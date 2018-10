Hensel stellt mit dem Certo 200 und Certo 400 zwei neue Kompaktblitzgeräte vor, die sich speziell für engagierte Amateure, semiprofessionelle Anwender und Berufseinsteiger eignen. Dank ihrer vorbildlichen Leistung und Qualität, können sie aber auch besonders preissensible Profis überzeugen.

Die Vorzüge der neuen Certo Blitzgeräte:

Die kleinen und leichten Certo Blitze bieten kurze Leuchtzeiten bis zur 1/3.400s, schnelle Blitzfolgen von 0,4-1,1s und einen Regelbereich über 6 bzw. 7 Blenden in 1/10 Stufen. Dank ihres geradlinigen Aufbaus und des direkten Zugriffs auf alle wesentlichen Funktionen, ist die Bedienung dieser Geräte nahezu selbsterklärend.

Eine integrierte Funksynchronisation mit 16 Kanälen und die stabile, bewährte Hensel EH Reflektor-Schnellwechselautomatik erleichtern zusätzlich die Handhabung. Für Hensel selbstverständlich ist ein Schutzglas, welches den Anwender und die Technik vor potentiellen Schäden bewahrt. Blitzröhre und Schutzglas sind zusammen auf einem Stecksockel montiert und lassen sich im Falle eines Falles unkompliziert austauschen.

Eine aktive Kühlung gewährleistet den sicheren Dauerbetrieb und erlaubt die Verwendung einer hellen 150W Halogenlampe (GX 6.35) als Einstelllicht. Die Leistungsanzeige kann von relativen Blendenstufen auf Wattsekunden umgeschaltet werden.

Die auch äußerlich attraktiven Hensel Certo Kompaktblitzgeräte sind der konsequente Einstieg in eines der vielseitigsten Lichtsysteme des Marktes. Eine große Auswahl an Lichtformern erweitert die kreativen Möglichkeiten, das System wächst mit den Ansprüchen des Nutzers. Zudem geben sie ihren Besitzern in punkto Verfügbarkeit und Service die langfristige Sicherheit, die nur eine renommierte Marke bieten kann.

Last but not least zeichnen sich die neuen Certo Kompaktblitzgeräte von Hensel durch ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis aus und sind zudem ab November dieses Jahres auch als besonders preiswerte Kits inkl. Lichtformern, Lampenstativen, Funksender und Transporttasche lieferbar.

Alle Infos und Bezugsadressen finden Sie auf der Hensel-Website unter www.hensel.de