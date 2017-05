Höher, schneller, weiter – echte Abenteurer sind immer auf der Suche nach neuen Extremen. Mit jeder Herausforderung steigt jedoch auch die Anforderung an das Fotoequipment. Der perfekte Auftrag für das neue Olympus Tough Flaggschiff TG-5. Der robuste Allrounder ist mit einem lichtstarken 1:2.0 Objektiv mit einer Brennweite von 25-100 mm* ausgestattet. Ein neuer Bildsensor und der neueste TruePic VIII Bildprozessor liefern signifikante Verbesserungen im Hinblick auf Geschwindigkeit und Bildqualität. Videos werden jetzt in 4K und als Full-HD-High-Speed-Aufnahme mit 120 fps für die verbesserte Wiedergabe in Slow Motion aufgezeichnet. Hinzu kommen neue, leicht zugängliche Bedienelemente und ein gegen Beschlag beschichtetes, doppeltes Schutzglas. Ab Mitte Juni 2017 ist die Tough TG-5 in den Farben rot oder schwarz für 479,00 € bzw. 549,00 CHF erhältlich und bereit, die Heldentaten dieses Sommers in beeindruckender Qualität festzuhalten. Alle, die die Tough einmal unter extremen Bedingungen testen wollen, haben bei Tough Mudder Gelegenheit dazu. Als Sponsor des Hindernislaufs stellt Olympus auch in diesem Jahr bei jedem Event in Deutschland Leihkameras für die Teams bereit.

Tough testen beim härtesten Hindernislauf der Welt

Matsch, Wasser, Eis und Hindernisse, die die Teilnehmer herausfordern – das ist Tough Mudder. Um dieses Abenteuer zu überstehen, braucht es Willensstärke, Teamgeist und Equipment, das genauso hart ist wie die Läufer. Die perfekte Herausforderung für die Tough Kameras von Olympus! Zum vierten Mal bietet Olympus deshalb Teilnehmern die Möglichkeit, sich eine Tough Kamera für den Parcours zu leihen. Wer lieber zusieht, kann die OM-D ausprobieren und so die aufregendsten Momente seiner Helden festhalten. Und damit jeder seine Aufnahmen mit nach Hause nehmen kann, gibt es die SD-Karte von Olympus dazu.

Weitere Tough Mudder Events in Deutschland:

Norddeutschland (15. – 16. Juli),

Berlin-Brandenburg (9. – 10. September),

Süddeutschland (23. – 24. September)

Es gibt viele „Action“-Kameras, doch die wenigsten können mit der Bildqualität und Bedienerfreundlichkeit der TG-5 mithalten. Waghalsige Abenteuer verlangen eine Kamera, die leicht, klein und unverwüstlich ist. Ganz gleich, ob die TG-5 in einem mit Wasser gefluteten Kanu liegt, aus Kopfhöhe auf einen Felsblock prallt, oder man unterwegs versehentlich auf sie tritt – auf diese Kamera ist immer Verlass. Seit Einführung der TG-1 im Jahr 2012 sind die Olympus Tough Kameras erfolgreich im Markt und treue Begleiter für viele Abenteurer. Das neueste Flaggschiff hebt Bildqualität und Video-Performance auf ein neues Level.

Bessere Bildqualität, mehr Tracking-Funktionen

Eiji Shirota, Leiter des TG-5 Entwicklerteams in Tokio, erklärt die Prioritäten des Kameraherstellers wie folgt: „Am wichtigsten waren für uns die Optimierung der Bildqualität unter verschiedensten Bedingungen sowie die der Outdoor-Fähigkeiten. Laut Kunden-Feedback werden unsere Tough Kameras vornehmlich in Situationen eingesetzt, die sowohl physisch als auch fotografisch herausfordern. Der neue Sensor hat zwar weniger Pixel als das Vorgängermodell, ermöglicht aber in Kombination mit dem neuesten Bildprozessor aus unserem Systemkamera-Flaggschiff OM-D E-M1 Mark II eine bessere Bildqualität mit optimiertem Dynamikumfang und kürzerer Reaktionszeit.

Als besonderes Highlight haben wir die ‚Pro Capture‘-Funktion aus unserer OM-D Serie übernommen, um immer genau den richtigen Moment erfassen zu können. Und neben GPS, Manometer und Kompass gibt es nun auch einen Temperatursensor, damit Anwender noch mehr Informationen mit ihren Bildern teilen und so die ganze Geschichte ihrer Abenteuer erzählen können.“

Fünf Funktionen für Outdoor-Fans

Ein ultra-lichtstarkes Objektiv, ein variables Makrosystem, ein praktisches Zubehörsortiment und ein Feldsensorsystem, kombiniert mit integriertem WLAN für die Übertragung von Daten auf Smartphones sind vier der fünf Hauptstärken der neuen TG-5. Dazu kommt die bereits legendäre Robustheit: Sie ist stoßfest bis zu einer Höhe von 2,1 Metern, bruchsicher bis zu einem Gewicht von 100 kg, frostsicher bis -10 °C, staubdicht und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 15 m. Für Taucher steht darüber hinaus das Unterwassergehäuse PT-058 zur Verfügung. Es ist wasserdicht bis zu einem Druck entsprechend 45 m Tiefe.

Das lichtstarke Objektiv mit einer Brennweite von 25-100 mm bietet eine maximale Blende von 1:2.0 im Weitwinkelbereich. Somit ist die TG-5 in der Lage, farbenfrohe, rauscharme Aufnahmen in Umgebungen mit geringem Licht zu erfassen. Mit kurzen Verschlusszeiten, niedrigen ISO-Einstellungen und ohne extra Lichtquelle, wie zum Beispiel unter Wasser. Taucher profitieren außerdem vom eingebauten Manometer und dem Aufnahmemodus „Unterwasser HDR“ zur Verbesserung von Licht- und Schattenbereichen. Mit „AF-Bereich“ lässt sich der Fokus innerhalb des Bildausschnitts verschieben und ein neues Wahlrad vereinfacht die Bedienung beim Tragen von Handschuhen.

Für spektakuläre Naturaufnahmen verfügt die TG-5 über ein variables Makrosystem, bestehend aus den Modi: Mikroskopie, Mikroskop-Kontroll-Modus, Focus Bracketing und Focus Stacking. Letzterer arbeitet ohne Software, was in dieser Kameraklasse einzigartig ist. Um die Farbintensität zu maximieren und das Rauschen zu minimieren, unterstützt die TG-5 das Speichern von RAW-Dateien.