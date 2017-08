Canon stellt heute vier Neuzugänge in seiner Premium-Objektiv-Serie vor. Die hohen Standards, mit denen sich die Canon Objektive der L-Serie weltweit einen Namen gemacht haben, zeichnen auch die neuen Modelle aus. Das EF 85mm f/1.4L IS USM, TS-E 50mm f/2.8L Macro, TS-E 90mm f/2.8L Macro und TS-E 135mm f/4L Macro bieten eine herausragende Qualität, sind robust und erweitern die fotografischen Möglichkeiten.

Canon EF 85mm f/1.4L IS USM TS-E 50mm f/2.8L MACRO TS-E 90mm f/2.8L MACRO TS-E 135mm f/4L MACRO

Der Weg zum perfekten Porträt

Der neue Objektivaufbau des EF 85mm f/1.4L IS USM aus 14 Linsen in zehn Gruppen beinhaltet eine asphärische Linse zur Korrektur chromatischer Aberrationen. Damit liefert das EF 85mm f/1.4L IS USM die außergewöhnliche Abbildungsleistung, die für die aktuellen Kameras mit hochauflösendem Sensor erforderlich ist. Die ASC-Vergütung (Air Sphere Coating) verbessert die Abbildungsqualität zusätzlich. Diese Mehrschichten-Technologie kombiniert beim EF 85mm f/1.4L IS USM eine herkömmliche Antireflex-Vergütung mit einer Beschichtung für einen niedrigen Brechungsindex und minimiert damit Linsenreflexionen und Geisterbilder.

Das EF 85mm f/1.4L IS USM ist mit einer elektromagnetischen Neun-Lamellen-Irisblende versehen und bietet eine hohe Lichtstärke von 1:1,4. Die hohe Lichtstärke ist bestens geeignet für Available-Light-Fotografie und ermöglicht gleichzeitig die gezielte Steuerung der Schärfentiefe. Damit kann zudem ein attraktives Bokeh erzielt werden. Der optische Vier-Stufen-Bildstabilisator des EF 85mm f/1.4L IS USM kompensiert Verwacklungen und sorgt so für gestochen scharfe Aufnahmen. Durch die Kombination von Bildstabilisator und hoher Lichtstärke ist das EF 85mm f/1.4L IS USM ebenfalls ideal für Filmaufnahmen. Dem entsprechend ist die Festbrennweite auch mit sämtlichen Kameras der Cinema EOS-Serie kompatibel.

Der Autofokus wird von einem Highspeed USM-Motor angetrieben, der zusammen mit der CPU des Objektivs und den AF-Algorithmen der Kamera eine schnelle und vor allem präzise Fokussierung ermöglicht. Der so angetriebene AF ist außerdem praktisch geräuschlos, was ein besonders diskretes Fotografieren und Filmen ermöglicht. Eine manuelle Fokussierung am Objektiv ist jederzeit möglich.

Die robusten Eigenschaften der Canon L-Serie zeichnen auch dieses Objektiv aus. Der Staub- und Spritzwasserschutz des EF 85mm f/1.4L IS USM sowie die Fluorbeschichtung von Front- und Rücklinse machen das Objektiv ideal für den Einsatz bei jedem Wetter.

Das EF 85mm f/1.4L IS USM eignet sich für jeden, der eine Telebrennweite für Hochzeiten, Reportagen, im Studio oder für den flexiblen Innen- und Außeneinsatz sucht.

Premium-Qualität für die fotografische Kreativität

Mit der Einführung der neuen Objektive TS-E 50mm f/2.8L MACRO, TS-E 90mm f/2.8L MACRO und TS-E 135mm f/4L MACRO bringt Canon nun Tilt/Shift-Objektive mit einer längeren Brennweite auf den Markt als zuvor. Diese Objektive bieten alles, was der Anwender für die professionelle Fotografie braucht: Schwenk-, Neige- und Drehfunktionen, dazu Makroeigenschaften sowie die optische Konstruktion, Abbildungsleistung und Präzision eines Objektivs der Canon L-Serie. Das TS-E 135mm erweitert die TS-E Serie um eine lange Brennweite, während das TS-E 50mm und das TS-E 90mm die Vorgänger TS-E 45mm f/2.8 bzw. TS-E 90mm f/2.8 ablösen.

