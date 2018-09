Lowepro, führender Hersteller von Kamerataschen, Rucksäcken und Trolleys zum Schutz von fotografischem und digitalem Equipment, präsentiert die zweite Generation der weltweit beliebten ProTactic-Serie. Die leistungsstarke, funktionale Kollektion überzeugt durch flexiblere Inneneinteilung, besseren Zugriff auf das Equipment durch Vergrößerung – die robuste Vielseitigkeit und der zuverlässige Schutz bleiben dabei erhalten. Die Kollektion besteht aus zwei optimierten Rucksäcken (ProTactic BP 350/450 AW II), sowie einer erweiterten Linie an Zubehör: einer Objektiv- sowie einer Zubehörtasche (ProTactic Lens Exchange 100/200 AW, ProTactic Utility Bag 100/200 AW) in jeweils zwei Größen, einer Flaschenhalterung, einem nützlichen Befestigungsgürtel, einer Handytasche sowie den Quick Straps. Die ProTactic-Kollektion zeichnet sich durch die bewährte Technologie aus, durch die die Serie zum beliebtesten Kamerarucksack wurde:

Dank der vier Zugangspunkte oben, hinten, links und rechts verpassen Fotografen nie mehr den Moment für den perfekten Schnappschuss, da sie jederzeit vollen Zugriff auf ihr Equipment von allen Seiten des Rucksacks haben. Die leichte und robuste Konstruktion der FormShell-Technologie aus Verbundwerkstoff bietet einen hervorragenden Aufprallschutz für das Fotoequipment. Das SlipLock™-System ermöglicht dank Schlaufen und Laschen das einfache Befestigen von Beuteln und kleineren Taschen an Rucksäcken oder großen Taschen. Fotografen erweitern ihr zu transportierendes Equipment so kinderleicht. Die CradleFit™-Laptop-Aufbewahrung sichert den tragbaren Computer in der Tasche. Je nach Ausführung fasst das eigens konstruierte Fach einen 13- oder 15-Zoll-Laptop. Wer den ganzen Tag mit schwerem Equipment unterwegs ist, sehnt sich vor allem nach einem hohen Tragekomfort. Dank der ActiveZone™-Technologie bieten die ProTactic-Rucksäcke gezielte Unterstützung für Schulterblätter, Lendenwirbel und Taille und ermöglichen dadurch einen hohen Komfort. Die Rückwand des Rucksacks sorgt für Belüftung und enthält einen Trolley-Gurt zur sicheren Befestigung am Koffer. Lowepros patentierte Hülle, das Allwetter AW Cover™, ist eine innovative Art zum Schutz vor Regen, Schnee, Staub und Sand und kann bei Bedarf zusammengefaltet und verstaut werden.

ProTactic BP 350/450 AW II:

Die zweite Generation der ProTactic-Serie beinhaltet zwei anpassungsfähige Rucksäcke im modernen Design, die auf voller Linie punkten: Zugriff, Vielseitigkeit, Komfort und Organisation. Der ProTactic BP 450 AW II bietet Platz für einen 15-Zoll-Laptop, ein bis zwei Profi-DSLR-Kameras, eine mit einem bis zu 70-200 mm f/2.8 großen angesetzten Objektiv, acht Objektive oder Blitzgeräte, ein Stativ sowie weiteres Zubehör. Der Rucksack fasst 25 Liter, die Maße betragen 30 x 16 x 44 cm (innen) sowie 36 x 22 x 52 cm (außen). Der ProTactic BP 450 AW II wiegt nur 2,7 Kilogramm und ist handgepäckstauglich.

Der ProTactic BP 350 AW II fasst einen 13-Zoll-Laptop, ein bis zwei Standard-DSLR-Kameras, eine davon mit einem bis zu 24-70 mm f/2.8 großen angesetzten Objektiv, acht Objektive/Blitzgeräte, ein Stativ sowie weiteres Zubehör. Die Innenmaße des ProTactic 350 AW II betragen 26 x 12.5 x 40 cm, die Außenmaße 30 x 18 x 47 cm. Der Rucksack hat 2,2 Kilogramm Eigengewicht und fasst 16 Liter. Beide Rucksackvarianten sind in schwarz zu erwerben und enthalten zwei Quick Strap Schnellgurte sowie eine SlipLock™ Stativ-Einkerbung zur externen Montage eines Drei- oder Einbeinstativs.

ProTactic Accessoires:

Die ProTactic Lens Exchange Tasche ist ebenfalls in zwei Größen verfügbar. Die 200 AW ist dabei mit 460 Gramm nur minimal schwerer als ihre 380 Gramm leichte kleine Schwester 100 AW. Die Außenmaße betragen 15 x 12.5 x 26 cm (200 AW) sowie 15 x 12.5 x 18.5 cm (100 AW). Die große Objektivtasche fasst ein 70-200mm f/2.8-Objektiv, die kleine Variante ein Standard-Zoomobjektiv. Beide Taschen ermöglichen es dem Fotografen, die Objektive mit nur einer Hand zu wechseln, ohne das Zubehör ablegen zu müssen. Die Befestigung an ProTactic-Rucksäcken oder Gurten erfolgt über SlipLock™, das bekannte AW Cover™ schützt die Tasche vor sämtlichen Witterungsbedingungen. Eine Seitentasche aus Neopren beherbergt Objektiv- oder Gehäusedeckel. Ein abnehm- und verstellbarer Schultergurt sorgt für komfortablen Tragekomfort.

