Phänomenale Klarheit in der Schwarz-Weiß-Fotografie

Phase One hat das weltweit erste achromatische Digitalrückteil mit 101 Megapixel angekündigt. Das IQ3 100MP Achromatic wartet mit einem neuen Sensoraufbau auf und setzt den Fokus auf zeitlose Schwarz-Weiß-Fotografie. Mit einen Maximum von 51.200 ISO sticht es als lichtempfindlichstes Digitalrückteil im Mittelformat-Sektor hervor. Die unübertroffene Auflösung bietet Fotografen einen neuen Weg, ihre kreative Vision kompromisslos umzusetzen.

„Ein Schwarz-Weiß-Foto kann den Betrachter in eine andere Zeit und an einen anderen Ort versetzen. Es erzeugt im Wesentlichen die Illusion einer zeitlosen Erfahrung ... ein einfaches Schwarz-Weiß-Porträt kann für mich alle Aspekte der Fotografie beinhalten.“ – Mark Seliger, Portraitfotograf

Der 101-Megapixel-Sensor des IQ3 100MP Achromatic wird ohne Bayer-Farbfilter hergestellt, sodass das gesamte verfügbare Licht unverändert und ungehindert erfasst werden kann.

Da hier keinerlei Farbinformationen zu interpretieren sind, fokussiert sich der Sensor allein auf die Erfassung des Höchstniveaus an Details, Nuancen und Helligkeitswerte.

„Das IQ3 100MP Achromatic ermöglicht es dem Fotografen, einen zeitlosen Eindruck einzufangen“, sagt Stefan Sandor, Vizepräsident in Marketing und Produktmanagement.

„Details, Tonalität und Bildqualität müssen selbst direkt erlebt werden, denn Sehen bedeutet nicht nur Glauben, sondern ist wahrhaft inspirierend.“

Hergestellt ohne Infratot (IR)-Sperrfilter kann das IQ3 100MP Achromatic Licht außerhalb des sichtbaren Spektrums erfassen und ist somit sowohl für künstlerische als auch für Infrarotanwendungen geeignet. Hierdurch eröffnen sich bei der Bildgebung neue Möglichkeiten für eine Reihe fotografischer Disziplinen, von bildender Kunst über Landschaft, Portrait und Architektur hin zu wissenschaftlichen Anwendungen.

Der neue achromatische CMOS-Sensor liefert sofortiges Live-View-Feedback, die Sensorfähigkeit zum Erkennen von IR-Licht erlaubt dem Live-View, Licht wiederzugeben, welches für das bloße Auge normalerweise unsichtbar ist. Bilderfassung in reinem Schwarz-Weiß bedeutet, dass auch bei hohem ISO-Grad abgebildete Details analogen Aufnahmen ähneln, wie beispielsweise die Filmkörnung in einem Schwarz-Weiß-Film. Darüber hinaus erlaubt das Digitalback äußerst großformatige Drucke in höchster Qualität.

Das IQ3 100MP Achromatic Digitalrückteil bietet zudem einen elektronischen Verschluss, lange Belichtungszeiten von bis zu 60 Minuten, HDMI-Output, WiFi, volle IQ3-XF-Kamerasystemintegration und Kompatibilität mit anderen Kameragehäusen, wie es Standard bei allen IQ3-Digitalrückteilen ist.

Verfügbarkeit und Preisgebung:

Das IQ3 100MP Achromatic ist ab sofort bei allen Phase One Partnern bestellbar: www.phaseone.com/partners Versand startet Anfang August. Die Preisempfehlung des Herstellers für das IQ3 100MP Achromatic Digitalrückteil liegt bei 49,990 USD. Alle Phase One XF IQ3 Kamerasysteme werden mit einem Objektiv Ihrer freien Wahl aus der Schneider-Kreuznach Blauringserie im Wert von bis zu 6,990 USD geliefert. Die Preisempfehlung des Herstellers für das XF IQ3 100MP Achromatic, einschließlich XF-Kameragehäuse und freier Objektivwahl, liegt bei 54,990 USD. Für weitere Details besuchen Sie:

www.phaseone.com