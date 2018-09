Lastolite By Manfrotto, der weltweit führende Hersteller von Hintergründen und Lichtformern, erweitert sein Lichtformer-Sortiment um die neue Ezybox Pro Strip 25x150cm Softbox. Sie ist die weltweit erste Softbox, die für die Verwendung mit Akku-Blitzgeräten und Studioblitzköpfen sämtlicher führender Hersteller entwickelt wurde.

Das Besondere an der neuen Ezybox Pro Strip Softbox ist ihr zum Patent angemeldetes Design, das eine blitzschnellen Aufbau ermöglicht. Der innovative, faltbare RapidExoframe™-Rahmen verbleibt dabei dauerhaft an der Softbox und bietet Befestigungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Blitzgeräte. Auch der Diffusor und die Hülle der Softbox verbleiben am Rahmen und lassen sich zum Gebrauch einfach aufspannen und an beiden Enden mittels Clipverschluss befestigen.

„Die Ezybox Pro Strip 25x150cm Softbox ist die ideale Wahl für Fotografen, die häufig mit unterschiedlichen Lichtsystemen arbeiten und eine Softbox wünschen, die sie mithilfe von einfach montierbaren Adaptern in Kombination mit all ihren Blitzköpfen nutzen wollen“, sagt Christina Hambrink, Marketing-Managerin der Vitec Imaging Distribution GmbH.

Die 25 × 150 cm große Ezybox Pro Strip Softbox (Format 1:6) ist mit einem inneren und äußeren Diffusor ausgestattet, die die Lichtmenge um nur 2 EV-Stufen reduziert. Das Striplight lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal zur effektvollen Beleuchtung einsetzen. Sie eignet sich besonders für ausdrucksstarke Porträt- und Modeaufnahmen. Mit dem mitgelieferten fexiblen Grid das vor dem Diffusor befestigt wird, kann die Lichtabstrahlung zusätzlich verengt werden.

Verfügbarkeit

Die neue Ezybox Pro Strip 25×150cm Softbox von Lastolite By Manfrotto ist ab sofort im Fachhandel sowie unter www.lastolite.de. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 374,06 Euro.