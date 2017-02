Mit Wirkung zum 13. Februar 2017 übernimmt die Hensel-Visit GmbH & Co. KG mit Sitz in Würzburg den Vertrieb aller Produkte der Marke PocketWizard in Deutschland und Österreich. In Österreich erfolgt der Vertrieb in Zusammenarbeit mit dem dortigen Hensel Distributor ProDigital in Wien.

Die Firma LPA Design ist der Pionier unter den Anbietern von funkbasierten Systemen zur drahtlosen Blitzsynchronisation und Kameraauslösung. Die unter dem Namen „PocketWizard®“ angebotenen Geräte dieses US-amerikanischen Herstellers sind längst ein weltweiter Standard, wenn es um eine zuverlässige Fernauslösung mit großer Reichweite geht. Neben der Auslösung, bieten diese Geräte auch Sonderfunktionen wie das von PocketWizard® entwickelte „HyperSync®“ zur Nutzung kürzester Verschlusszeiten für die Blitzsynchronisation, „Auto Relay“ für die gleichzeitige drahtlose Auslösung von Kameras und externen Blitzen, sowie „Repeat“ zur Vergrößerung der Reichweite. Dank 32 Kanälen, von denen die Hälfe zudem in vier Zonen aufteilbar ist, können mehrere Anwender problemlos parallel arbeiten. Es sind Anschlusskabel für alle gängigen Blitzgeräte und Kameras lieferbar. Last but not least bietet PocketWizard auch ein erprobtes System zur drahtlosen Kontrolle und TTL-Steuerung von Canon, Nikon und Panasonic Systemblitzgeräten an.

Hensel freut sich, mit PocketWizard® weitere bewährte, zuverlässige und langlebige Produkte eines renommierten Herstellers anbieten zu können. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel, welcher bundesweit durch die Außendienstmitarbeiter von Hensel betreut wird. Gleichzeitig ist Hensel auch der Ansprechpartner für Rentstudios und Vermieter, welche seit jeher auf die besonders verlässlichen Produkte von PocketWizard® setzen.



Produktinformationen & Bezugsadressen:

www.pocketwizard.de

www.pocketwizard.com/welcome

Weitere Informationen: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Tel.: 0931/278810