Noch mehr Leistung: Firmware-Updates für OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M5 Mark II und PEN-F

Ab sofort sind umfangreiche Firmware-Updates für die Systemkameras Olympus OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M5 Mark II und PEN-F sowie M.ZUIKO DIGITAL Objektive verfügbar. Die Version 1.2 für die E-M1 Mark II, Version 3.0 für die E-M5 Mark II und Version 2.0 für die PEN-F machen den neuen Profoto Air Remote TTL-O* kompatibel, so dass Anwender die Profoto AirTTL Blitzgeräte drahtlos mit der Kamera verbinden können. Zu den neuen Funktionen für die E-M5 Mark II und die PEN-F zählen beispielsweise das von der E-M1 Mark II bekannte „Einstellungen/Mysets speichern“.

Kompatibilität mit Profoto Air Remote TTL-O

Das Upgrade auf die Firmware Version 1.2 für die E-M1 Mark II, Version 3.0 für die E-M5 Mark II beziehungsweise 2.0 für die PEN-F schafft eine echte Kompatibilität mit dem Profoto Air Remote TTL-O. Damit stehen TTL und HSS ab sofort auch Olympus Fotografen zur Verfügung. Profoto Air Remote TTL-O verbindet Profoto AirTTL Blitzgeräte drahtlos mit der Kamera. Für die Fernbedienung aller Funktionen einfach an den Blitzschuh anschließen. Eine Übersicht mit den verwendbaren Funktionen befindet sich auf der Profoto-Webseite: http://profoto.com/de

Um die Kooperation zwischen Olympus und Profoto zu unterstreichen und Momente zu feiern, die in perfektem Licht eingefangen wurden, sind alle Fotografen herzlich zur Teilnahme an einem gemeinsamen Fotowettbewerb eingeladen. Beiträge können vom 8. bis 22. Mai 2017 unter https://500px.com/quests eingereicht werden. Unter dem Slogan „Seeking light in nature“ wird nach Bildern gesucht, die Momente in natürlicher Umgebung und perfektem Licht zeigen. Zu gewinnen gibt es Equipment von Olympus und Profoto.

Firmware Version 1.2 für die OM-D E-M1 Mark II – weitere Features

Die Olympus OM-D E-M1 Mark II ist für den professionellen Einsatz konzipiert und bietet eine hochwertige Bildqualität mit unvergleichlicher High-Speed-Performance in einem kompakten und leichten, aber robusten Gehäuse. Das neue Firmware-Update ermöglicht:

50-MP-High-Res-Shot- und Focus-Stacking-Modus-Kompatibilität bei Verwendung von Blitzgeräten anderer Hersteller.

Automatisches Umschalten auf den LCD-Monitor bei Aufnahmen durch den Sucher: Wenn während der REC VIEW Aufnahme das Auge vom Sucher genommen wird, wechselt die Kamera für die Wiedergabe automatisch auf das rückseitige LCD.

Wenn während der REC VIEW Aufnahme das Auge vom Sucher genommen wird, wechselt die Kamera für die Wiedergabe automatisch auf das rückseitige LCD. Weitere Verbesserungen für die Benutzerfreundlichkeit und mehr fotografische Möglichkeiten: AF-HOME-Einstellungen werden nun gespeichert, auch wenn die Kamera ausgeschaltet ist; verbesserte Sucherfarbwiedergabe während der Aufnahme; verbesserte Stabilität für Akkustandanzeige

AF-HOME-Einstellungen werden nun gespeichert, auch wenn die Kamera ausgeschaltet ist; verbesserte Sucherfarbwiedergabe während der Aufnahme; verbesserte Stabilität für Akkustandanzeige In Kombination mit M.ZUIKO DIGITAL Objektiv-Updates: In Kombination mit dem M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100 1:4.0 IS PRO, Firmware Version 1.1 und dem M.ZUIKO DIGITAL ED 300 mm 1:4.0 IS PRO, Version 1.2 wird die lautlose Serienbildleistung bei aktivierter Bildstabilisation optimiert.

Firmware Version 3.0 für die OM-D E-M5 Mark II – weitere Features

Wie alle Modelle der Olympus OM-D Serie steht auch die E-M5 Mark II für exzellente Bildqualität, Geschwindigkeit, Präzision und Kreativität. Zusätzlich zur Profoto Air Remote TTL-O Kompatibilität gibt es folgende Neuerungen:

Einstellungen/Mysets speichern: Mit dieser Funktion können individuelle Kameraeinstellungen auf einem Computer gespeichert werden. Die Einstellungen lassen sich dann auf mehreren Kameras anwenden und müssen nach der Firmware-Aktualisierung nicht erneut vorgenommen werden.

Mit dieser Funktion können individuelle Kameraeinstellungen auf einem Computer gespeichert werden. Die Einstellungen lassen sich dann auf mehreren Kameras anwenden und müssen nach der Firmware-Aktualisierung nicht erneut vorgenommen werden. Mittenbetonte Messung im Highlight- & Shadow-Modus verfügbar: Mitteltöne können nun auch in ± 7 Stufen innerhalb der vorhandenen Highlight- & Shadow-Steuerungsfunktion eingestellt werden, dies ermöglicht bessere Darstellung von Objektdetails über die Anpassung der Belichtungskorrektur.

Mitteltöne können nun auch in ± 7 Stufen innerhalb der vorhandenen Highlight- & Shadow-Steuerungsfunktion eingestellt werden, dies ermöglicht bessere Darstellung von Objektdetails über die Anpassung der Belichtungskorrektur. AF-Punktmessung erlaubt die Messung auf einen Fokuspunkt: Durch die Anpassung des Messmodus und des AF-Punktes können die AF-Zielposition (Single oder Touch AF) und der Spotmessbereich verknüpft werden.

Durch die Anpassung des Messmodus und des AF-Punktes können die AF-Zielposition (Single oder Touch AF) und der Spotmessbereich verknüpft werden. In Kombination mit M.ZUIKO DIGITAL Objektiv-Updates: In Kombination mit dem M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100 mm 1:4.0 IS PRO, Firmware Version 1.1 wird die Leistung des 5-Achsen-Sync-IS verbessert** (Neue Funktion für E-M5 Mark II und E-M1).

Firmware Version 2.0 für PEN-F – weitere Features

Die Olympus PEN-F kombiniert feinste Materialien und Handwerkskunst mit einem klassischen, zeitlosen Design. Zum stilvollen Äußeren gesellt sich innovative Technik im Inneren. Das neueste Firmware-Update stellt sicher, dass ihr Potenzial weiterhin voll ausgeschöpft werden kann.