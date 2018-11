Olympus kooperiert mit dem Premium-Taschenhersteller Manfrotto

Eine hochwertige Messenger-Tasche, die perfekt zu dem kompakten und leichten OM-D System passt, ist das Ergebnis der Zusammenarbeit des italienischen Premium-Taschenherstellers Manfrotto mit Olympus. „Explorer“ ist eine maßgeschneiderte Version der eleganten Manfrotto Messenger-Tasche „Windsor“ mit wasserabweisender Beschichtung und einer herausnehmbaren Gehäuse- & Objektivtasche mit konfigurierbaren Innentrennwänden inklusive Manfrotto-Schutz-System. Die Tasche wurde so konzipiert, dass darin jedes aktuelle OM-D oder Olympus PEN Gehäuse sowie bis zu drei Objektive und ein 14"-Laptop Platz finden. So lässt es sich bequem reisen, ohne auf die notwendige Ausrüstung verzichten zu müssen. Und dank der mitgelieferten Gurte kann am Taschenboden ganz einfach ein Stativ befestigt werden. Die Olympus „Explorer“ Messenger-Tasche von Manfrotto wird ab Ende November 2018 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 149 EUR bzw. 199 CHF erhältlich sein.

Die neue Olympus „Explorer“ Messenger-Tasche ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Olympus und dem Premium-Taschenhersteller Manfrotto. Sie bietet einem kompakten Systemkameragehäuse sowie bis zu drei Objektiven umfassenden Schutz und überzeugt mit ihrem stilvollen Look als ideale Tasche für jeden Tag.

Zusätzlich zu einer schützenden, herausnehmbaren Gehäuse-/Objektivtasche und konfigurierbaren gepolsterten Trennwänden, die die Fotoausrüstung sicher an Ort und Stelle halten, verfügt sie über ein spezielles, gepolstertes Fach für einen 14-Zoll-Laptop. Alle persönlichen Gegenstände können in den Reißverschlusstaschen innen und außen an der Tasche aufbewahrt werden. Mit den mitgelieferten Gurten lässt sich ein Stativ am Taschenboden befestigen.

Die Olympus „Explorer“ Messenger-Tasche ist aus hochwertigem wasserabweisendem Gewebe, Echtleder-Elementen und einem Innenfutter mit Tartan-Muster gefertigt. Für maximale Sicherheit wird sie durch einen besonders leisen Klettverschluss sowie einer Schnalle verschlossen. Auf Reisen lässt sie sich über eine Reißverschlussöffnung auf der Rückseite an einem Trolley befestigen. Der verstellbare Schultergurt und das Schulterpolster bieten zusätzlichen Komfort.