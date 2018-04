Die HUAWEI P20-Serie bietet ein einzigartiges Fotografieerlebnis im eleganten Design

Ende März hat HUAWEI die mit Spannung erwarteten Smartphone-Modelle HUAWEI P20 Pro, HUAWEI P20 und HUAWEI P20 lite vorgestellt. Die P-Serie zeichnet sich durch ein anspruchsvolles Design und ein neuartiges Kamera-Erlebnis aus. Ab sofort sind alle Modelle auch im Handel erhältlich.

Das HUAWEI P20 Pro und HUAWEI P20 stellen sich vor

Mit der im HUAWEI P20 Pro verbauten Leica Triple-Kamera schafft HUAWEI es, die mobile Fotografie zu revolutionieren. Das Besondere: Die Kamera verfügt über eine brandneue Leica VARIO-SUMMILUX-Optik mit fünffachem Hybrid-Zoom. Der Kirin 970 System on a Chip mit dedizierter NPU unterstützt beim Fotografieren: die KI-gestützte Szenen- und Objekterkennung identifiziert Motive und wählt die passende Einstellung aus. Die HUAWEI AIS (AI Image Stabilization) stabilisiert handgeführte Nacht- und Langzeitaufnahmen – ganz ohne Stativ.

Das HUAWEI P20 Pro auf einen Blick:

Kirin 970 mit dedizierter NPU für Künstliche Intelligenz

6,1 Zoll OLED FullView Display

Leica Triple-Kamera mit 40 MP RGB-Sensor, 20 MP Monochrom- Sensor und 8 MP RGB-Sensor mit 80mm-Teleobjektiv

f/1.6 (Monochrom), f/1.8 (RGB) und f/2.4 (Tele) große Blenden

Spezieller ISP-Bildprozessor sowie Farbtemperatur-Sensor für bessere

Farbwiedergabe

24 MP Selfie-Kamera mit KI-Beauty-Funktionen sowie einem 3D- Porträtmodus

6 GB RAM, 128 GB ROM

4000 mAh Akku

Android 8.1, EMUI 8.1

Farben: Black, Midnight Blue, Twilight

Das HUAWEI P20 baut auf dem Fundament seines Vorgängers auf und bietet seinen Nutzern ebenfalls KI-unterstütze Kamerafunktionen. Das HUAWEI P20 auf einen Blick:

Kirin 970 mit dedizierter NPU für Künstliche Intelligenz

5,8 Zoll HUAWEI FullView Display

Leica Dual-Kamera mit 12 MP RGB-Sensor und 20 MP Monochrom-

Sensor

Pixelgröße von bis zu 1,55 μm

f/1.6 (Monochrom), f/1.8 (RGB)

24MP Selfie-Kamera mit KI-Beauty-Funktionen sowie einem 3DPorträtmodus

4 GB RAM, 128 GB ROM

3400 mAh Akku

Android 8.1, EMUI 8.1

Farben: Midnight Blue, Black, Pink Gold

HUAWEIs eigener App Store

HUAWEI hält für seine Nutzer noch eine weitere Überraschung bereit: Die HUAWEI App Gallery ist HUAWEIs eigener App Store und ab EMUI 8.0 auf allen HUAWEI Geräten vorinstalliert. Nutzer finden in der HUAWEI App Gallery eine ausgewählte Sammlung an erstklassigen Applikationen. Dahinter verbirgt sich das Konzept, dem Nutzer lieber qualitativ hochwertige Apps anzubieten, statt einer großen Masse. Deswegen gelangen nur Apps mit einer Wertung von 4,3 von 5 Sternen in die HUAWEI App Gallery. Zur Qualitätswahrung gibt es manuelle und maschinelle Kontrollen, um den Nutzern stets die besten Apps anzubieten.

Preise und Verfügbarkeit

Die komplette HUAWEI P20-Serie ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Das HUAWEI P20 Pro ist zu einer UVP von 899 EUR und das HUAWEI P20 zu einer UVP von 649 EUR erhältlich. Komplettiert wird die P20-Serie durch das HUAWEI P20 lite, welches seit Ende März zu einer UVP von 369 Euro im Handel ist. Alle Geräte sind je nach Anbieter als Single-SIM und/oder Dual-SIM erhältlich.