Canon hat einen Upgrade Service für die EOS 5D Mark IV angekündigt. Das Upgrade basiert auf dem Feedback einer weltweit vernetzten Community professioneller Fotografen und Video-Filmer. Mit dieser umfassenden Erweiterung kann Canon Log (C Log) – eine Funktion, die sich bei der Canon Cinema EOS Serie bewährt hat – nun auch bei dem aktuellen EOS 5D Modell genutzt werden. Damit werden ein erweiterter Dynamikumfang sowie ein vereinfachtes Color Grading ermöglicht.

C Log wurde speziell dafür entwickelt, den Dynamikumfang um 800 Prozent zu steigern und so den Verlust von Details in besonders hellen und dunklen Bildbereichen zu minimieren. Mit der Erweiterung um C Log bietet die EOS 5D Mark IV bei einer ISO-Einstellung von 400 einen Dynamikumfang von zwölf Blendenstufen – das ist ideal für Aufnahmen unter schwierigen Lichtbedingungen.

Für maximale Freiheit bei der Postproduktion verändert C Log die Daten der Bildverarbeitung erst nach der Aufnahme. Dadurch vereinfacht sich der Farbabgleich beim Zusammenschnitt von Filmszenen, die mit unterschiedlichen Kameras – darunter auch die Cinema EOS Serie – gedreht wurden. So können die mit einer anderen Kamera aufgenommenen Szenen in einem einzigen Farbabgleichsprozess aneinander angepasst werden. Dadurch bekommt der gesamte Film eine einheitliche und nahtlose Farbcharakteristik – unabhängig davon, mit welcher Kamera die einzelnen Sequenzen aufgenommen wurden.

C Log vermindert auch das Bildrauschen, das speziell in dunklen Bildbereichen beim Grading entstehen kann. Mit dem angebotenen Upgrade führt das Color Grading zu präziseren Farben mit kaum merklichen Abweichungen und sorgt damit für mehr Flexibilität während der Produktion.

Das C Log Upgrade ist kostenpflichtig und wird exklusiv in autorisierten Canon Service-Centern durchgeführt.