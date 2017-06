Phase One hat heute die Veröffentlichung der Capture One Styles-Pakete angekündigt. Wendet man einen bestimmten Capture One Stil auf ein Bild an, lässt sich der gesamte Look einer Aufnahme verändern, ohne dabei Auswirkungen auf die wichtigsten Aufnahmeparameter wie Belichtung, Weißabgleich und Kontraste zu haben. Jeder Stil bietet eine Menge Potential zur Bildbearbeitung – sowohl vor als auch nach seiner Anwendung. Mit einem Capture One Style können Nutzer ihre Kreativität steigern und den Bildbearbeitungsprozess verbessern.

Ein Capture One Styles-Paket enthält bis zu 18 verschiedene Stile für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Dieses flexible Angebot ist auf den neuesten Verbesserungen der Version Capture One Pro 10.1 aufgebaut, wie z. B. eine optimierte Vorschau größerer Sammlungen an Stilen sowie verschachtelter Sammlungen. Es wurde entwickelt, um eine höhere Geschwindigkeit und Effizienz bei der Bearbeitung mehrerer Bilder zu erzielen.

Da Benutzerfreundlichkeit bei der Planung der Capture One Styles-Pakete klar im Fokus stand, sind sie für alle Fotografen geeignet, von versierten Anwendern bis hin zu jenen, die gerade erst anfangen mit Capture One zu arbeiten.

Die heute freigegebenen Capture One Styles-Pakete enthalten Folgendes:

Cinematic – 18 einzigartige Stile

B&W – 15 einzigartige Stile

Matte – 16 einzigartige Stile

Seasonal – 15 einzigartige Stile

Essentials – 16 Stile zusammengestellt aus den oben aufgeführten Styles-Paketen

4 Stile können als kostenfreies Musterpaket heruntergeladen werden

Wenn Sie Beispiele unterschiedlicher Stile und Nutzungsrichtlinien benötigen, besuchen Sie bitte: phaseone.com/styles

Preise und Verfügbarkeit

Styles-Pakete für Capture One Pro 10.1 sind jetzt im Phase One Onlineshop erhältlich: phaseone.com/styles-store

Der Preis für jedes Styles-Paket, das 15-18 Stile enthält und auf den Betriebssystemen Windows und Mac läuft, liegt bei 69 EUR. Außerdem ist ein Basispaket mit 5 Stilen als kostenlose Testversion erhältlich.

Für ein optimales Benutzererlebnis ist Capture One ab Version 10.1 zu empfehlen. Die Nutzer von Capture One Express (für Sony) benötigen die Version 10.1.2. Die Pakete werden einfach per Doppelklick installiert und mit dem neuen und verbesserten Werkzeug „Stile und Voreinstellungen“ importiert oder per Drag-and-Drop des Pakets auf die Capture One-Menüsymbol.

Über Phase One

Phase One A/S ist führender Hersteller im Bereich der digitalen Mittelformatfotografie und Softwarelösungen für professionelle Fotografen und industrielle Anwendungen. Anfang der neunziger Jahre gegründet, hat Phase One mit seinem Engagement in Sachen Bildqualität und kreativer Freiheit auf dem Gebiet der Digitalfotografie Pionierarbeit geleistet.

Phase Ones hochauflösende Kamerasysteme sowie die moderne Software, die den fotografischen Workflow und die RAW-Verarbeitung optimiert, sind wegweisende Entwicklungen, die allesamt aus dem hohen Maß an Technik- und Designkompetenz des Unternehmens hervorgehen. Aus einer einzigartigen Verbindung von Kompetenz und Know-How ist die prämierte Software Capture One Pro hervorgegangen – die bevorzugte Bildsoftware professioneller Fotografen.

Der Unternehmensbereich Phase One Industrial widmet sich der Bilderfassung mittels spezialisierter, industrieller Anwendungen, die unter anderem auf Luftbildfotografie und die Erhaltung von kulturellem Erbe ausgerichtet sind – das Spektrum reicht von der Kartierung bis hin zur Erhaltung bedeutender Kunstwerke und Dokumente.

Mit der Kontrolle über alle Aspekte der Lieferkette des Mittelformat-Kamerasystems ist Phase One gegenwärtig einzigartig positioniert, um Fotografen und Imaging-Experten weltweit dabei zu unterstützen, sich mit ihrer Arbeit in einzigartiger Weise abzuheben und ihre kreativen Visionen ohne Kompromisse zu verwirklichen.

Phase One hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und stellt Bildqualität sowie User Experience konsequent in den Fokus. Mit Niederlassungen in New York, London, Tokio, Köln, Hongkong, Shanghai und Tel Aviv sowie Expertenteams der internationalen Partner steht Phase One seinen Kunden weltweit zur Seite.

Phase One und Capture One sind eingetragene Warenzeichen von Phase One A/S. Alle Produktnamen sind Markennamen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Mehr über Capture One Pro erfahren Sie auf: http://www.captureone.com

Facebook auf http://www.facebook.com/CaptureOnePro/

Instagram auf https://www.instagram.com/CaptureOnePro/

YouTube auf https://www.youtube.com/CaptureOneProDK

LinkedIn auf https://www.linkedin.com/company/phase-one