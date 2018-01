Mit über 5 Millionen verkauften Outdoor-Kameras ist die FUJIFILM XP Serie eine weltweite Erfolgsgeschichte. Die neue FinePix XP130 erweitert die robuste Modellreihe um die fortschrittliche Bluetooth®-Technologie, mit der sich Fotos und Videos jetzt noch leichter auf ein Smartphone oder Tablet übertragen und sofort über die sozialen Netzwerke teilen lassen.

Mit einem Gewicht von nur 207 Gramm ist die FinePix XP 130 leicht genug, um sie bei jedem Abenteuer dabei zu haben. Der 16,4 Megapixel BSI CMOS Sensor, das 5 fach optische FUJINON Zoomobjektiv und die unerreichte FUJIFILM-Farbtechnologie machen die handliche Kamera zum idealen Begleiter für alle, die am liebsten draußen aktiv sind und ihre Erlebnisse in brillanten Bildern festhalten wollen.

Vierfacher Schutz und handliches Design

Ob Skifahren, Mountainbiking, Klettern oder Strandurlaub – die neue XP130 ist ganz für den Einsatz bei Outdoor-Aktivitäten ausgelegt. Gemäß dem IP68 Standard ist sie bis zu einer Tiefe von 20 Metern wasserdicht, bis zu einer Fallhöhe von 1,75 Metern stoßfest und selbst bei frostigen Temperaturen bis minus zehn Grad in vollem Umfang einsatzbereit. Aufgrund dieser robusten Eigenschaften eignet sich die XP130 besonders auch als erste Kamera für Kinder.

Dank ihres weiter entwickelten Griffs und der Fingermulde auf der Vorderseite kann die XP130 in dynamischen Aufnahmesituationen sehr bequem und sicher mit nur einer Hand gehalten werden kann. Die Größe und die Anordnung der Tasten ermöglichen sogar mit Handschuhen eine komfortable Bedienung.

Bluetooth®-Technologie und Wi-Fi-Konnektivität

Die XP130 ist mit der neuen Bluetooth®-Technologie ausgestattet, mit der sich die Kamera sehr leicht mit einem Smartphone oder Tablet koppeln lässt. Über die energiesparende Funkverbindung werden die Bilder direkt nach der Aufnahme automatisch übertragen und können zum Beispiel per E-Mail oder über soziale Medien geteilt werden. Außerdem werden Zeitzone und Geokoordinaten des Smartphones oder Tablets mit der Kamera synchronisiert und in den Bilddaten gespeichert. Diese Drahtlos-Funktion wird über die kostenlose App „FUJIFILM Camera Remote“ ermöglicht. Per Wi-Fi-Verbindung lassen sich damit auf Wunsch auch nur einzelne Bilder von der Kamera auf das Smartphone oder Tablet übertragen. Die Fotos können von der XP130 zudem direkt an einem INSTAX SHARE Drucker geschickt und sofort ausgedruckt werden.

Leistungsfähiger Sensor und erstklassiges Objektiv

Der 16,4 Megapixel BSI CMOS Sensor und die einzigartige FUJIFILM-Farb¬techno-logie sorgen in jeder Situation für wunderschöne Aufnahmen. Das Zoomobjektiv der XP130 bietet einen großen Brennweitenbereich von 28-140 mm (äquivalent zum Kleinbildformat). Der Telebereich lässt sich mit dem „Intelligenten Digitalzoom“ sogar noch verdoppeln, sodass praktisch ein 10-fach Zoom zur Verfügung steht. Der integrierte optische Bildstabilisator kompensiert Verwacklungen und sorgt so für scharfe Bilder selbst in Aufnahmemomenten mit viel Aktion.

Komfortable Bedienung

Trotz ihrer kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts von nur 207 Gramm hat die XP130 ein komfortables 7,6 cm (3 Zoll) großes LC-Display mit einer hohen Auflösung von 920.000 Bildpunkten, das sich in jeder Situation gut ablesen lässt. Eine spezielle Anti-Reflex-Beschichtung stellt sicher, dass das Monitorbild auch bei starker Sonneneinstrahlung sowie unter Wasser sehr gut erkennbar bleibt.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein doppelter Verschluss-Mechanismus, der ein unabsichtliches Öffnen des Batterie-/Speicherkarten-Fachs verhindert.

Vielseitige Aufnahmefunktionen für bessere Bildergebnisse

Die XP130 bietet eine neue elektronische Wasserwaage, die das exakte horizontale Ausrichten der Kamera etwa bei Landschafts- und Architekturaufnahmen erleichtert. Die Kamera verfügt zudem über eine Augenerkennungs-Funktion und stellt bei Porträtaufnahmen automatisch auf die Augen der abgebildeten Person scharf. Ferner hat die XP130 eine Reihe von weiteren spannenden Funktionen an Bord, wie beispielsweise den Cinemagraph Modus, bei dem Foto und Video zu einem originellen Bildeffekt verschmelzen, oder die Zeitraffer-Video-Funktion, die Bilder-Sequenzen automatisch in ein Video konvertiert. Im Serienbildmodus erreicht die Outdoor-Kamera bis zu 10 Bilder pro Sekunde und erlaubt Full-HD-Videoaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde.

Erhältlich ist die FinePix XP130 ab Februar 2018 in den attraktiven Farben Eisblau und Gelb.