bildstabilisierung

Lautloser OSD-Autofokus

Der schnelle OSD (Optimized Silent Drive)-Autofokus-Gleichstrommotor kam erstmals im kürzlich vorgestellten Tamron 17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Modell A037) zum Einsatz. Die OSD-Technologie sorgt für eine deutlich leisere Fokussierung (im Vergleich zu früheren Gleichstrommotoren) sowie eine insgesamt schnellere und präzisere Scharfstellung. Bei Porträtaufnahmen bedeutet das weniger Ablenkung durch Fokusgeräusche. Außerdem garantiert die hohe Fokuspräzision eine akkurate AF-Nachverfolgung von Objekten in Bewegung.

Herausragende VC-Bildstabilisierung

Die Leistung des von Tamron entwickelten VC (Vibration Compensation)-Bildstabilisierungssystem konnte durch die MPU nochmals gesteigert werden, da Bildstabilisierung und Autofokus jeweils von einem eigenen Prozessor gesteuert werden. Das VC-System erreicht gemäß CIPA-Standards nunmehr eine Stabilisierung über 5 Stufen*. Dies ist insbesondere bei Teleaufnahmen vorteilhaft, da unerwünschte Kamerabewegungen durch den engen Bildwinkel verstärkt werden. Auch Aufnahmen mit längeren Verschlusszeiten, etwa bei schlechten Lichtverhältnissen, zeichnen sich dank dem VC-Bildstabilisator durch eine hohe Bildschärfe aus.



* Messung gemäß CIPA-Standard mit Canon EOS-5D MK III bzw. Nikon D810.

4. Geringe Naheinstellgrenze von 0,45 m über den gesamten Zoombereich

Die Naheinstellgrenze liegt über den gesamten Zoom-Bereich bei 0,45 m, was bei der Gestaltung von Porträtaufnahmen viele neue Gestaltungsoptionen im Nahbereich bietet. Der Fotograf hat dadurch die Möglichkeit, ausdruckstarke Gesichtszüge oder andere Details festzuhalten, und behält die volle Kontrolle über die Distanz zwischen Kamera und Objekt. Bei Innenaufnahmen hilft ihm dieses Feature, die perfekte Perspektive zu finden.



5. Zukunftsweisendes, ergonomisches Design

Das Zoom-Objektiv zeichnet sich durch eine hohe Fertigungsqualität und eine hochwertiges Produktdesign aus. Von der harmonischen Formensprache über den weißgoldenen Ring bis zur außergewöhnlichen Verarbeitungsqualität ist dieses Objektiv einzigartig. In jedem Detail, sei es die Gestaltung der Schalter oder die Präzision des Metallbajonetts, zeigt sich die langjährige Expertise und das Know-how Tamrons.



6. Spritzwasser- und staubgeschützte Konstruktion

Der Bajonettring und andere kritische Bauteile sind wetterfest abgedichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Diese Eigenschaft macht das Objektiv ideal auch für Outdoor-Einsätze bei wechselhafter Witterung.



7. Fluor-Vergütung

Die Außenseite der Frontlinse ist mit einer Hightech-Beschichtung auf Basis einer neu entwickelten Fluorverbindung mit wasser- und ölabweisenden Eigenschaften vergütet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Langlebigkeit und besondere Widerstandsfähigkeit aus. Die Linsenoberfläche lässt sich leichter abwischen und ist weniger anfällig für Beschädigungen.

8. Kompatibel mit der TAMRON TAP-in Konsole (separat erhältlich)

Das Objektiv ist kompatibel mit der separat erhältlichen Tamron TAP-in Konsole (TAP-01). Wird sie über ein USB-Kabel mit einem Rechner verbunden, lassen sich über die entsprechende Software die Firmware aktualisieren sowie der Autofokus und die VC-Bildstabilisierung individuell anpassen.



9. Ideal in Kombination mit dem Tamron 17-35mm F/2.8-4 Di OSD Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv

Passionierten Reisefotografen, die mit möglichst leichter Ausrüstung unterwegs sein wollen, ohne dabei Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen, steht mit Tamrons neuem Zoom-Duo nun eine ideale Kombination bereit: Mit dem 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Modell A043) und dem 17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) steht ein Brennweitenbereich von 17mm bis 150mm zur Verfügung, mit dem sich eine Vielzahl von kreativen Motiven realisieren lässt – von der Landschafts- und Street-Fotografie über architektonische Detail- und Nahaufnahmen bis zu professionellen Porträts. Die beiden lichtstarken Zoom-Objektive bieten eine große Blendenöffnung (F/2.8 im Weitwinkel, F/4 im Tele) und wiegen zusammen nur 1.250 g*.