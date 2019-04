Erweiterte Möglichkeiten für Anwender im Foto- & Videobereich

Die Dauerlichtquellen des renommierten deutschen Herstellers Hedler Systemlicht sind seit Jahren für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Die neusten Hedler LED-Leuchten gehören zu den leistungsstärksten und vielseitigsten Lichtquellen ihrer Klasse. Im Unterschied zu den verbreiteten Flächenleuchten, ermöglicht die Verwendung einer High Power-LED den effektiven Einsatz von Lichtformern wie Reflektoren und Softboxen: Die Lichtcharakteristik kann direkt an das Motiv und die kreativen Vorstellungen des Anwenders angepasst werden.

Hedler Systemlicht hat in Zusammenarbeit mit der Hensel-Visit GmbH & Co. KG, einem führenden Anbieter von Lichtsystemen für den fotografischen und industriellen Bereich, einen speziellen Adapter entwickelt, der die Nutzung nahezu aller Lichtformer des Hensel EH-Systems auch an Hedler Leuchten zulässt.

Dieser stabile Adapter wird direkt an den Hedler Leuchten montiert und ist frontseitig mit einem Hensel EH Schnellwechselanschluss ausgestattet. Ergänzend ist er mit einer abnehmbaren, mattierten Glasglocke versehen, welche den Leuchtwinkel vergrößert und somit die Lichtverteilung in Verbindung mit vielen Lichtformern optimiert.

Mit der Vorstellung dieses Adapters erweitern sich die kreativen Möglichkeiten bei der Arbeit mit Hedler Leuchten und die Nutzer von Hensel Blitzgeräten können, z.B. bei Videoaufnahmen, ihre bewährten Lichtformer auch an den besonders leistungsstarken Hedler LED-Leuchten verwenden.

Der Hensel EH Adapter für Hedler Leuchten ist ab sofort über das Händler- und Vertriebsnetz beider Hersteller zum Preis von € 249,00 (unverb. Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.) lieferbar.