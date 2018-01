In der Marke BERENSTARGH stecken mehr als 20 Jahre Erfahrung, Knowhow, Innovation und modernste Technik in Sachen Akku-Herstellung. Diese geballte Power macht BERENSTARGH in ganz Europa zu einem führenden Anbieter im Bereich Kamera-Akkus. HapaTeam ist stolz darauf, mit dieser Marke seinen Handelspartnern ein breites und margenattraktives Premium-Sortiment wiederaufladbarer Akkus und Ladegeräte für moderne Kameras und Camcorder anbieten zu können.

Zwei Eigenschaften machen einen guten Kamera-Akku aus: die Kapazität und die Selbstentladung. BERENSTARGH-Akkus beeindrucken in beiden Bereichen, denn sie wurden speziell für die hohen Ansprüche professioneller Anwender entwickelt. Ein Lithium-Ionen-Akku von BERENSTARGH steht für maximale Kapazität und Ausdauer – DER Schwachstelle vieler leistungsstarker, aber stromfressender Kameras und Camcorder. Die in BERENSTARGH-Akkus verarbeiteten hochwertigen Markenzellen (u.a. von Panasonic, LG, Sanyo, HYB…) gestatten eine hohe Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen ohne Memory Effekt und sorgen für eine lange Lebensdauer der kleinen Kraftwerke.

Auch bei längerer Nichtbenutzung punkten diese Hochleistungsakkus mit einer nur sehr geringen Selbstentladung. So meistern Lithium-Ionen-Akkus oft mehrere hundert Ladezyklen ohne Probleme, doch dann lässt die Leistung spürbar nach. Bei BERENSTARGH-Akkus verschiebt sich dieser Effekt ein weites Stück nach hinten, was deren Status als High-Quality-Produkte für Anspruchsvolle unterstreicht.

BERENSTARGH-Akkus sind kompatibel mit den Original-Akkus der Kamerahersteller und bieten dem Benutzer ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Die Akkus werden unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und sind für über 300 unterschiedliche Kameramodelle verfügbar. Natürlich sind diese genau wie die Original-Akkus mit allen wichtigen elektronischen Sicherheitstechniken zum Schutz vor Überladung, Überhitzung sowie gegen Kurzschlüsse ausgestattet.

Das Aufladen der schnellladefähigen Akkus erfolgt mit dem Originalladegerät der Kamera oder mit einem separat erhältlichen BERENSTARGH-Ladegerät. Letztere können bis zu zwei Akkus, auch unterschiedlicher Kapazität, synchron oder einzeln laden und zum gleichen Zeitpunkt über den zusätzlichen USB-Ausgang ein externes Gerät, wie zum Beispiel ein Smartphone oder Tablet mit Spannung versorgen, oder ebenfalls Aufladen. Auf ein und demselben Ladegerät können mit Hilfe unterschiedliche Wechselschalen unterschiedliche Akku-Typen oder Kapazitäten geladen werden. Diese Wechselschalen stehen, genau wie die Akkus, für mehr als 300 Kameramodelle zur Verfügung.