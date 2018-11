Egal ob Instagram, Snapchat und Co.: Wer heutzutage fotografiert, ist es gewohnt, eine ganze Reihe von Filtern, Sticker oder Rahmen für die selbst geschossenen Bilder zur Verfügung zu haben. Nicht nur um sie umgehend an Freunde und Verwandte zu verschicken, sondern auch für den kreativen Einsatz bei der Dekoration der eigenen vier Wände oder um kleine analoge Aufmerksamkeiten zu verschenken. Um kreativen Köpfen die Arbeit zu erleichtern, hat Canon aktuell neue Apps entwickelt und vorgestellt. Mit dem Easy-PhotoPrint-Editor und SELPHY Photo Layout lassen sich die liebsten Schnappschüsse direkt in der App für Collagen, Kalender, Einladungskarten und vieles mehr bearbeiten. Die kleinen Kunstwerke können dann unmittelbar auf Druckern der PIXMA- und der SELPHY-Serie ausgedruckt werden. Neue Papiersorten, wie beispielsweise magnetisches oder wiederaufklebbares Fotopapier, kommen diesen Dezember in den Handel.

Kinderleichte Bearbeitung per App

Mit den benutzerfreundlichen Fotodruck-Apps Easy-PhotoPrint Editor und SELPHY Photo Layout, können Bastler Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Eine große Auswahl an Vorlagen und ein Editor für freies Layout macht das Erstellen von benutzerdefinierten und personalisierten Inhalten mit Bildern von dem eigenen Smartphone, Tablet und der Cloud zu einem Kinderspiel. Zur Auswahl stehen hier beispielsweise Fotolayouts, Einladungskarten, Collagen, Kalender, Etikette, Passbilder, Visitenkarten, Aufkleber und Poster. Die Apps sind für Tintenstrahldrucker der PIXMA- und kompakte Foto-Drucker der SELPHY-Serie optimiert und stehen sowohl im Google Play Store (Easy-PhotoPrint Editor / SELPHY Photo Layout) und Apples App-Store (Easy-PhotoPrint Editor / SELPHY Photo Layout) zum Download bereit. Die neuen Apps ergänzen das bestehende Canon Portfolio kreativer und hilfreicher Apps rund um Fotos und Drucken, wie beispielsweise die Message in PRINT App. Mit der App können unsichtbare Nachrichten oder Videos in digitale Bilder „eingebettet“ und auf dem Bildschirm über die Kamera wieder enthüllt werden. Perfekt um Erinnerungen und Gefühle zu teilen und geliebte Menschen zu überraschen. Jetzt auch für Android erhältlich.

Neue Papiere / Neue kreative Möglichkeiten

Passend zu den neuen Apps gibt es im Dezember neue Fotopapiere, welche die Möglichkeiten noch einmal deutlich erweitern. Die neuen Sorten sorgen für noch mehr Kreativität und Spaß beim Drucken. Mit druckbaren Fingernagelaufklebern, magnetischem Fotopapier, 9x9 cm Fotoglanzpapier und dem wiederaufklebbaren Fotopapier können Groß und Klein ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sie auf Papier festhalten.

Individuelle Fingernägel

Hier wird das Drucken zum Spaß für Nageldesign-Begeisterte. Mit den bedruckbaren Fingernagelaufklebern NL-101 können die individuellsten Kreationen auf die Finger gelangen. Neben vorgefertigten Designs und Selfies können beispielsweise auch Fotos des Haustiers ausgedruckt und auf die Finger geklebt werden. Die passende App „Printable Nails Sticker Print“ gibt es Ende November für Android und iOS.

Kreative Magnetwand

Mit dem magnetischen Fotopapier MG-101 in der Größe 10 x 15 cm lassen sich kreative Magnete erstellen. Die gedruckten Schnappschüsse können so zum Beispiel an der Kühlschranktür platziert oder als individuelle Erinnerungsstücke verschenkt werden.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Das wiederaufklebbare Fotopapier RP-101 in der Größe 10 x 15 cm kann in den verschiedensten Formen ganz einfach an die Wand gebracht werden. Z. B. als Uhr oder Foto-Herz bilden die Aufkleber eine kreative Gestaltungsmöglichkeit für die eigenen vier Wände. Wenn die Bilder wieder abgehängt werden, müssen sie nicht entsorgt werden, da sie wiederverwendbar sind. So ist es auch nicht schlimm, wenn der erste Versuch nicht sofort sitzt.

Quadratisches Fotoglanzpapier PP-201 für individuelle Dekorationen

Das quadratische Fotoglanzpapier Plus Glossy II gibt es zusätzlich zum Format 13 x 13 cm jetzt auch in 8,9 x 8,9 cm. Das ist die perfekte Größe, um Fotos aus den sozialen Medien auszudrucken. Die gedruckten Momente sorgen so für ansprechende und individuelle Akzente in der Wohnung.

Die Kompatibilität mit den entsprechenden Druckern entnehmen sie bitte der Hersteller-Webseite.