Die ProTactic Utility Tasche ist ebenfalls in zwei Größenvarianten erhältlich. Die 200 AW ist mit Außenmaßen von 14 x 9 x 31 cm deutlich schmaler als die 100 AW (20 x 11 x 20 cm). Die kleine Ausführung fasst beispielsweise einen Vollformat-Body samt Griff, Ferngläser, Batterien, Blitzgeräte oder eine Mavic Air mit Controller. In der 200 AW finden alle Arten von Foto- und Videoausrüstung wie beispielsweise ein DJI Osmo Gimbal, Blitzgeräte oder Richtmikrofone Platz. Gepolsterte abnehmbare Innenteiler sorgen für ein hohes Maß an Flexibilität, die YKK-Reißverschlüsse bieten Stabilität und Sicherheit. Der Kabelanschluss oben auf der Rückseite der Tasche ermöglicht die Verbindung mit einem Zubehörkabel von innen nach außen. Eine Fronttasche mit Reißverschluss bietet praktischen Stauraum für Objektivdeckel und anderes Zubehör.

Mit der ProTactic Flaschentasche haben Fotografen einen einfachen Zugriff auf Getränke und bleiben dabei auch während der Reisen und Shootings versorgt. Die Tasche hält Wasserflaschen bis zu 1L sicher, während die Flüssigkeiten isoliert bleiben. Die Tasche lässt sich aber auch als "Grab Bag" für andere kleine Gegenstände umfunktionieren. Der Kordelzug sorgt für einen einfachen Zugriff. Die Befestigung an ProTactic-Rucksäcken oder -Gurten erfolgt über das SlipLock™-System. Die Tasche selbst wiegt nur leichte 110 Gramm.

Der ProTactic Utility Belt dient als Multifunktionsgürtel, der seinen Besitzer bei jeglicher fotografischen Mission unterstützt und dabei Zubehör wie kleine Taschen sicher am Körper tragen lässt. Der Gürtel nimmt 10 Module auf, die sich kinderleicht via SlipLock™ befestigen lassen. Abnehmbare Segmente ermöglichen eine einfache Vergrößerung oder Verkleinerung des Kits. Der Gürtel passt sich außerdem genau an die Taille des Nutzers an und lässt sich dadurch bequem und sicher tragen.

Die ProTactic Handytasche vervollständigt die Zubehörtaschen der ProTactic-Serie. Apple- und Android-Smartphones lassen sich auch in Übergröße handlich

und sicher in dieser Reißverschlusstasche aufbewahren. Die Pouch ist einfach am

Rucksack-, oder Hüftgurt zu befestigen und sorgt damit für schnellen Zugriff von überall. Die Handytasche ist ebenfalls SlipLock™-kompatibel.

Die ProTactic Quick Straps sind verstellbare Schnellspanngurte, die sich sicher an jedem SlipLock™-Punkt befestigen lassen.

"Bei der Entwicklung unserer Produkte hören wir immer genau zu, was uns Fotografen und Content-Ersteller erzählen", erklärt Sky George, Product Director bei Lowepro. „Alle suchen nach maximaler Flexibilität, komfortabler Organisation und leichter Zugänglichkeit gepaart mit der Leistung und dem Schutz, für den die ProTactic-Reihe bekannt ist. Wir freuen uns, diese erweiterte Produktlinie anbieten zu können, die sich durch eine anpassungsfähigere Innenausstattung, einen stets verfügbaren Zugang und eine große Auswahl an (Außen-)Zubehör auszeichnet."

Verfügbarkeit und Preise

Artikelnummer: Produkt: Preis: Verfügbarkeit: LP37176 ProTactic BP 350 AW II 199,99 € Ab Mitte September LP37177 ProTactic BP 450 AW II 241,66 € Ab Mitte September LP37178 ProTactic Lens Exchange 200 AW 54,83 € Ab Mitte September LP37179 ProTactic Lens Exchange 100 AW 41,66 € Ab Mitte September LP37180 ProTactic Utility Bag 200 AW 41,66 € Ab Mitte September LP37181 ProTactic Utility Bag 100 AW 33,33 € Ab Mitte September LP37182 ProTactic Bottle Pouch 20,83 € Ab Mitte September LP37183 ProTactic Utility Belt 49,99 € Ab Mitte September LP37184 ProTactic Quick Straps 9,99 € Ab Mitte September LP37225 ProTactic Phone Pouch 20,83 € Ab Mitte September

Key-Facts zur ProTactic-Serie: