Die neuen NUANCES Extreme Filter stellen einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung professioneller Cokin-Filter dar. Denn die hochwertige NUANCES Produktreihe wurde jetzt um zwei neue Modelle mit umgekehrtem sowie mittigem Verlauf für die Landschaftsfotografie erweitert. Gleichzeitig wurden die Soft-Verlaufsfilter und der 10-Stop-Full-ND Filter im Bereich Glas und Vergütung weiterentwickelt. Diese aufwändige Vergütung der ultraharten NUANCES Extreme Filter bietet maximale Farbneutralität auch bei gestapelter Benutzung mehrerer Filter und hilft Fotografen, auch schwierigste Lichtsituationen zu meistern.

Jeder Filter der Cokin NUANCES Extreme Serie wurde aus einem neu entwickelten gehärteten optischen Glas gefertigt, das viermal bruchfester ist als das der Vorgängermodelle. Die neuen Filter überstehen damit auch solche Einsätze schadlos, bei denen es alles andere als zimperlich zugeht. Oftmals unvermeidliche Sturzschäden, Glaskerben und Kratzer, von denen wohl jeder Fotograf ein Lied singen kann, der Steckfilter benutzt, können damit weitestgehend vermieden werden.

Cokin hat eigens für diese Filter einen neuen Vergütungsprozess entwickelt, der unerwünschte Reflexionen hervorragend unter Kontrolle behält - bei gleichmäßiger Dichte und hoher Farbneutralität. Die hochwertige Nanovergütung wird auf beide Seiten des robusten Glases aufgetragen und sorgt in der Kombination aus hochwertigem Glas und High-Tech-Vergütung für ideale Transmissionswerte bei geringstmöglicher Reflexionsneigung. Die Filter sperren zudem wirksam das unerwünschte Infrarotlicht und sorgen so für glasklare Bildergebnisse.

Neu – Cokin NUANCES Extreme Center Graduated ND Filter

Ausgangssituation: Die Sonne späht nur ein wenig über den Horizont. Der Himmel brennt gelb-orange und die Erdoberfläche beginnt in diesem Licht langsam zu leuchten. Und der Fotograf? Er vollführt sprichwörtlich einen Belichtungstanz zwischen allen drei Bildebenen. Der Versuch, während des Sonnenaufgangs Details in diesem schmalen Streifen hellen Lichts festzuhalten, stellt jeden Fotografen vor eine Herausforderung. Denn er muss die Belichtung für Himmel und Erde bestmöglich ausgleichen.

Die neuen Cokin NUANCES Extreme Center Graduated ND Filter sind das Werkzeug, das diese schwierige Lichtsituation in den Griff bekommt. Während der Fotograf den durch den Filter reduzierten Belichtungsbereich genau auf den Horizont mit der aufgehenden Sonne positioniert, erfolgt die Belichtung von Erde und Himmel hingegen ganz natürlich. Dies ermöglicht einen einzigartigen Dynamikbereich im Bild und reduziert die schwierige Nachbearbeitung erheblich.

Verfügbare Filter-Varianten

Nuances Extreme Center Graduated ND4 (2-stop)

Nuances Extreme Center Graduated ND8 (3-stop)

Neu – Cokin NUANCES Extreme Reverse Graduated ND Filter

Ausgangssituation: Die Sonne steht in voller Pracht über dem Horizont und Bilddetails sind über die gesamte Szenerie hinweg schwer herauszuarbeiten. Der Fotograf möchte einen scharfen Sonnenstern aufnehmen, obwohl die Lichter extrem hell und die Schatten sehr tief sind.

Die neuen Cokin NUANCES Extreme Reverse Graduated ND Filter ermöglichen es dem Fotografen, die Schattendetails zu erhalten, während er einen scharfen Sonnenstern aufnimmt und dabei gleichzeitig die plastische Zeichnung in den Wolken verbessert. Durch die umgekehrte Ausrichtung des Filterverlaufs erhält das Foto ein natürlicheres abgestuftes Aussehen, das mit einem Standard-Verlaufsfilter nicht möglich ist.

