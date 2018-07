Vor gut einem Jahr stellte Manfrotto die Manhattan Kamerataschen-Kollektion vor, die sich explizit an mobile Fotografen richtet, die neben ihrem Foto-Equipment auch Tablets, Laptops und Alltagsgegenstände transportieren möchten. Nun erweitert der italienische Premiumhersteller die aus bislang drei Modellen bestehende Taschen-Familie um zwei neue stylishe, stadttaugliche, multifunktionale Modelle: den Manhattan Mover-30 Rucksack und die Speedy-30 Manhattan Messenger-Tasche.

Verwandlungskünstler: Foto- wird Lifestyle-Tasche

Nomen est omen: Die Manfrotto Manhattan Kamerataschen Kollektion wurde von einem in New York City ansässigen Designer speziell für Fotografen und Berufspendler konzipiert, die mit unterschiedlichsten Transportmitteln oder zu Fuß unterwegs sind, und gleichermaßen Wert auf flexible und sichere Transportmöglichkeiten wie auf einen urbanen Lebensstil legen. Für ein hohes Maß an Multifunktionalität sorgt dabei das neue Manfrotto Flexy Camera Shell System. Das smarte, Klettverschluss basierte Trennwandsystem schützt das Equipment effektiv und lässt sich mühelos an unterschiedlichste Foto-Equipment-Konstellationen und Body- oder Objektiv-Größen anpassen. Bei Bedarf lässt sich das komplette Fotoequipment dank des innovativen Manfrotto Insert Schutzeinsatzes mit einem Griff herausnehmen. Damit lassen sich die Modelle der Manhattan Kollektion in Sekundenschnelle von einer perfekten Foto- in eine perfekte Lifestyle-Tasche verwandeln.

Manhattan Mover-30 Rucksack

Der Manfrotto Manhattan Mover 30 Kamera- und Laptop-Rucksack misst 44x29x17cm und bietet Platz für eine Premium-DSLM-Kamera wie beispielsweise eine Sony Alpha 9 mit angesetztem Standard-Zoomobjektiv und bis zu drei weitere Objektive, einschließlich eines 70/200 mm 1: 4-Objektivs. Das obere, durch eine Trennwand abgeteilte Rucksackfach kann eine zweite Premium-DSLM aufnehmen, - etwa ein Modell der Fujifilm XT-Serie mit angesetztem Standardzoom-Objektiv sowie ein weiteres Objektiv. Alternativ lässt sich hier auch eine DJI Mavic Drohne mit zwei Ersatzakkus sicher verstauen. Der Zugriff auf das Equipment ist wahlweise von oben oder von der Rucksackrückseite aus möglich. Der gepolsterte, entnehmbare Kamera-Einsatz ist individuell einteilbar und bietet der wertvollen Ausrüstung einen sicheren Schutz.

Über zwei gepolsterte frontseitige Fächer bietet der Mover 30 Rucksack auch Platz für den sicheren Transport eines 14-Zoll-Laptops und eines 9,7-Zoll-Tablets. Vorderseitig ist er zudem mit einem „versteckten“ Gurtsystem ausgerüstet, mit dem sich unterschiedlichste Objekte fixieren lassen – vom Stativ über eine Drohne bis hin zu einem Fahrradhelm oder einem Skateboard.



Die Manhattan Speedy 30 Messenger-Tasche

Die kompakte neue Speedy 30 Messenger-Tasche misst 43x30x16cm. Ihr hochwertig verarbeiteter Fotografie-Einsatz nimmt eine mittelgroße DSLR (z. B. eine Canon EOS 5D Mark IV) mit angesetztem Standardzoom-Objektiv auf sowie drei zusätzliche Objektive, einschließlich eines 70/200 mm 1: 2,8. Darüber hinaus bietet die neue Manhattan Messenger-Tasche ein separates Fach für ein 14-Zoll-Laptop sowie ein Tablet im 9,7-Zoll-Format. Auf der Taschenrückseite ist zudem ein weiteres kleines Reißverschlussfach integriert - zum diebstahlsicheren Transport kleinerer Wertgegenstände. Der ergonomisch geformte Schultergurt der Tasche wird ergänzt durch einen Stabilisierungsgurt, der ein Verrutschen der Tasche verhindert. Stative und andere sperrige Gegenstände lassen sich mithilfe eines auf der Taschenunterseite versteckten Gurt-Systems samt Klick-Schnallen schnell und einfach befestigen. Für Flugreisen bietet die Messenger-Tasche zudem ein Smart Sleeve, mit dem sie sich auf den Teleskop-Griff eines Trolleys aufschieben lässt.

Sowohl der Manhattan Mover-30 Rucksack als auch die Speedy-30 Messenger-Tasche genügen den Handgepäck-Bestimmungen und bieten eine per Reißverschluss verschließbare Seitentasche zum Transport einer Wasserflasche.

Hochwertige Verarbeitung, hohe Transportabilität

Alle Taschen der Manhattan Kollektion zeichnen sich durch hohen Tragekomfort aus und sind aus extrem robusten ballistischem Gewebe gefertigt. Die hochwertigen Reißverschlüsse halten auch härteren dauerhaften Belastungen stand. Alle Modelle verfügen über ein gepolstertes Medienfach, diverse „versteckte“ Taschen sowie Mehrzweckbänder und Gurte zur sicheren Befestigung von Stativen oder anderen sperrigen Gegenständen. Das strapazierfähige Außenmaterial ist wasserabweisend, die Unterseite der Taschen lässt sich dank einer Spezialbeschichtung besonders schnell reinigen. Darüber hinaus bieten die Taschen der Manhattan Kollektion einen integrierten wasserdichten Regenschutz, der sich auch bei befestigtem Stativ überstülpen lässt.

Die Manfrotto Manhattan Kollektion ist ab sofort im Handel sowie unter www.manfrotto.de erhältlich.

(Manhattan Mover 30: 138,73 €, Manhattan Speedy 30: 108,98 €)