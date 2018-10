Die neue BRAUN B-Box T6 beeindruckt durch WiFi und integriertes GPS auf kleinstem Raum

Bei einem Unfall im Straßenverkehr steht häufig Aussage gegen Aussage. Eine „Dashcam“ – eine kleine Kamera an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett – kann diese Situationen vereinfachen. Seitdem der Bundesgerichtshof ihre Aufnahme als Beweismittel zugelassen hat, gewinnt die Autokamera immer mehr an Attraktivität.

Dem trägt der Traditionshersteller BRAUN Photo Technik Rechnung und erweitert erneut seine umfangreiche Produktserie im Segment Dashcams mit der neuen, ultrakompakten BRAUN B-Box T6, die in der Höhe nur 4,90 cm und in der Breite nur 4,60 cm misst. Auch das geringe Gewicht des Winzlings von nur 56g überrascht. Die neue Full HD Dashcam ist mit einer GPS-Funktion (Global Positioning System) ausgestattet, die die gefahrene Geschwindigkeit sowie die zurückgelegte Strecke aufgezeichnet und eine spätere Dokumentation gestattet. Das ebenfalls integrierte WiFi erlaubt die praktische Steuerung der Kamera per Smartphone-App. Der eingebaute 180mAh Akku stellt zudem sicher, dass die Aufnahme weiterläuft, selbst wenn die Dashcam einmal nicht mit dem 12V Zigarettenanzünder beziehungsweise USB-Port verbunden ist oder die Stromversorgung durch einen Unfall unterbrochen wird.

Das auf der Rückseite eingebaute 1.5“ (3,81cm) Displayim 4:3-Format gestattet eine schnelle Bildkontrolle. Zudem verfügt die BRAUN B-Box T6 über ein150°-ULTRALIT Weitwinkelobjektiv mit Glaslinse, sodass das gesamte Verkehrsumfeld im Blickfeld liegt. Der hochwertige und lichtstarke 3.0MP Sensor sorgt für gestochen scharfe Videos mit einer Auflösung von 1920x1080p bei 30fps. Bei der Aufzeichnung kann man zwischen einer kontinuierlichen Aufnahme und der Loop-Aufnahme wählen. Ist der Loop-Modus aktiviert, werden bei einer laufenden Aufnahme automatisch die älteren Aufnahmen auf der Speicherkarte immer wieder gelöscht. Für die Audio-Aufnahme und Wiedergabe besitzt die BRAUN B-Box T6 ein integriertes Mikrofon sowie einen Lautsprecher. Zudem verfügt die Autokamera über einen Bewegungsmelder, der die Aufnahme automatisch startet, wenn das Fahrzeug bewegt wird. Zur Speicherung der Aufnahmen im MOV-Format dient der Karteneinschub, der Micro SD Karten bis zu einer Größe von 32GB aufnimmt.

Die BRAUN B-Box T6 ist voraussichtlich ab Mitte November zu einem UVP von 139,- € erhältlich.

Weitere Informationen zu den neuen Produkten erhalten Sie unter www.braun-phototechnik.de