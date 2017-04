Panasonic präsentiert seine neue High-End Travelzoom-Kamera LUMIX DC-TZ91. Das neue Modell bietet eine ideale Kombination aus Kompaktheit und Zoomstärke. Vom Kurztrip bis zur Weltreise ist die Kamera damit zu jeder Gelegenheit der passende Begleiter.

Im schlanken Gehäuse der TZ91 steckt ein leistungsstarkes 30x-Leica-Zoom (24 bis 720mm) mit 5-Achsen-Bildstabilisierung für nahezu jedes Motiv.

Die TZ91 verfügt sowohl über einen elektronischen Sucher mit 1,2 Millionen Bildpunkten und Augensensor als auch über einen 7,5cm-Touchscreen-Monitor. Der Monitor lässt sich um bis zu 180 Grad nach oben klappen und eignet sich damit nicht nur für bequeme Bodenperspektiven, sondern auch perfekt für Selfies inklusive Aufnahmen für den eigenen 4K Video-Blog.

Im Selfie-Modus stehen zudem diverse Retusche-Werkzeuge, inklusive Schmal- bzw. Weichzeichner und Make-up Vorlagen, zur Verfügung, um den eigenen Fotos noch vor dem schnellen Upload in die sozialen Netzwerke den letzten Schliff zu verleihen.

Für eine noch feinere Detailabbildung wurde die Auflösung der TZ91 gegenüber der TZ81 von 18,1 auf 20,3 Megapixel erhöht, was gleichzeitig für größere Qualitätsreserven bei Bildausschnitten oder großformatigen Ausdrucken sorgt.

Mit ihren innovativen 4K Funktionen, die zusätzlich zum 4K Fotomodus mit 30B/s Serien ab sofort auch Post Focus und Focus Stacking beinhalten, gelingt es Fotografen noch einfacher, genau das Bild einzufangen, das sie beabsichtigt haben.

Für eine hochpräzise und blitzschnelle Fokussierung sorgt der integrierte Hybrid-Kontrast-Autofokus durch DFD-Technologie, der sich besonders bei größerer Brennweite auszeichnen kann.

Über das integrierte WiFi-Modul bietet die LUMIX TZ91 ein flexibles Aufnahmeerlebnis, das durch die Fernsteuerung per Smartphone noch zusätzlich erweitert wird. Zudem lassen sich Bilder auf diesem Wege unkompliziert und schnell teilen.

Weitreichende manuelle Möglichkeiten – angefangen bei unabhängigen Einstellrädern und dem Multifunktionsring am Objektiv über das manuelle Fokussieren bis hin zur Aufnahme im RAW-Format – versetzen Fotografen in die Lage, ihre Bildideen exakt in die Tat umzusetzen.

Mit ihrem umfassenden Funktionsangebot bietet die LUMIX DC-TZ91 Fotografen eine leistungsstarke All-in-One-Lösung für Foto- und Videoaufnahmen, die sich dank kompakter Abmessungen überall problemlos mit sich führen lässt.

Die DC-TZ91 im Detail

30x-Leica-Reisezoom-Objektiv und MOS-Sensor

Das kompakte Leica Vario-Elmar 30x-Zoom 3,3-6,4/4,3-129mm deckt den großen Bereich vom 24mm-Super-Weitwinkel bis zum 720mm-Super-Tele (KB) ab. Der auf fünf Achsen wirkende Bildstabilisator Hybrid-O.I.S.+ schützt dabei effektiv vor Verwacklungen und ermöglicht selbst mit längster Brennweite scharfe Foto- und Video-Freihand-Aufnahmen.

In der LUMIX TZ91 kommt ein 20,3-Megapixel-Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor zum Einsatz. Dieser garantiert scharfe und detailreiche Fotos und Videos. Die Kamera erlaubt zudem die Fotoaufzeichnung im RAW-Format, wodurch sich die Qualitätsreserven des Sensors voll ausnutzen lassen.

4K Foto- und Videofunktionen

Die LUMIX TZ91 ermöglicht die Aufnahme qualitativ herausragender 4K Videos, die mit der vierfachen Auflösung von Full HD Videos aufgezeichnet werden. Von den Stärken der 4K Technologie profitieren jedoch auch Fotografen. So lässt sich mit der 4K Fotofunktion im Handumdrehen der perfekte Moment aus einer 4K Aufnahme mit 30 B/s separieren – zum Beispiel exakt den Bruchteil einer Sekunde, in dem die Finger bei einem Kopfsprung die Wasseroberfläche berühren. Abgespeichert wird das gewünschte Einzelbild als JPEG-Foto mit 8-Megapixel-Auflösung – zum Ausdrucken, Teilen und immer wieder gern Ansehen.

