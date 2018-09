Buchhaltung auf Knopfdruck

Heute Berlin, morgen München. Das Jobprofil eines Fotografen erfordert ein hohes Maß an Mobilität. So auch bei Maria Dominika Vogt. Die selbständige Fotografin arbeitet unter dem Namen Maria Dominika Photography und ist ständig unterwegs, sei es auf Location-Suche oder für die Shootings selbst. Ihre Schwerpunkte liegen in der Mode-, Beauty- und Portraitfotografie.

„Es kommt schon auch mal vor, dass ich für einen Auftrag eine Woche lang auf dem Gotthardpass in der Schweiz festsitze“, schmunzelt Maria. Ihre Buchhaltung hatte in dieser mobilen Arbeitswelt bislang oft das Nachsehen. Dass mit lexoffice jetzt alles online funktioniert, ist für den mobilen Arbeitsalltag der Fotografin ein wichtiger Vorteil. Die Online-Lösung bietet ihr eine komplett digitale Abwicklung ihres Business: von der übersichtlichen Auftrags- und Rechnungsschreibung über Kontobewegungen bis hin zur Buchhaltung. Angebote und Rechnungen lassen sich ganz einfach erstellen und direkt aus der Software heraus verschicken. Und mit der lexoffice Scan App kann Maria Belege auch unterwegs auf ihren Shootings jederzeit ganz einfach abfotografieren. Diese sind dann als Scan automatisch im System verfügbar und werden dort dank Texterkennung (OCR) und intelligenter Kategorisierung automatisch richtig kontiert und gebucht.

Foto: Maria Dominika Photography

Praktisch: Mobile Belegerfassung per Scan App

„Bevor ich lexoffice kennen lernte, flogen meine Belege in Stapeln herum und ich beeilte mich jeweils, sie in letzter Minute auf A4-Blättter kopiert zum Steuerberater zu bringen, um die Umsatzsteuervoranmeldung nicht allzu spät hinzukriegen. Mit der App ist jetzt Schluss mit dem Papierkram, denn jeder Beleg ist jetzt sofort vor Ort erfasst und korrekt kategorisiert. Das ist für mich eine große Erleichterung“, so Maria. „Denn die vielen Belege habe ich während meiner Shootings natürlich immer gesammelt, aber einige gehen bei dem vielen Hin und Her dann doch verloren – und das merkt man dann leider erst wieder zurück am Schreibtisch“, erinnert sich die Fotografin.

Foto: Maria Dominika Photography

Alles Wichtige immer im Blick – übersichtlich und leicht zu bedienen

Während des Feierabends vom Sofa aus per iPad noch kurz einen Blick aufs Business werfen? Auch das ist mit lexoffice kein Problem – das Dashboard liefert jederzeit einen schnellen Überblick über die aktuelle Unternehmenssituation – komfortabel und übersichtlich. „Besonders gut gefällt mir, dass ich alle Daten, die ich für mein Business brauche, auch unterwegs über mein Tablet jederzeit übersichtlich griffbereit habe und von überall aus arbeiten kann – also auch im Zug mal eben Aufträge schreiben oder im Café eine Mahnung verfassen.“ Die Fotografin ist mit lexoffice rundum zufrieden: „Meine Buchhaltung erledigt sich jetzt ganz selbsterklärend, das spart Zeit und Nerven und damit automatisch auch Kosten“, so die Fotografin weiter. „Genau so muss das sein – jetzt kann ich mich endlich ganz und gar auf meine Shootings konzentrieren.“

Weitere Informationen: https://www.lexoffice.de/

Foto: Maria Dominika Photography