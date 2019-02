Das neue Voigtländer 21 mm 1:3,5 Color-Skopar asphärisch VM im „Vintage-Look“ kombiniert ein klassisches Außendesign mit dem heutigen Know-how modernster Produktionstechnik aus der Objektivherstellung.

Trotz der geringen Größe lassen sich die Bedienelemente dank der hochpräzisen Fertigungstechnologie leicht und intuitiv betätigen. Mittels eines kleinen Verstellhebels am Fokussierring kann man die Entfernung schnell einstellen – ideal für Schnappschüsse.

Im Innern des komplett aus Metall gefertigten Gehäuses sorgen neun Linsenelemente in acht Gruppen für eine bestechende Abbildungsleistung ab der Nahgrenze von 50 Zentimetern, zehn Blendenlamellen regulieren die Lichtmenge und mit 180 Gramm bleibt das Objektiv in einer angenehmen Gewichtsklasse.

Quasi ein Must-have ist die aus Aluminium gefertigte Gegenlichtblende LH-11, die den Vintage Look des Color Skopar 21mm F3.5 asphärisch VM nochmals unterstreicht. Unser neues 21 mm 1:3,5 Color-Skopar asphärisch VM läßt sich problemlos mittels Adapter an zahlreichen aktuellen Digitalkameras mit MFT- oder E-Bajonett verwenden und sorgt durch seine hervorragende Haptik und Qualität für viel Freude am Fotografieren.

Der Verkaufsstart erfolgt Ende Januar 2019 bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 799,- Euro, die Gegenlichtblende LH-11 ist für 99,- Euro erhältlich.

Kompaktes Weitwinkelobjektiv mit hoher Lichtstärke und asphärischen Linsen

Das neue Voigtländer 35mm / 1:2,0 Ultron asphärisch VM aus der „Vintage-Look“ bildet eine optimale Synthese aus klassischem Design und zeitgemäßer modernster Herstellungstechnologie.

Trotz der Kompaktheit konnte eine Lichtstärke von 1:2.0 realisiert werden und dank der hochpräzisen Fertigungsausführung lässt sich das Objektiv leicht und intuitiv bedienen. Ein kleiner Verstellhebel am Fokussierring ermöglicht eine sehr schnelle Entfernungseinstellung, ohne auf die Skala achten zu müssen – optimal für Street Fotografie.

Im komplett aus Metall gefertigten Gehäuse wurden acht Linsenelemente in fünf Gruppen verbaut und sorgen im Zusammenspiel mit den zehn Blendenlamellen für eine hervorragende Abbildungsleistung ab einer Nahgrenze von 58 Zentimetern. Das Gewicht liegt bei angenehmen 170 Gramm.

Eine optional erhältliche Gegenlichtblende LH-12 ergänzt das Objektiv, sie ist aus leichtem Aluminium gefertigt und mit einer speziellen Beschichtung versehen, die eine klassische Textur verleiht. Somit wird die Vintage-Anmutung nochmals deutlich hervorgehoben.

Unser neues 35mm / 1:2,0 Ultron asphärisch VM läßt sich problemlos mittels Adapter an zahlreichen aktuellen Digitalkameras mit MFT- oder E-Bajonett verwenden und sorgt durch seine hervorragende Haptik und Qualität.

Der Verkaufsstart erfolgt Ende Januar 2019 bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 749,- Euro, die Gegenlichtblende LH-12 ist für 99,- Euro erhältlich.