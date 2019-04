Ende Februar 2019 führte Samyang als erster Hersteller zwei Objektive für den neu entwickelten Canon RF Mount ein, die nicht von Canon selbst stammen. Jetzt kündigt der koreanische Hersteller von Präzisionsoptiken zwei MF-Objektive in den Brennweiten 14 und 85 mm für Nikon Z an und ist damit erneut der erste Fremdanbieter, dem dies gelingt.

Für den Nikon F Mount bietet Samyang nach dem erfolgreichen AF 14mm F2.8 F nun mit dem neuen AF 85mm F1.4 F ein lichtstarkes Portraitobjektiv mit Autofokus.

Alle drei Objektive sind für Vollformat-Kameras konstruiert. Deren Linsen sind mit dem Samyang-eigenem Ultra Multi Coating (UMC) veredelt. Die Mehrfachbeschichtung sowie die Sonderlinsen in den einzelnen Objektiven verbessern die Abbildungsqualität erheblich. Alle drei Objektive garantieren so eine natürliche Farbwiedergabe und liefern außerdem auch bei offener Blende kristallklare Schärfe von der Mitte bis zum Rand.

Das Samyang MF 85mm F1.4 Z ist ferner das erste Objektiv für den Nikon Z Mount mit 85 mm Brennweite. Es bietet einen Blendenbereich von lichtstarken f/1.4 bis f/22. Fokus und Blende werden manuell geführt, ein Datenaustausch mit der Kamera erfolgt nicht. Die 9 Linsen, eine davon hybrid-asphärisch (H-ASP) sind in 7 Gruppen angeordnet. Die Naheinstellgrenze liegt bei 1 Meter, der Abbildungsmaßstab bei 1:11,11. Die 8 Lamellen sind so geformt, dass Spitzlichter im Bokeh stets rund erscheinen. Das Objektiv erfasst einen Bildwinkel von 28,3° an Vollformat und 19° an Nikon APS-C, was ungefähr einer Vollformat-Brennweite von 126 mm entspricht. Mit einem Gewicht von nur 740 g und einer Länge von 10,2 cm ist dieses Objektiv ungewöhnlich portabel.

Auch das Samyang MF 14mm F2.8 Z bietet mit seinen 810 g auf 12,4 cm Länge für Nutzer des Nikon Z Mounts viel Leistung auf wenig Raum. Die 14 Linsen in 10 Gruppen liefern ein solides, kontrastreiches Weitwinkelerlebnis mit klaren Kanten und geringster Verzerrung. Dies ist den Sonderlinsen zu verdanken: 1 asphärische Linse (ASP), 1 hybride asphärische Linse (H-ASP), 3 hochbrechende Linsen (HR) und 2 verzerrungsarme Linsen (ED) bereinigen die unumgänglichen Abbildungsfehler, die durch die physikalischen Naturgesetze bei der Lichtbrechung auftreten. Wegen der starken Wölbung der Frontlinse und dem Blickwinkel von 115,7° (bzw. 77,2° bei APS-C an Nikon) bietet das Objektiv vorne kein Filtergewinde, dafür aber eine Halterung für Folienfilter am Mount. Die Naheinstellgrenze liegt bei 28 cm, der Blendenbereich erstreckt sich von f/2.8 bis f/22. Auch dieses Objektiv wird komplett manuell bedient und tauscht keine Daten mit der Kamera aus.

Für den Nikon F Mount wird das Samyang AF 85mm F1.4 F eine willkommene Ergänzung zum bestehenden AF 14mm F2.8 F darstellen. Das Autofokus-Objektiv verfügt über einen Blendenbereich von f/1.4 bis f/16 und eine Naheinstellgrenze von 90 cm. Der Abbildungsmaßstab ist 1:9,09. Die 9 Linsen, eine davon H-ASP, sind in 7 Gruppen angeordnet. Neun Lamellen erzeugen ein ausgewogenes Bokeh. Das Objektiv wiegt nur 480 g und ist knapp 7,5 cm kurz. Der DLSM (Dual Linear Sonic Motor) bewegt den Fokus schnell, akkurat und dabei leise. Der Datenaustausch mit der Kamera erfolgt vollumfänglich.

Samyang MF 85mm F1.4 Z

UVP: n.n. Bestellbar: n.n, Lieferbar ab: Juni

Samyang MF 14mm F2.8 Z

UVP: n.n. Bestellbar: n.n., Lieferbar ab: Juni

Samyang AF 85mm F1.4 F

UVP: € 699,- Bestellbar ab sofort, Lieferbar vorr. ab: 15.5.2019