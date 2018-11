NWS Instruments AG lanciert im Q1/2019 eine Kickstarter-Kampagne für die Herstellung hochauflösender Präzisionsoptik und -mechanik für spiegellose, Spiegelreflex- und Mittelformatkameras „Made in Switzerland“.

„Wir entwickeln und fertigen absolut leistungsstarke Objektive in Instrumentenqualität für Experten, die hochauflösende Sensoren mit 40 Megapixeln und mehr einsetzen. Jedes unserer Objektive liefert eine MTF50-Auflösung zwischen 100 und 120 Linienpaaren/mm mit minimaler Verzeichnung und vernachlässigbarer chromatischer Aberration. Unsere Produkte werden in der Schweiz von Hand gefertigt, individuell getestet und zertifiziert, bevor sie zusammen mit einem spezifischen Messprotokoll ausgeliefert werden.“ „Instrumentenqualität“ heißt, dass Experten genau wissen, was sie von ihrem Instrument erwarten können, und nicht nur eine schicke „Blackbox“ erhalten.

„Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass jedes Instrument auf praktisch alle Kameras passt und dort funktioniert – von spiegellosen und Spiegelreflexkameras bis zu den meisten digitalen Mittelformatkameras. Ein Objektiv kann somit im Set mit mehreren Kameras und Bildformaten eingesetzt werden“, erklärt Dr. Christoph Horneber, Gründer und Chief Optical Designer der NWS Instruments AG.

Damit Experten die großen Bildkreise dieser Objektive von 55 mm bis 70 mm voll ausnutzen können, hat NWS Instruments zusätzlich eine vielseitige, komponentenbasierte Präzisionsmechanik entwickelt, gefertigt und patentiert. Diese ermöglicht Höheneinstellung, Neigung, Rotation sowie seitliche Bewegung der Objektive. „Während man sofort sieht, dass wir eine modulare `Fachkamera´ gebaut haben, betrachten wir sie eher als `Objektiv-Positioniersystem´, um seinen eigentlichen Zweck hervorzuheben“, fügt Steven K. Lee, Gründer und CEO der NWS Instruments AG, hinzu.

Produkt- und Bestelldetails werden in Q1/2019 bekannt gegeben, die Lieferung erfolgt in Q2/Q3 2019.