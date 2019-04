Der italienische Premiumhersteller Manfrotto, weltweit führend in den Bereichen Zubehör für Foto und Video, präsentiert auf der NAB 2019 in Las Vegas zwei revolutionäre Fluid-Videoköpfe sowie zwei neue Doppelrohr-Videostative aus Aluminium. Die NAB Show ist die weltweit führende Messe für die Creative-Content- und Storytelling-Community und damit der ideale Ort für die Präsentation der beiden neuen Manfrotto Fluid-Videoköpfe Nitrotech 608 und 612. Die beiden Modelle sind die ersten Köpfe der Nitrotech 600-Serie mit der revolutionären Fluid -Technologie.

Die neuen Nitrotech Fluid-Videoköpfe wurden speziell für anspruchsvolle Content-Produzenten und Filmer entwickelt, die sowohl im Studio als auch draußen in der Natur arbeiten. Sie müssen sich in jeder Situation auf ihr Equipment verlassen können und schätzen daher die optimal ausbalancierte Kamera­fixierung, die ihnen die neuen Nitrotech Stativköpfe ermöglichen. Beide Modelle harmonisieren perfekt mit aktuellem und zukünftigem Videoequipment – eine wichtige Eigenschaft, die angesichts der sehr dynamischen Entwicklung im Bereich der Bewegtbildproduktion einen echten Mehrwert bietet.

Unabhängig von ihrer unterschiedlichen Arbeitsweise verbindet moderne Vlogger, Natur- und Reisefilmer sowie freie Content-Produzenten insbesondere eines: der Wunsch nach dem jeweils bestmöglichen Ergebnis. Die Nitrotech 608 und 612 Fluid-Videoköpfe bieten ihnen aufgrund ihrer einzigartigen Funktionsweise maximale Gestaltungsfreiheit und beflügeln damit den kreativen Schaffensprozess.

Revolutionäre Fluid-Technologie

Die neuen Nitrotech Videoköpfe 608 und 612 bilden die Speerspitze im Bereich innovativer Fluid-Stativkopf-Technologien. Sie vereinen eine Vielzahl von Technologien, mit denen Manfrotto in den letzten Jahrzehnten professionelle und ambitionierte Filmer immer wieder aufs Neue begeistert hat. Ihr zentrales Ausstattungsmerkmal ist der Nitrogen-Mechanismus mit der neuen Fluid -Technologie, die sehr flüssige und gleichmäßige Kamerabewegungen garantiert. Dank des variabel einstellbaren Counterbalance-Systems (CBS) bleibt das Kameraequipment in jeder Situation perfekt ausbalanciert. Mithilfe des optimierten, ergonomischen CBS-Einstellrads lässt sich das Gegengewicht dabei sehr komfortabel auf unterschiedliche Kameratypen und -modelle anpassen. Der Nitrotech 608 erlaubt das exakte Ausbalancieren von 0 bis 8 kg schwerem Equipment, der Nitrotech 612 von 4 bis 12 kg schwerem Equipment. Horizontale Panorama-Schwenks sind dank des variablen Fluid-Friktionssystem (FDS) und der neuen Gummierung an der Basis ebenfalls mit äußerster Präzision möglich.

Beide Nitrotech Fluid-Videoköpfe verfügen über ein verdrehsicheres 3/8 Zoll Easy Link-Gewinde, über das sich weiteres Equipment befestigen lässt, beispielsweise die Manfrotto Friktionsarme oder ARRI Locating Pins, etwa für externe Monitore oder andere Ausrüstungsgegenstände.

Die Kamera lässt sich dank der seitlich fixierbaren Schnellwechselplatte sehr leicht und komfortabel vom Stativkopf abnehmen und im Handumdrehen wieder sicher befestigen. Die flache Basis der Nitrotech Fluid-Videoköpfe bietet ein standardmäßiges 3/8 Zoll-Gewinde und erlaubt damit den Einsatz in Ver­bindung mit allen gängigen Stativ- und Supportlösungen (z. B. Slider, Galgen und Kran).

Das exzellente Design der Nitrotech 600-Serie unterstreicht den hohen Innovationsgrad und die wegweisende Funktionalität der neuen Fluid-Videoköpfe.

Zwei neue Alu Doppelrohr-Videostative

Passend zu den Nitrotech 608 und 612 Fluid-Videoköpfen präsentiert Manfrotto auf der NAB 2019 zwei neue Alu Doppelrohr-Videostative mit 100 mm Halbschale und 75 mm Adapter. Sie sind leichter und robuster konstruiert als die Vorgängermodelle und wahlweise mit einer abnehmbaren Mittel- oder Bodenspinne erhältlich. Die Spinnen, die mittels gummierter Verbindungsstücke am Stativ befestigt werden, erhöhen den Bedienkomfort und die Stabilität der Stative.

Premium-Qualität „Made in Italy“

Wie alle Stative und Stativköpfe von Manfrotto werden die Produkte der Nitrotech 600-Serie sowie die neuen Alu Doppelrohr-Videostative in Italien gefertigt. Bevor sie in Serienproduktion gehen, durchlaufen sie umfangreiche Qualitäts- und Belastbarkeitstests bezüglich Funktionalität, UV-Bestrahlung, Salzwasserresistenz und extremen Temperaturen.

Besondere Merkmale der Nitrotech 608 und 612 Fluid-Videoköpfe:

Variabel einstellbare Counterbalance (CBS)-Einheit zum perfekten

Ausbalancieren unterschiedlichen Kameraequipments

Ausbalancieren unterschiedlichen Kameraequipments Fluid-Technologie für flüssige und gleichmäßige

Schwenk- und Neigebewegungen

Schwenk- und Neigebewegungen Hohe Tragkraft bis 8 kg (Nitrotech 608) bzw. 12 kg (Nitrotech 612)

Easy Link-Anschluss zur sicheren Befestigung von weiterem Zubehör

Innovatives Produktdesign und komfortable Bedienelemente

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen Manfrotto Nitrotech Fluid-Videoköpfe sind ab Juni im ausgewählten Fachhandel sowie im Manfrotto-Webshop unter www.manfrotto.de zum Preis (UVP) von 499,99 Euro (608) bzw. 649,99 Euro (612) erhältlich. Die neuen Alu Doppelrohr-Videostative (MVTTWINMA /MVTTWINGA) kosten 495,83 Euro (UVP) und sind ebenfalls ab Juni verfügbar.

Übersicht der erhältlichen Einzelprodukte und Kits: