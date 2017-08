Endlich ist Schluss mit verwackelten Videos. Die neuen Rollei Profi Gimbals gleichen dank ihrer einzigartigen Bauweise Erschütterungen aus und helfen dabei, den Moment perfekt einzufangen. Egal ob Sportler oder Hobbyfilmer – diese Gimbals heben die Actionvideografie auf eine neue Ebene und überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei sind die neuen Rollei Profi Gimbals mit nahezu allen gängigen Actioncams oder Smartphones kompatibel.

Die Drei-Achsen-Schwebe-Stative sind extrem leicht und kompakt gebaut und gleichen fast jede unruhige Bewegung aus. Dies ist auf die spezielle Bauweise der kardanischen Lagerung (engl. gimbal) zurückzuführen, die eine Lagerung von zwei sich schneidenden zueinander rechtwinkligen Drehlagern beschreibt. Dadurch wird verhindert, dass die oben angebrachte Kamera die Neigung ihrer Umgebung mitmacht und stattdessen im Lot bleibt.

Beim Rollei Profi Actioncam Gimbal sind 360°-Drehungen auf allen drei Achsen sowie drei verschiedene Betriebsarten (Schwenken, Schwenken/Neigen, Lock-Mode) möglich. Über den integrierten Joystick können bis zu fünf verschiedene Bedienfunktionen ausgewählt werden: hoch, runter, rechts, links und die Modus-Taste. Der Rollei Profi Actioncam Gimbal ist aus Aluminium gefertigt und mit nur 338 Gramm ein echtes Leichtgewicht. Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku hält bis zu vier Stunden und macht den Gimbal zu einem leistungsfähigen Begleiter. Das Schwebe-Stativ ist mit der GoPro 5/4 und 3 sowie anderen Actioncams in gleicher Größe (bis zu 62,5 x 45,8 x 33 mm) und mit gleichem Gewicht (max. 75-125 g) kompatibel.

Der Rollei Profi Actioncam Gimbal ist für 249,99 € erhältlich.

Der Rollei Profi Smartphone Gimbal ist baugleich zum Profi Actioncam Gimbal und unterscheidet sich lediglich im Halterungsaufsatz. Das bedeutet, dass auch hier 360°-Schwenks sowie drei verschiedene Betriebsarten möglich sind. Der integrierte Joystick ist bei dem Smartphone Gimbal ebenso im Lieferumfang enthalten wie ein leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku. Um das Smartphone mit dem Schwebestativ noch besser nutzen zu können, entwickelte Rollei zudem eine kostenlos verfügbare Smartphone-App mit vielen zusätzlichen Funktionen. Die App unterstützt sowohl Panoramaaufnahmen als auch die Gesichtserkennung und -verfolgung. Der Profi Smartphone Gimbal ist ähnlich wie der Profi Actioncam Gimbal aus Aluminium gefertigt und wiegt lediglich 359 Gramm. Die Smartphone-Halterung ist mit allen iPhones (ab 5 aufsteigend), Telefonen von Samsung Galaxy und Huawei sowie anderen Android Smartphones bis zu einer Bildschirmdiagonale von sechs Zoll und einem Gewicht von bis zu 200 Gramm kompatibel.

Den Rollei Profi Smartphone Gimbal gibt es für 249,99 €.

Um auch auf Reisen qualitativ hochwertige Videos filmen zu können, hat Rollei den kompakten Smartphone Gimbal Traveler entwickelt. Er ist etwas leichter (329 g) und passt mit seinem kleinen Packmaß (175 x 55 x 54 mm) in jede Tasche. Die Stabilisierung und 360°-Schwenks erfolgen hier über zwei Achsen, während die Bedienung über den integrierten Joystick erfolgt, der für Zoombewegungen als auch Rechts- und Linksschwenks verwendet werden kann. Der Smartphone Gimbal Traveler ist ebenfalls mit der Rollei Smartphone App kompatibel, die neben den bereits genannten Funktionen einen integrierten Auslöser für Fotos und Videos als auch eine automatische Fotofunktion bereithält. Ein ¼ Zoll Gewinde an der Unterseite dient zur Befestigung an Stativen. Besonders praktisch für unterwegs: Mit der integrierten Powerbank, die über eine Schnellladefunktion und zwei verschiedene USB-Anschlüsse verfügt, lassen sich Smartphones bequem und zügig aufladen. Der Gimbal ist für alle iPhone Modelle (ab 5 aufsteigend) sowie Android Smartphones (z.B. Samsung Galaxy, Huawei, etc.) bis zu sechs Zoll Bildschirmdiagonale passend.

Den Rollei Smartphone Gimbal Traveler gibt es für 129,99 €.

Alle Produkte sind ab sofort im Handel und online erhältlich. Weitere Informationen finden Sie hier: www.rollei.de/gimbals.