Die Shift-Funktion aller drei Objektive ermöglicht eine Verschiebung des Objektivs nach oben, unten, rechts und links, damit sich perspektivische Verzerrungen kompensieren lassen. Diese Funktion wird häufig zur Korrektur der Perspektive bei Architekturaufnahmen eingesetzt, bei denen die Linien von Gebäuden ansonsten in Abhängigkeit zum Aufnahmestandort auf dem Bild optisch zusammenlaufen (stürzende Linien). Die Tilt-Funktion ermöglicht es, die Schärfenebene präzise auf das Motiv anzupassen, so dass eine optimale Schärfentiefe erzielt wird. Das ist vor allem in der Produktfotografie ein entscheidender Faktor. Ein kreativer Einsatzbereich für die Tilt-Funktion ist das Erreichen eines „Miniatur-Effekts“.

Die Naheinstellgrenze der drei Objektive wurde für Makroaufnahmen optimiert. Sie können mit einem Abbildungsmaßstab von 1:2 Objekte in halber Lebensgröße auf dem Sensor abbilden. Mit dem TS-E 135mm f/4L Macro zum Beispiel kann diese Vergrößerung aus 49 Zentimeter Entfernung vom Motiv erzielt werden.

Durch die Verwendung von extrem hochwertigen und präzisen Gläsern bieten das TS-E 50mm f/2.8L Macro, TS-E 90mm f/2.8L Macro und TS-E 135mm f/4L Macro von der Bildmitte bis zum Rand eine erstklassige Abbildungsleistung mit extrem geringer Verzeichnung. Spezielle UD-Linsen (Ultra-Low Dispersion) sorgen für noch schärfere Bilder. Die optimierten Linsenvergütungen sorgen für eine exzellente Farbbalance und minimieren gleichzeitig die Gefahr, dass Reflexionen die Bildqualität beeinträchtigen.

EF 85mm f/1.4L IS USM – Hauptleistungsmerkmale:

Fortschrittliches optisches Design mit überragender Abbildungsqualität

Hohe Lichtstärke für den Einsatz bei allen Lichtbedingungen

Gleichmäßiger und präziser Vier-Stufen-Bildstabilisator

Extrem reaktionsschneller und präziser AF

Robuste Konstruktion und Wetterschutz

EF 85mm f/1.4L IS USM 1.599,00* Euro Verfügbar im Handel voraussichtlich ab November 2017

TS-E 50mm f/2.8L Macro – Hauptleistungsmerkmale:

Präzise Steuerung der Schärfentiefe für ganz besondere kreative Effekte

Komfortable und präzise Anpassung von Perspektive und Fokusebene über das Objektiv

Anpassung der Fokusdetails bei Makroaufnahmen mit Abbildungsmaßstab 1:2

Optische Präzision dank modernster Objektiventwicklung und -konstruktion

50 Millimeter Brennweite – ideal für Architektur, Landschaften und Produktbilder

TS-E 50mm f/2.8L Macro 2.549,00* Euro Verfügbar im Handel voraussichtlich ab November 2017

TS-E 90mm f/2.8L Macro – Hauptleistungsmerkmale:

Präzise Steuerung des Fokus für ganz besondere kreative Effekte

Schnelle und präzise Anpassung von Perspektive und Fokusebene über das Objektiv

Anpassung der Fokusdetails bei Makroaufnahmen mit Abbildungsmaßstab 1:2

Optische Präzision dank modernster Objektiventwicklung und -konstruktion

Mit ultimativer Schärfe zu besseren Porträt- und Produktfotos

TS-E 90mm f/2.8L Macro 2.549,00* Euro Verfügbar im Handel voraussichtlich ab November 2017

TS-E 135mm f/4L Macro – Hauptleistungsmerkmale:

Präzise Steuerung des Fokus für ganz besondere kreative Effekte

Schnelle und präzise Anpassung von Perspektive und Fokusebene über das Objektiv

Anpassung der Fokusdetails bei Makroaufnahmen mit Abbildungsmaßstab 1:2

Optische Präzision dank modernster Objektiventwicklung und -konstruktion

Für exzellente Studioaufnahmen mit herausragender Schärfe aus größerer Distanz

TS-E 135mm f/4L Macro 2.549,00* Euro Verfügbar im Handel voraussichtlich ab November 2017



* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand: August 2017