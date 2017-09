FUJIFILM erweitert seine erfolgreiche X Serie um die kompakte spiegellose Systemkamera X-E3. Das neue Modell ist mit einem 24,3 Megapixel X-Trans CMOS III*1 Sensor im APS-C-Format und dem leistungsstarken Bildprozessor X Prozessor Pro ausgestattet. Die X-E3 bietet als erste Kamera der X Serie die Möglichkeit, die Bilddaten über eine energiesparende Bluetooth®*2-Schnittstelle drahtlos auf ein Smartphone oder Tablet zu übertragen.

Das große Touchscreen-Display auf der Rückseite der Kamera macht die Aufnahme mit bekannten Funktionen wie „Touch Shot“, „Touch AF“ und „Fokusbereich Auswahl“ noch intuitiver. Darüber hinaus bietet die neue „Touch Funktion“ zusätzliche Möglichkeiten, die Kamera mittels Fingergesten zu steuern. Ein neuer Autofokus-Algorithmus sorgt für einen Leistungsschub insbesondere bei der automatischen Verfolgung von sich bewegenden Objekten.

Ihr edles Design, ihre Vielseitigkeit und ihre Funktionalität machen die kompakte X-E3 zu einer begehrenswerten spiegellosen Systemkamera, mit der auch das kreative Fotografieren richtig viel Spaß macht.

Die FUJIFILM X-E3 wird in den Farbvarianten Schwarz und Silber ab Ende September 2017 erhältlich sein.

Kompaktes und leichtes Gehäuse

Die X-E3 ist die handlichste Sucherkamera der X Serie. Sie ist so kompakt und leicht, dass man sie im Alltag und auf Reisen jeden Tag gerne mitnimmt. Das Gehäuse ist optimal ausbalanciert und liegt dank der ausgeprägten Griffmulde bequem in der Hand. Die Kamera hat zudem einen Fokus-Joystick. Mit ihm kann der Fokusbereich komfortabel und schnell eingestellt werden, ohne dabei die Kamera vom Auge nehmen zu müssen.

Auf der Oberseite der Kamera gibt es zwei mechanische Einstellräder aus Aluminium, die das hochwertige Design perfekt abrunden und dem Anwender bei jeder Einstellung ein ansprechendes haptisches Feedback geben. Eines der Räder dient zum Einstellen der Belichtungszeit, das andere zur Belichtungs-Korrektur. Das Belichtungskorrekturrad verfügt über eine C-Position, über die sich die Korrektur auf bis zu ±5 EV-Stufen erweitern lässt.

Darüber hinaus besitzt die X-E3 einen AUTO-Modus, der sich über einen Schalter oben auf der Kamera bei Bedarf ganz einfach ein- und ausschalten lässt. Ist er aktiviert, erkennt die Kamera die jeweilige Motivszene und wählt automatisch eine passende Einstellung.

Herausragende Bildqualität und schnellere Reaktionszeit

Die Kombination aus dem 24,3 Megapixel X-Trans CMOS III-Sensor im APS-C-Format und dem X Prozessor Pro sorgt für eine herausragende Bildqualität und Schnelligkeit. Nach dem Einschalten ist die Kamera in nur 0,4 Sekunden*3 bereit zur ersten Aufnahme, die Auslösezeit ist mit nur 0,050 Sekunden*3 praktisch nicht wahrnehmbar. Auch bei der Aufnahme zeigt sich die Leistungsfähigkeit der X-E3. Das Aufnahmeintervall liegt bei 0,25 Sekunden*3 und dank eines großen Autofokus-Bereichs sowie eines verbesserten Algorithmus stellt die Kamera innerhalb von nur 0,06 Sekunden*4 auf das Motiv scharf. Aufgrund des ebenfalls neu entwickelten Algorithmus zur Motiverkennung ist die X-E3 zudem in der Lage, selbst kleinere sich bewegende Objekte doppelt so schnell zu verfolgen wie die vorherige Kamerageneration*5.

Drahtlos-Verbindung mit Bluetooth-Funktion

Die X-E3 ist die erste Kamera der X Serie, die mit einer energiesparenden Bluetooth-Funktion ausgestattet ist. Bereits vor der Aufnahme lässt sich die Kamera mit dem Smartphone oder Tablet verbinden. Mithilfe der App „FUJIFILM Camera Remote“ können die Bilder dann mit geringstem Energieverbrauch ganz einfach übertragen werden.

Intuitive Touchscreen-Bedienung

Der 7,6 cm (3 Zoll) große Monitor hat 1,04 Millionen Bildpunkte und bietet eine Touchscreen-Funktion. Ist der „Touch-Modus“ aktiviert, kann einer der folgenden Aufnahme- und Wiedergabe-Modi gewählt werden:

Aufnahme-Modi

Fokusbereich Auswahl: Der Benutzer bestimmt den aktiven Fokuspunkt direkt auf dem Display per Fingertipp auf den entsprechenden Bildbereich.

Touch Shot: Die Kamera fokussiert auf den angetippten Bildbereich und löst aus.

