Canon kündigt heute die Einführung des UJ66x9B an. Neben diesem mittleren Teleobjektiv für Außenübertragungen wurden auch drei weitere neue EÜ-/AÜ-Broadcastobjektive angekündigt: das CJ24ex7.5B, das CJ18ex7.6B und das CJ14ex4.3B. Die Einführung erfolgt unter der ganz neuen Objektivkategorie UHDgc, die für Modelle mit einfacher Bedienbarkeit unter Beibehaltung der hohen Standards beim Objektivbau steht.

CJ24ex7.5B, CJ18ex7.6B und CJ14ex4.3B – Erstklassige Qualität und Bedienbarkeit

Die Objektive CJ24ex7.5B, CJ18ex7.6B und CJ14ex4.3B bieten 4K-Auflösung von der Bildmitte bis zum Rand und zeichnen sich durch die bewährte Canon Technologie im Objektivbau aus. Spezielle Vergütungen und ein Objektivdesign, das Reflexionen, Streulicht und Geisterbilder verhindert, ermöglichen die Aufnahme von kontrastreichen Bildern. Dank einer optimierten Anordnung von Fluorit- und UD-Linsen werden chromatische Aberrationen minimiert, was besonders klare Aufnahmen garantiert. Da weder die Schärfe in den Randbereichen des Bildes nachlässt noch Farbsäume entstehen, ist die hohe Qualität besonders bei Aufzeichnungen in den Bereichen Sport und bei anderen Veranstaltungen gefragt, bei denen sich die Zuschauer mitten im Geschehen fühlen sollen.

Mit ihrer kompakten und leichten Bauweise bieten CJ24ex7.5B, CJ18ex7.6B und CJ14ex4.3B eine erstklassige Mobilität für den Kameramann. Daher eignen sich die Objektive ideal für Dokumentationen und tagesaktuelle Berichterstattung. Dank ihres ergonomischen Designs liegen die Objektive gut in der Hand und ermöglichen so eine erstklassige Bedienung bei minimaler Belastung der Schulter.

Das UJ66x9B – Ultimative Fokussierung und Bildstabilität

Durch den Einsatz hochwertiger optischer Materialien bietet das UJ66x9B einen 66-fachen Zoom mit einem Brennweitenbereich von 9mm bis 1200mmi. Die neue Innenfokussierung mit gleitenden optischen Elementen (Floating System) sorgt für eine weitere Verbesserung der Auflösung mit branchenführender 4K-Broadcast-Qualität.

Dieses neue Objektiv ermöglicht selbst in schwierigen Situationen eine zuverlässige Fokussierung – zum Beispiel bei der Nachverfolgung eines Spielers während einer Sportveranstaltung. Es bietet eine stabile Servo-Leistung (ca. 0,6 Sekunden Highspeed-Zoom) von Weitwinkel bis Tele und ermöglicht so die zuverlässige Aufnahme von 4K-Material. Selbst geringste Erschütterungen können die Bildqualität bei 4K-Aufnahmen beeinträchtigen, doch der integrierte Bildstabilisator des UJ66x9B nutzt die Servo-Technologien im Objektiv zur Kompensation und garantiert eine ungehinderte 4K-Leistung auf nicht ebener Fläche und selbst beim Schwenken.