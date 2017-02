Canon stellt das neue Modell der EOS M Familie vor: Die EOS M6 ist eine neue spiegellose Systemkamera, die aktuellste Canon Technologie im kompakten Gehäuse vereint. Sie bietet einen 24,2-Megapixel-Sensor im APS-C-Format, Dual Pixel CMOS AF und einen DIGIC 7 Prozessor. Sie überzeugt mit einer Geschwindigkeit und Bildqualität, die man von einer DSLR gewohnt ist – im äußerst kompakten Gehäuse. Die EOS M6 wurde speziell dafür entwickelt, kreativ zu arbeiten: Das klappbare Touchscreen-LCD ermöglicht völlig neue Blickwinkel und ist direkt nach dem Einschalten der Kamera einsatzbereit. Die EOS M6 wird voraussichtlich ab Anfang April zum Preis von 799* Euro verfügbar sein.

EOS M6 Electronic Viewfinder EVF-DC2

Leistung und Stil

Ob helle Sommertage oder dunkle Winterabende – der Canon DIGIC 7 Prozessor ermöglicht dank seiner nochmals optimierten Leistung bei nahezu jeder Lichtbedingung satte Farben und hohes Detailreichtum. Die Kombination aus 24,2-Megapixel CMOS-Sensor und Dual Pixel CMOS AF sorgt jederzeit für Bildqualität und Geschwindigkeit einer DSLR. Speziell für unvorhersehbare, spontane Momente, wie bei der Street-Fotografie oder bei schneller Action, bietet die EOS M6 Reihenaufnahmen mit bis zu sieben Bildern pro Sekunde beziehungsweise bis zu neun Bildern pro Sekunde bei gespeichertem AF-Messwert – so wird kein Augenblick verpasst. Die kamerainterne 5-achsige Bildstabilisierung sorgt für ruhige Full-HD-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde – selbst wenn der Filmer in Bewegung ist. Speziell dann, wenn das Objektiv über einen optischen Bildstabilisator mit Dynamic IS verfügt – wie das EF-M 15-45mm 1:3,5-6,3 IS STM – lässt sich die Stabilisierung noch weiter steigern.

Design und Steuerung – typisch EOS

Die EOS M6 zeigt sich mit ihren kompakten Abmessungen im typischen EOS Design. Damit ist sie ideal, um immer und überall dabei zu sein und jeden kreativen Moment festzuhalten. Der intuitiv bedienbare, große Touchscreen-LCD ist klappbar und bietet zusammen mit dem rückseitigen Daumenrad die perfekte Kontrolle in jeder Aufnahmesituation.

Verbinden und teilen

Über das integrierte WLAN mit NFC lassen sich die Aufnahmen der EOS M6 schnell und einfach mit der ganzen Welt teilen. Für eine konstante Kopplung zwischen EOS M6 und einem Mobilgerät verfügt die Kamera über Bluetooth® . Dies ermöglicht die Fernauslösung der Kamera und kann über ein kompatibles Mobilgerät per App geschehen. Die Bluetooth®-Verbindung ist ideal zur Aufnahme von Gruppenfotos und Selfies, oder auch wild lebenden Tieren aus sicherer Entfernung, ohne dass diese dabei aufgeschreckt werden.

Vollkommen neu entwickelter elektronischer Sucher

Ebenfalls neu vorgestellt wird heute der aufsteckbare, elektronische Sucher EVF-DC2. Der sehr kompakte und leichte elektronische Sucher ist optional für kompatible EOS M Kameras – darunter die EOS M6 – und einige Modelle der PowerShot Serie erhältlich. Der 0,39-Zoll-Typ Sucher mit 2.360.000 Bildpunkten gibt selbst feinste Details wieder. Dank seiner Bildfeldabdeckung von 100% wird während der Aufnahme das komplette Motiv im Bild gezeigt. Der elektronische Sucher EVF-DC2 bildet Bewegungen mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 120 Bildern pro Sekunde praktisch in Echtzeit ab.

Zudem ermöglicht er problemlos den Wechsel zwischen der Betrachtung per Sucher und per LC-Display: Wird die Kamera zum Auge geführt, schaltet er sich automatisch an – das ist echte Flexibilität gepaart mit Komfort. Mit einem Gewicht von nur ca. 29 Gramm ist der kompakte Sucher eine sinnvolle Ergänzung für die Kameratasche des EOS M6 Fotografen.

EOS M6 – Hauptleistungsmerkmale

Exzellente Bildqualität – in kompakter Form

Glänzende Leistung selbst in anspruchsvollen Situationen

Kreative Videos auf höchstem Niveau

Die Fusion von Kompaktkamera und DSLR - voll integriert in das EOS System

Teilen Sie Ihre Aufnahmen mit der Welt – ganz ohne Kabel

Elektronischer Sucher EVF-DC2 – Hauptleistungsmerkmale

Zuverlässige Bildkomposition

Alternative Arbeitsweise

Handliche Bauform, die überall mitgenommen werden kann

EOS M6 799* Euro Verfügbar im Handel ab April 2017 EVF-DC2 269* Euro Verfügbar im Handel ab April 2017

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand: Februar 2017

¹ Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie. Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen in Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.