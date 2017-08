Mit Shacolla bietet Fujifilm eine flexible und schnelle Lösung, mit der die Dekoration der eigenen vier Wände

besonders einfach und ganz ohne Bohren gelingt. Die selbstklebenden Hartschaumplatten werden ab dem vierten Quartal in

fünf verschiedenen Größen im Handel erhältlich sein. Fujifilm reagiert auf den anhaltenden Trend der individuellen Wandgestaltung

mit eigenen Fotografien durch die Einführung des Foto-Produkts Shacolla: Das beidseitig selbstklebende Hartschaum-Panel

bietet die Möglichkeit, Fotografien in wenigen Schritten an den eigenen Wänden anzubringen. Dank der selbsthaftenden Panel-Oberflächen

kann Shacolla bequem an die Wand angebracht werden und bietet damit viel kreativen Spielraum für die individuelle Gestaltung des eigenen

Wohnraums: Mühelos lässt sich die Schutzfolie auf der Vorderseite der Shacolla-Panels abziehen und dort das Bild aufkleben. Auch die Rückseite

der Panels haftet sicher auf allen glatten Oberflächen und lässt sich jederzeit wieder rückstandslos entfernen, was ein mehrfaches Neupositionieren

und kreatives Umgestalten ermöglicht.



In fünf verschiedenen Größen im Handel erhältlich

Der Produktname „Shacolla“ ist eine Kombination aus dem japanischen

Begriff „Shashin” für „Bild“ und „colla“, abgeleitet von dem Wort „Collage“

und greift damit die kreativen Möglichkeiten des Produkts auf: Von großformatigen

Split-Wandbildern, über aus Einzelbildern bestehenden Formen

bis hin zu ganzen Worten kann man seinem Ideenreichtum mit

Shacolla freien Lauf lassen und jederzeit nach Belieben neu anordnen.

Jede Shacolla-Packung beinhaltet fünf weiße Hartschaumplatten mit

einer Stärke von ca. 5 mm, die wenige Gramm leicht sind. Shacolla ist in

fünf Formaten erhältlich, die sich an üblichen Fotoformaten orientieren:

• 8 x 5cm (instax mini Sofortbild-Format)

• 10 x 10cm

• 10 x 15cm

• 13 x 18cm

• 20 x 30cm



Mehr Informationen und Bezugsquellen: www.fujifilm.eu/shacolla