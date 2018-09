Lowepro, führender Hersteller von Kamerataschen, Rucksäcken und Trolleys zum Schutz von fotografischem und digitalem Equipment, präsentiert den neuen FreeLine BP 350 AW, ein vielseitiger Premium-Tagesrucksack für kreative Storyteller, Fotografen und Videografen. Der FreeLine BP 350 AW ist der erste Teil einer neuen innovativen Taschen-Kollektion, die sich ganz an die Bedürfnisse von Kreativen anpasst. Die Kollektion ermöglicht es, Equipment zu organisieren und gleichzeitig zu schützen – immer genau so, wie es gerade benötigt wird. Das innovative QuickShelf™ Innenteiler-System lässt sich entweder in Form von drei praktischen Fächern auseinander- oder flach zusammenklappen und somit einfach entnehmen. Hochwertige Außenmaterialen mit wasser- und abriebfester Karbonat-Beschichtung sowie wetterfesten YKK-Reißverschlüssen und dem bewährten All Weather AW Cover™ bieten zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Duale seitliche Zugangspaneele sorgen für einen schnellen Zugriff auf die Ausrüstung. Die sichere Laptop-Aufbewahrung CradleFit™ schützt einen 15-Zoll-Laptop.

"Die Fotozubehör-Landschaft verändert sich mit dem Aufstieg des unabhängigen Content-Creators", erklärt Jörg Schönbeck, Geschäftsführer bei Vitec Imaging Distribution Deutschland. "In Zusammenarbeit mit unserer Partnermarke JOBY, dem Erfinder des weltberühmten GorillaPod, haben wir uns tief in die Welt der heutigen Content Creators, Vloggers, YouTuber und Storytellers hereingearbeitet. Wir haben gelernt, dass sich Ausrüstungssets und Drehorte häufig ändern, wenn täglich neue Inhalte produziert werden. Unser Ziel war es, eine Lösung zu schaffen, die die Freiheit bietet, das zu tragen, was kreative Content-Creator jeden Tag brauchen. Wir freuen uns, mit dem FreeLine einen Premium-Tagesrucksack anbieten zu können, der die bewährte Lowepro-Qualität an die Anforderungen der Content-Creators anpasst. Das bedeutet maximaler Schutz der Ausrüstung bei voller Flexibilität."

Neues QuickShelf ™-System sorgt für Flexibilität und Rundum-Schutz

Das neue adaptive Raumteiler-System QuickShelf™ kann je nach Bedürfnis als 3-Stufen-Fach ausgeklappt oder flach zusammengefaltet und aus dem Innenraum entfernt werden, sodass sich der Stauraum im Rucksack schnell und einfach anpassen lässt. Je nach Bedarf kann der FreeLine als gut ausgestatteter Kamerarucksack oder als stylischer, robuster Daypack genutzt werden. Seitliche Trennwände sorgen für weitere Flexibilität und hohen Schutz. Doppelseitige Zugangspaneele bieten schnellen Zugriff auf die Ausrüstung, sodass Fotografen nie den Zeitpunkt für das perfekte Foto verpassen. Der Tagesrucksack ist breit genug, um ein 70-200mm f.2 8 horizontal zu verstauen. Die Außenmaße (BxTxH) betragen 29,3 x 20,8 x 48,7 cm, die Innenmaße (BxTxH) 25,5 x 18 x 47 cm bei einem Gesamtgewicht von nur 1,86 kg (ohne Einsätze 1,28 kg).

Strapazierfähige Materialien schützen bei jedem Einsatz

Hochwertiges Nylon 66-Außenmaterial mit wasser- und abriebfester Carbonate-Beschichtung sowie Wetterschutzreißverschlüsse von YKK und All Weather AW Cover bieten zuverlässigen Schutz vor sämtlichen Witterungsbedingungen.

Das dedizierte CradleFit™-Fach schützt einen Laptop von einer Größe bis zu 15-Zoll. Die ActivZone™-Rückenplatte bietet gezielten Tragekomfort. Die Rückwand verfügt zusätzlich über eine integrierte Trolley-Hülle. Eine im Tragegurt enthaltene Handytasche bietet einfachen Zugriff und Schutz für normale und Plus-Size-Smartphones. Die integrierte Gearbox bietet leicht zugänglichen, anpassbaren Stauraum für eine Vielzahl von Kabeln oder Batterien.

Verfügbarkeit und Preis

Der FreeLine BP 350 AW ist in schwarz und grau ab Ende Oktober im Handel und unter www.lowepro.de erhältlich. Der UVP liegt bei 233,33 €.

Key-Facts zum FreeLine BP 350 AW: