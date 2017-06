Superleichte Konstruktion mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung – für lange, ermüdungsfreie Outdoor-Einsätze

Atmungsaktives Design – für hohen Tragekomfort auch bei hohen Temperaturen

Hochleistungswerkstoffe - Rip-Stop-Gewebe und Manfrotto Protection System zum effektiven Schutz des Equipments

Leicht, leichter, Bumblebee: Die Manfrotto Pro Light Bumblebee Familie umfasst leistungsstarke Kamerarucksäcke und Messenger-Taschen, die eine hohe Strapazierfähigkeit mit einem Maximum an Funktionalität und einem Minimum an Eigengewicht verbinden. Dank dieser einzigartigen Eigenschaftskombination erfreut sich die Produktlinie schon seit Jahren großer Popularität unter Profifotografen und Filmern. Nun stellt der italienische Premiumhersteller die nächste Bumblebee-Generation vor: Zwei neue Rucksäcke und zwei Messenger-Taschen, die durch innovative Features im Bereich Tragekomfort, Robustheit und Anpassungsfähigkeit überzeugen.

Bumblebee 230 PL und 130 PL: Profi-Rucksäcke für Fotografen und Filmer, die viel unterwegs sind

Der Manfrotto Bumblebee-230 PL Kamerarucksack bietet Platz für eine DSLR samt angesetztem 70-200/2.8 Objektiv und Batteriegriff sowie für zehn weitere Objektive bzw. für eine DSLR mit angesetztem 400/2.8 Objektiv sowie für fünf weitere Objektive. Alternativ lässt sich auch ein Profi-Camcorder samt Zubehör sicher lagern. Ein separates Fach für ein 17 Zoll Laptop ist ebenfalls vorhanden. Der UVP beträgt 276,68 €.

Der Manfrotto Bumblebee-130 PL Kamerarucksack fasst eine DSLR mit angesetztem 70-200/2.8 Objektiv plus acht weitere Objektiven oder ein separat gelagertes 400/2.8 plus drei weitere Objektive. Der mittlere Teil bietet Platz für ein DSLR-Gehäuse ohne angesetzten Batteriegriff. Alternativ kann ein kompakter Profi-Camcorder samt Zubehör sicher transportiert werden. In ein separates Fach lässt sich zudem ein 15 Zoll Laptop einschieben. Der UVP beträgt 227,09 €.

Bei Bedarf können beide Rucksäcke in einen unteren und oberen Bereich unterteilt werden und bieten so schnellen Zugriff auf das Equipment. Die Lastheber-, Brust-, Schulter- sowie Hüftgurte lassen sich frei an die individuellen Körpermaße anpassen. Mehrere Reißverschlussfächer und dehnbare Taschen bieten Platz für Zubehör und eine Wasserflasche.

Bumblebee M-30 PL und M-10 PL: Messenger-Taschen mit viel Stauraum und kompakten Außenmaßen

Die Manfrotto Bumblebee M-30 PL Kamera-Messenger-Tasche bietet einer Profi-Kameraausrüstung und einem 15 Zoll Laptop Raum. In der Tasche können ein DSLR-Gehäuse mit angesetztem 70-200/2.8 Objektiv und drei weitere Objektive, zahlreiches Zubehör und ein Gimbal sicher verstaut werden. Der spezielle XtraSecure-Gurt fixiert den Gimbal dabei an seinem Platz. Ohne Laptop passt auch eine DSLR mit Batteriegriff in die Tasche. Der UVP beträgt 147,76 €.

Die Manfrotto Bumblebee M-10 PL ist eine geräumige Kamera-Messenger-Tasche mit kompakten Außenmaßen, die einer Profi-Kameraausrüstung und einem 13 Zoll Laptop optimalen Schutz bietet. So können ein DSLR- oder ein CSC-Gehäuse mit angesetztem 24-70/2.8 Objektiv plus zwei weitere Objektive (einschließlich 70-200/2.8), ein Gimbal sowie Zubehör untergebracht werden. Der dehnbare XtraSecure-Gurt hält den Gimbal sicher in Position. Bleibt das Laptop zuhause, findet eine DSLR samt Batteriegriff Platz. Der UVP beträgt 127,93 €.

Beide Bumblebee Messenger-Taschen lassen sich über der Schulter oder quer über dem Körper tragen. Ein spezieller Stabilisierungsgurt sorgt dabei für einen sicheren Sitz – ein entscheidender Vorteil für Fotografen und Filmer, die per Rad oder zu Fuß unterwegs sind. Mithilfe der großen EasyGrip-Schnalle lässt sich der Gurt leicht auf die gewünschte Länge einstellen. Alternativ können die Messenger-Taschen auch über einen integrierten Handgriff getragen werden, mit dem sich die Tasche bei Bedarf auf einem Trolley fixieren lässt.

Dank der oberen Reißverschlussöffnung haben Anwender schnellen Zugriff auf ihre Ausrüstung. Wichtig für geräuschssensitive Aufnahmesituationen: Beide Taschen lassen sich über die Schnallen oder den Klettverschluss öffnen – dank Manfrottos innovativer NoiseFree-Technolgie nahezu lautlos.

Strapazierfähig, atmungsaktiv, extrem leichtgewichtig

Alle neuen Bumblebee-Modelle sind mit Manfrottos neu entwickelter NeverLose-Stativbefestigung ausgerüstet. Mit ihr lassen sich bei den Bumblebee-Rucksäcken Profi-Stative unterschiedlicher Ausführung und bei den Bumblebee-Messenger-Taschen Monopod-Stative sicher fixieren. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der neuen Bumblebee-Generation ist das brandneue AirSupport Rücken- und Gurtsystem, das eigens für längere Outdoor-Einsätze entwickelt wurde. Dieses sorgt nicht nur für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf Schultern, Taille und Hüfte, sondern - dank des speziellen Netzrückens - auch für eine hohe Atmungsaktivität.

Die Taschen sind dank wasserabweisendem Ripstop-Nylon/Polyester, ITW Nexus-Schnallen und Duraflex-Elementen extrem leicht und zugleich hochrobust. Der Innenraum aller Bumblebee Kamerarucksäcke und Taschen ist mit Manfrottos Kamera-Protection-System ausgestattet, das die Profi-Ausrüstung optimal schützt und sich individuell anpassen lässt.

Zum Lieferumfang aller neuen Bumblebee-Modelle gehört ein DuoFace-Schutzüberzug, der das Sonnenlicht reflektiert und Regen sowie Wasserspritzer abhält. Wichtig für reisefreudige Fotografen und Filmer: Alle vier genannten Transportlösungen können auf Flugreisen als Handgepäck mit an Bord genommen werden.

In der Summe ihrer Eigenschaften eignen sich die neuen Manfrotto Pro Light Bumblebee Rucksäcke und Taschen ganz besonders für Profifotografen und -videofilmer, die viel unterwegs sind und eine extrem leichte, zuverlässige Transportlösung suchen, die sich auch unter widrigen Bedingungen komfortabel tragen lässt und das Equipment selbst bei extremen Temperaturen und Witterungsverhältnissen sicher schützt.

Verfügbarkeit und Bildmaterial

Die neue Manfrotto Bumblebee Kollektion ist ab dem 09.06.2017 im Handel sowie unter www.manfrotto.de erhältlich. Gerne stellen wir Ihrer Redaktion auf Anfrage Testmuster zur Verfügung.

Pressekontakt

Infomax21 GmbH

In den Flachten 10

53639 Königswinter

Susanne Horn

Tel. +49 178 5140278

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!