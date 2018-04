Die SIGMA Corporation freut sich, bekanntgeben zu können, dass das lichtstarke Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv “14-24mm F2.8 DG HSM | Art” und das lichtstarke Standard-Zoom-Objektiv “24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art” den TIPA World Award 2018 gewonnen haben.

SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art

Name der Auszeichnung:BESTES DSLR-WEITWINKEL-ZOOM-OBJEKTIV

Eine perfekte Ergänzung für die hochauflösenden Kameras von heute

Das SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art Objektiv gibt es mit Canon-, Nikon- und SIGMA-Anschluss und kann zudem mit Hilfe des SIGMA MC-11 Anschluss-Konverters am Sony E-Mount verwendet werden. In allen Anschlüssen bietet es eine herausragende Bildschärfe nahezu ohne Verzeichnungen sowie einen ultra-schnellen und hochpräzisen AF und ist somit perfekt für die hochauflösenden Kameras von heute geeignet. Das Objektiv enthält 3 FLD-Glaselemente (“F” Low Dispersion), 3 SLD-Glaselemente (Super Low Dispersion) und 3 asphärische Linsenelemente, darunter ein präzisionsblankgepresstes asphärisches Glaselement mit einem Durchmesser von 80mm. Zudem besitzt es an den wichtigsten Stellen eine spezielle Abdichtung als Schutz vor Staub und Spritzwasser. Hochmodern bietet das Objektiv mit Nikon-Anschluss einen brandneuen elektromagnetischen Blendenmechanismus und mit Canon-Anschuss die Kompatibilität mit der Objektiv-Aberrationskorrektur-Funktion von Canon.

SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art

Name der Auszeichnung:BESTES DSLR-STANDARD-ZOOM-OBJEKTIV

Ein Premium „Allround“-Zoom

Für viele Fotografen gilt der Brennweitenbereich von 24-70mm als Standard für ein Alltags-Objektiv, mit dem eine Vielzahl an Motiven und Szenen aufgenommen werden kann. Hierzu gehören Street- und Reportagefotografie, Schnappschüsse, Reisefotografie und sogar Natur- und Landschaftsaufnahmen. Das SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art bietet viele Vorteile: eine durchgehende Blende über den gesamten Brennweitenbereich, einen optischen Stabilisator, eine Naheinstellgrenze von 37cm und ein außergewöhnliches Bokeh dank seiner 9-lamelligen runden Blendenöffnung. Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt und mit einem neu konzipierten Hyper-Sonic-Motor (HSM) für einen schnellen und reibungslosen AF-Betrieb ausgestattet. Zudem verfügt es über den neuesten elektromagnetischen Blendenmechanismus für spezielle Nikon-Kameras und mit Canon-Anschuss ist es mit der Objektiv-Aberrationskorrektur-Funktion von Canon kompatibel.