Eine weitere 4K Funktion ist der Post Focus Modus. Dieser ermöglicht es, auch noch nach dem Auslösen die Schärfeebene eines Bildes zu bestimmen. Bei der Aufnahme in 4K Auflösung ermittelt die Kamera bis zu 49 Schärfeebenen von nah bis fern. Der Nutzer kann anschließend am Touchscreen der Kamera den Bildbereich auswählen, der scharf gestellt werden soll, und das Bild mit der gewünschten Fokussierung mit 8-Megapixel-Auflösung im JPEG-Format abspeichern. Mit der Focus Stacking Funktion können darüber hinaus gleich mehrere Fokusebenen ausgewählt und nachträglich zu einem größeren Schärfebereich zusammengefügt werden. Auf diese Weise entstehen Schärfeeffekte, die im Standard-Aufnahmemodus nicht möglich sind.

Schnell bewegte Motive filmt die TZ91 im High-Speed-Video-Modus mit 100 Bildern pro Sekunde in HD Auflösung. Zusätzlich stehen für Videoaufnahmen eine Zeitraffer-Einstellung sowie Stop-Motion-Animationen zur Verfügung.

Perfekte Kontrolle durch integrierten Sucher und 180-Grad-Touchscreen-Monitor

Für eine sichere und komfortable Bildkontrolle verfügt die LUMIX TZ91 über einen integrierten Sucher mit Augensensor. Der Touch-Monitor inklusive direkter Touch-Autofokus-Positionierung und Touch-Auslösung ist dabei um bis zu 180 Grad kippbar und eignet sich so etwa ideal für Bodenperspektiven oder Selfie-Aufnahmen.

Zur besseren Kontrolle kann das Fokusfeld einfach per Multi-Touch-Bedienung vergrößert dargestellt werden. Auch die Schärfebestimmung bei der Post Focus Funktion und Focus Stacking lässt sich über den Touchscreen komfortabel bedienen.

Schnellere Reaktion durch Hybrid-Kontrast-AF

Für eine reaktionsschnelle Fokussierung ist die TZ91 mit einem Linearmotor ausgestattet, der mit dem schnellen Hybrid-Kontrast-AF-System mit DFD (Depth From Defocus)-Technologie zusammenarbeitet. Dabei berechnet das Autofokus-System 240 Mal pro Sekunde die Entfernung zum Motiv. Dies geschieht durch die Auswertung von zwei Aufnahmen mit unterschiedlichen Schärfeebenen unter Berücksichtigung der vom Objektiv kommenden Daten. Damit erreicht die TZ91 eine superschnelle AF-Zeit von nur 0,1 Sekunden. Dieser Vorteil macht sich mit zunehmender Brennweite immer stärker bemerkbar.

Kreativität und Kontrolle

Mehrere Räder, Knöpfe sowie ein griffiger, praktischer Drehring rund um das Objektiv ermöglichen eine variable und unkomplizierte Bildgestaltung. Der Drehring dient dabei der direkten, intuitiven Kontrolle häufig verwendeter Einstellungen wie Blende, Verschlusszeit, Fokussierung, Filtereffekten und Motivprogrammen. Die Einstellungen werden auf quasi-analogen Skalen am unteren Rand des Live-View-Bildes eingeblendet.

Bilder schon von unterwegs mit Freunden und Familie teilen

Dank integrierter WiFi-Konnektivität lassen sich Bilder von überall auf der Welt schnell mit Freunden und der Familie teilen. Über die Smartphone-Verbindung können auch GPS-Daten zu den Bildern gespeichert werden.

Darüber hinaus dienen Smartphone oder Tablet als losgelöster Kontrollmonitor und erlauben die Fernbedienung von Zoom, Fokus und Auslöser, ohne dass die Kamera selbst in Reichweite sein muss.

Verfügbarkeit und Preis

Die LUMIX TZ91 ist ab Juni 2017 in Schwarz und in Silber-Schwarz erhältlich.