Canon stellt heute eine neue Klasse von Camcordern für Video-Enthusiasten vor, die ihrer Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten und bewegenden Momenten freien Lauf lassen möchten. Die neue LEGRIA GX10 ist deshalb mit den feinsten Merkmalen ausgestattet, um alles in außergewöhnlicher Qualität zu erfassen. Seine erweiterten Eigenschaften und höchste Zuverlässigkeit machen diesen 4K 50p Camcorder zur ersten Wahl und ermöglichen neue kreative Ausdrucksmöglichkeiten beim Dreh.

LEGRIA GX10

Zukunftssichere Bildqualität

Die LEGRIA GX10 überzeugt mit 4K 50p Aufzeichnung, die der vierfachen Auflösung von 1080p Full-HD entspricht und reproduziert sogar kleinste Details, die jeden besonderen Moment zum Leben erwecken. Mit ihrer Vielseitigkeit unterstützt die LEGRIA GX10 Aufzeichnungen in MP4 mit 150 Mbps in 4K 50p oder mit 35 Mbps in Full-HD – perfekt für die besonders dynamische Action. Mit bis zu 100 Bildern pro Sekunde in Full-HD stößt dieser Camcorder in eine neue Klasse vor und ermöglicht effektvolle Zeitlupenaufnahmen mit bis zu vierfacher Verlangsamung.

Professionelle Qualität – jetzt ganz einfach

Die LEGRIA GX10 vereinfacht die Produktion von professionellen Videos. Sie ist der erste Camcorder mit einem 1,0-Zoll-Typ CMOS-Sensor mit Canon Dual Pixel CMOS AF Technologie. Dies ermöglicht eine geringe Schärfentiefe und einen schnellen, präzisen und anpassbaren Fokus. Drei optische ND-Filter reduzieren die Helligkeit wahlweise um zwei, vier oder acht Blendenstufen für hervorragende Bildqualität in dunklen wie hellen Bildbereichen, während das neu entwickelte 4K-Weitwinkelobjektiv mit 15fachem Zoom dafür sorgt, dass genau die Bildqualität geliefert wird, die 4K verspricht.

Der Wide DR-Modus bietet einen Dynamikumfang von 800% und sorgt damit für eine optimierte Wiedergabe der dunklen und hellen Bildbereiche – ganz ohne Nachbearbeitung. Der große, intuitiv bedienbare sowie dreh- und schwenkbare Touchscreen bietet einen schnellen und einfachen Zugang zu den wichtigsten Funktionen, was speziell bei dynamischen Aufnahmeszenarien wie Partys, Hochzeiten oder Actionsport sehr hilfreich ist. Der intelligente 5-achsige Canon Movie-Bildstabilisator mit Dynamic IS ermöglicht verwacklungsfreie Aufnahmen über den gesamten Zoombereich.

Bequem und zuverlässig

Ein kompakter, leichter und robuster Camcorder mit professionellen Funktionen: Die LEGRIA GX10 ist eine zuverlässige Kamera für jeden Anlass. Das ergonomische Design verfügt über die von professionellen Camcordern bekannten Merkmale wie einen kippbaren Sucher, eine professionelle Zoomwippe und benutzerdefinierte Funktionstasten. Die vollständige manuelle Einstellung erlaubt die individuelle Anpassung an die jeweiligen Anforderungen, während der automatische Modus die Bedienung stark vereinfacht. Zwei SD-Speicherkartenslots ermöglichen sowohl die fortlaufende als auch die gleichzeitige Aufnahme – so verpasst man keinen wichtigen Moment. Zusammen mit der erweiterten Akkureichweite macht das die LEGRIA GX10 zum idealen Begleiter auf allen Abenteuern – von der Safari bis zum Skifahren.

Über das Dual Band WLAN ist sowohl eine Fernsteuerung des Camcorders als auch das Übertragen von Dateien möglich. Im Lieferumfang des Camcorders befindet sich auch eine Fernbedienung, mit der man den Camcorder aus einiger Entfernung steuern kann.

Problemlose Anpassung

Das integrierte Stereo-Mikrofon bietet eine beeindruckende Tonqualität. Zudem stehen ein 3,5-mm-Miniklinkenanschluss für ein externes Mikrofon, ein Canon Mini-Zubehörschuh und ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss zur Verfügung, mit denen man die LEGRIA GX10 noch besser an die Einsatzgebiete anpassen kann. Mit derartigen Zubehörmöglichkeiten kann jeder Content-Ersteller seine Leidenschaft und sein Hobby zur Karriere ausbauen.