Die neuen Cokin NUANCES Extreme Reverse Graduated ND sind damit die Spezialisten für Sonnenauf- und -untergänge, bei denen die Sonne bereits vollständig über dem Horizont steht. Indem man den dunkelsten Teil des Filters in der Mitte platziert und ihn nach oben in den Himmel „herauslaufen“ lässt, erhält man ein natürliches abgestuftes Aussehen und eine bessere Belichtungssteuerung in den kritischen Bereichen.

Verfügbare Filter-Varianten

Nuances Extreme Reverse Graduated ND4 (2-stop)

Nuances Extreme Reverse Graduated ND8 (3-stop)

Nuances Extreme Reverse Graduated ND16 (4-stop)

Update – Cokin NUANCES Extreme Soft Graduated ND Filter

Ausgangssituation: Ein Sturm braut sich zusammen, der Himmel ist voller tobender Wolken, die von der Sonne, die immer noch hoch am Himmel steht, von hinten beleuchtet werden. Die Erde liegt im dunklen Schatten und in Erwartung dessen, was da von oben kommt. Und der Fotograf steht mittendrin, um das ganze Schauspiel zu fotografieren. Der Versuch, Details in den Wolken herauszuarbeiten und gleichzeitig das feine Restlicht auf der Erdoberfläche zu erhalten, kann auch erfahrene Fotografen herausfordern.

Cokin NUANCES Extreme Soft Graduated ND Filter sind in dieser Situation das ideale Tool. Der Verlaufsbereich ist am oberen Rand des Filters am dunkelsten und wechselt zu einem weich abgestuften Übergang in der Mitte. Dies ist perfekt für Horizontlinien geeignet, die Berge oder Gebäude enthalten. Der Fotograf kann so einen soften Übergang für diese Objekte festlegen, ohne dass es so aussieht, als hätte er zur Optimierung des Himmels einen Filter verwendet.

Verfügbare Filter-Varianten

Nuances Extreme Soft Graduated ND4 (2-stop)

Nuances Extreme Soft Graduated ND8 (3-stop)

Nuances Extreme Soft Graduated ND16 (4-stop)

Update – Cokin NUANCES Extreme 10-Stop Full ND Filter

Ausgangssituation: Die Wolken stehen nahezu bewegungslos und gelangweilt am Himmel und sollen in Bewegung versetzt werden, um Dynamik zu erzeugen.

Der Cokin NUANCES Extreme 10-Stop Full ND ist der perfekte Filter für Fotografen, die Bewegung in ihren Bildern erzeugen möchte. Der Filter ermöglicht es ihnen, Zuckerwattewasserfälle und verträumt dahinziehende Wolken selbst zur hellsten Mittagszeit zu erzeugen. Der Filter blockt 10 Blendenstufen, sodass selbst bei der niedrigsten ISO-Einstellung Verschlusszeiten und Blendenkombinationen möglich werden, die sonst bei Aufnahmen mitten am Tag ausgeschlossen wären. Da alle Cokin NUANCES Extreme-Filter höchst farbneutral sind, kann der 10-Stop Full ND Filter mit jedem Verlaufs-ND-Filter kombiniert werden, um wirklich beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.

Verfügbare Filter-Varianten

Nuances Extreme Full ND1024 (10-stop)

Passende Filterhalter

Die Cokin NUANCES Extreme-Filter sind mit dem Cokin CREATIVE Filterhaltersystem der Größen M bis XL als auch mit den Cokin EVO-Filterhaltern kompatibel. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Cokin Filter mit den NUANCES Filtern kombinieren und der Kreativität werden keine (optischen) Grenzen gesetzt. Filter der Größe L passen zudem in alle Standard 4x4" Matteboxen.

Videodemo Cokin NUANCES Extreme Filter: https://www.youtube.com/watch?v=wFqHrnWboEI