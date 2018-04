Die Technical Image Press Association (TIPA) hat die TIPA WORLD AWARDS für die besten Imaging-Produkte des Jahres 2018 vergeben. Die Vitec Gruppe, führender Anbieter von Produkten und Lösungen für Fotografen, Filmemacher und TV-Produzenten, konnte mit zwei Produkten überzeugen und sicherte sich den angesehenen TIPA Award für den Manfrotto Kamera-Käfig sowie für den Manfrotto 494 Kugelkopf.

Kamera-Käfig als Universallösung für zahlreiche Kameramodelle

In der Kategorie „Best Camera Accessory“ prämierte die 29-köpfige Jury den neuen Manfrotto Kamera-Käfig. Das Zubehör-Element ist in drei verschiedenen Größen erhältlich und besticht durch minimalistisches Design und leichten Aufbau. Besonderer Clou des zusammen mit Wooden Camera entwickelten Manfrotto Kamera-Käfigs: Im Unterschied zu den meisten anderen Modellen am Markt, die in aller Regel nur mit einem speziellen Kameramodell kompatibel sind, ermöglicht das einzigartige modulare Konstruktionsprinzip der Manfrotto Kamera-Käfige die Nutzung mit einer breiten Palette von DSLM- und DSLR-Kameras. Dazu braucht der Anwender lediglich die Top-Platte auf die passende Höhe zu verschieben. Ein hohes Maß an Flexibilität resultiert zudem aus der individuellen Einstellbarkeit des charakteristischen Holzgriffs. Dieser lässt sich über den Objektivbereich positionieren oder alternativ in einen Seitengriff verwandeln. „Videografen stehen vor großen Herausforderungen, wenn es um die große Auswahl an Ausrüstung und Zubehör geht, die für die Herstellung von qualitativ hochwertigen Inhalten erforderlich sind. Mit dem Kamera-Käfig schafft Manfrotto eine tolle Allround-Lösung für (fast) jede Kamera”, urteilt die Jury abschließend in ihrer Zusammenfassung. Der Manfrotto Kamera-Käfig ist bereits ab 327,15 Euro im Handel und online unter www.manfrotto.de erhältlich.

Bester Stativkopf kommt von Manfrotto

In der Kategorie “Best Tripod Head” überzeugte der Manfrotto 494 Aluminium-Kugelkopf. Der kompakte, leistungsstarke Kopf bietet eine maximale Traglast von acht Kilogramm und garantiert gestochen scharfe Bilder auch bei Verwendung schwerer Zoom-Objektive. Die enthaltene 200PL-PRO Schnellwechselplatte ist Manfrotto RC2 sowie Arca-Swiss kompatibel. Der 494 Kugelkopf verfügt über drei unabhängige Bedienelemente: einen Hauptknopf zur Steuerung des Kugelverschlusses, eine unabhängige Friktionskontrolle, sowie eine unabhängige Panoramaverriegelung, der die Kamera horizontal bewegt, um erstaunliche Landschaftsaufnahmen zu ermöglichen. Die Jury begründete ihr Urteil: „Dieser Kugelkopf ermöglicht schnelle und präzise Schwenk- und Neigebewegungen und hilft, den perfekten Blickwinkel für Landschafts-, Low-Light- und Portrait-Fotografie zu finden.” Der 494 Kugelkopf Mini mit 200PL-PRO ist zu einer UVP von 79,32 Euro im Handel und online unter www.manfrotto.de erhältlich.

„Es freut uns sehr, dass die Jury aus erfahrenen Redakteuren die Manfrotto Kamera-Käfige sowie den 494 Kugelkopf ausgezeichnet hat. Wir wollen Fotografen mit unseren Produkten noch mehr Freude an ihrer größten Leidenschaft ermöglichen. Der TIPA World Award bestärkt uns darin, unseren Kunden mit den Produkten von Vitec Imaging Solutions weiterhin Tag für Tag den Komfort zu liefern, den sie verdient haben“, freut sich Jörg Schönbeck, Geschäftsführer Vitec Imaging Distribution GmbH, über die Auszeichnung.

Die TIPA WORLD Awards

Redakteure von 29 Foto-Fachpublikationen aus Asien, Australien, Europa, Nord- und Südamerika, entscheiden zusammen mit dem Camera Journal Press Club Japan über die 40 Gewinner. Die Gewinner des TIPA WORLD AWARD repräsentieren neben Kameras und Objektiven verschiedener Kategorien eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Drucker, Inkjet-Papiere, Imaging-Software, Speichermedien, Actioncams, Zubehör, 360-Grad-Kameras und mehr. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Eröffnungstages der photokina am 26. September 2018 in Köln statt.