Wasserdicht, bruchfest, frostsicher – Eigenschaften, die nicht unbedingt zu einer Fotokamera passen, zeichnen die WG-60 als neuestes Modell der robusten RICOH WG-Serie aus.

Noch nie waren die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung so vielfältig wie heute. Vom Schnorcheln an der See über das Wildwasserrafting in den Bergen bis hin zur Eisbärenexpedition in der Arktis gibt es unzählige Erlebnisse, die gern als Foto oder Video eingefangen und im Handumdrehen mit den Lieben zu Hause geteilt werden sollen. Oft ist die Kamera mit Wechselobjektiven zu unhandlich und das Smartphone bleibt besser geschützt bei Körpertemperatur in der Tasche. In all diesen Situationen fühlt sich die neue WG-60 besonders wohl.

Schon auf den ersten Blick wird die Robustheit der WG-60 offensichtlich. So ist die Kamera bis zu 2 Stunden und einer Tauchtiefe von 14 Metern wasserdicht, frostsicher bis minus 10°C, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1,6 m und bruchfest bis zu einem Druck von 100 kg. Bei solchen Eigenschaften sind die Einsatzgebiete genauso vielfältig wie die Nutzungsmöglichkeiten. Und mit der Videofunktion sind Filmaufnahmen nicht nur in Full-HD Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde möglich, sondern auch in Zeitlupe oder Intervallen.

Dabei sorgt der 16 Megapixel Backside Illuminated CMOS-Sensor für rauschfreie Aufnahmen bis zu einer Empfindlichkeit von ISO 6400. Für die Gestaltung der Fotos und Videos steht ein 5-fach Zoomobjektiv von 28 bis 140 mm (KB äquiv.) zur Verfügung. Über die Funktion „Intelligent Zoom“ kann der Bereich bis zu einer Brennweite von 1.000 mm (KB äquiv.) erweitert werden. Aber auch im Makrobereich ab einer Distanz von 1 cm besticht die Kamera durch besondere Extras. Hierbei sorgen 6 Makro LED-Lichter bei kurzen Aufnahmedistanzen ab 10 mm für ausreichend Licht, wo normalerweise keins hinkommt. Und damit die Bilder schnell mit anderen Menschen geteilt werden können, bietet die optionale FlashAirTM Speicherkarte die Vorteile der WLAN-Funktion zur Bildübertragung.

Auch wenn das Smartphone allgegenwärtig und meist im richtigen Moment zur Hand ist, sind die Grenzen doch oft schnell erreicht. Die WG-60 liefert zu jeder Gelegenheit und selbst unter extremsten Bedingungen Aufnahmen in Top-Qualität. Als Actioncam in Full-HD beeindruckt die WG-60 ebenso wie als Fotokamera mit 16 Megapixeln und knackig brillanten Bildern.

Das Gesamtpaket aus umfangreicher Ausstattung, Robustheit, Aufnahmequalität und Kompaktheit überzeugt dabei Fotoeinsteiger mit hohen Ansprüchen an die Bilder genauso wie alte Hasen, als Begleiter für das Abenteuer.

Die RICOH WG-60 wird ab November 2018 in den Farben Schwarz und Rot für 249,– Euro erhältlich sein.