Wiedergabe-Modi

Wischen: Man kann mit dem Finger über das Bild streifen, um sich eine Aufnahme nach der anderen anzusehen.

Darstellung vergrößern: Bei zweimaligem Tippen wird das Bild vergrößert dargestellt und auf den Fokuspunkt zentriert.

Bewegen: Bei vergrößerter Darstellung lässt sich der Bildausschnitt mit dem Finger bewegen.

Hineinzoomen: Wenn man zwei Finger auf dem Display auseinanderzieht, wird ein Bildbereich vergrößert dargestellt.

Herauszoomen: Wenn man zwei Finger auf dem Display zusammenzieht, wird das vergrößerte Bilder wieder verkleinert.

Bei ausgeschaltetem Touchscreen sind diese Funktionen automatisch deaktiviert.

Die Kamera bietet zudem eine „Touch Funktion“, um mittels Wischbewegungen nach oben und unten sowie rechts und links schnell auf zuvor festgelegte Funktionen zugreifen zu können. Während der Fotograf durch den elektronischen Sucher schaut, kann er mit dem Finger auf dem Display den Fokusbereich verschieben. In den Kameraeinstellungen kann der Umfang der „Touch Funktion“ festgelegt werden: „ALLE“, „RECHTS“, „LINKS“ oder „AUS“.

Ultra HD 4K-Videoaufnahme

Die X-E3 nimmt Videos wahlweise in Full HD oder Ultra HD (4K) auf. Die beliebten Filmsimulationen, für die die X Serie berühmt ist, lassen sich auch auf Filmaufnahmen anwenden. Die Filmaufnahme lässt sich auch über einen externen Monitor kontrollieren, der über ein HDMI-Kabel direkt mit der Kamera verbunden werden kann. Die X-E3 hat zudem einen Eingang für ein externes Mikrofon.

Große Auswahl an hochwertigen Objektiven

Mit dem neu vorgestellten FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro bietet FUJIFILM insgesamt 23 Objektive und zwei Telekonverter für die X Serie an. Das Line-up deckt den kompletten Brennweitenbereich vom Ultra-Weitwinkel bis zum Super-Tele ab. Das Angebot umfasst fünf besonders lichtstarke Festbrennweiten, mit denen sich die hohe Bildqualität der X-E3 in vollem Umfang ausreizen lässt. Mit separat erhältlichem Zubehör, beispielsweise Bajonettadaptern und Makroringen, lässt sich das fotografische Potenzial der Kamera zusätzlich erweitern.

Optionales Zubehör

Ledertasche BLC-XE3

Die stilvolle Tasche aus echtem Leder ist ein haptisches Erlebnis und passt perfekt zum klassischen Design der X-E3. Sie schützt die Kamera vor Beschädigungen und muss zum Wechseln der Batterien nicht abgenommen werden. Im Lieferumfang sind ein farblich passender Lederschulterriemen und ein Einschlagtuch enthalten.

Handgriff MHG-XE3

Mit dem Griff liegt die X-E3 in jeder Aufnahmesituation noch besser in der Hand. Sowohl die Batterie als auch die Speicherkarte lassen sich wechseln, ohne den Griff abnehmen zu müssen. Zudem bietet er ein Stativgewinde direkt unterhalb der optischen Achse und lässt sich dank einer Schwalbenschwanz-Leiste direkt an der Schnellwechseleinheit eines kompatiblen Stativkopfs befestigen.

Die wesentlichen Merkmale der FUJIFILM X-E3:

24,3 Megapixel APS-C X-Trans CMOS III Sensor

X Prozessor Pro

Energiesparende Bluetooth® Funktion zur drahtlosen Bilddatenübertragung

Neues Autofokus-System

Elektronischer Sucher mit 2,36 Millionen Bildpunkten

7,6 cm (3 Zoll) LCD-Tochscreen mit 1,04 Millionen Bildpunkten

Filmsimulationsmodi (u. a. CLASSIC CHROME und ACROS)

ISO-Empfindlichkeit bis 51.200

Wi-Fi-Funktion

Intervallaufnahme

4K-Video (3.840 × 2160 px)

Filmsimulationsmodi

Kreative Filtereffekte

FUJIFILM X-E3

UVP: 899,- Euro

Verfügbar: ab Ende September 2017

Farben: Schwarz und Silber

FUJIFILM X-E3 + FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

UVP: 1.299,- Euro

Verfügbar: ab Ende September 2017

Farben: Schwarz und Silber

Die vollständigen technischen Daten und entsprechendes Bildmaterial in Druckqualität zum Download sowie weitere Informationen über die FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH und über ihre Produkte finden Sie im Internet unter www.fujifilm.de.

Änderung der technischen Daten sowie des Lieferumfangs sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Über FUJIFILM:

FUJIFILM ist als weltweit größtes Foto- und Imaging Unternehmen bekannt. Darüber hinaus hat sich FUJIFILM durch Innovationen in der Medizin, hochfunktionalen Materialien und vielen anderen Hightech-Bereichen einen Namen gemacht.