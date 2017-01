Nach der inhaltlichen Weiterentwicklung des BVPA-Zertifikats und dem positiven Umfrageergebnis bei einer entsprechenden Marktumfrage des BVPA erachtet der Verband das Projekt nun als marktreif. Mitte Februar 2017 startet die modulare Zertifizierung zum „BVPA Certified Licensor“, die einerseits professionelle Bildanbieter auszeichnet und andererseits Bildeinkäufer auf die besondere Servicequalität hinweist. Denn nur solche Agenturen, die ein Curriculum aus fünf Weiterbildungsmodulen mit jeweiliger Abschlussprüfung absolvieren, erhalten das Gütesiegel des Verbands.

Unmengen an Bildern schwirren durchs Netz, viele Bildanbieter tummeln sich auf dem Markt. Die Darstellung der Bilder stellt dabei kein Problem dar. Aber welche Rechte haben die einzelnen Anbieter? Welche Qualifikation, wenn es um Themenkreise wie Werbung und Persönlichkeitsrecht geht? Häufig kann auch der korrekte Urheber schwer ausgemacht werden. Das führt - auch angesichts der verstärkten Aktivitäten professioneller Bildanbieter im Bereich der Rechtekontrolle - zu immer größeren Unsicherheiten bei professionellen Medienkäufern. Dem Nachweis einer Qualifizierung im Bildbereich kommt deswegen besondere Bedeutung zu.

Grundlage für den Erwerb des BVPA-Zertifikats ist die Teilnahme an fünf Weiterbildungsmodulen, die von kompetenten Referenten aus dem Kreis der BVPAexperts durchgeführt werden, im Einzelnen

Urheberrecht allgemein,

Persönlichkeitsrecht,

Lizenzrecht,

VG Bild-Kunst und

Kundenbindungen

Die Schulungen werden in Form von interaktiven Webinaren durchgeführt und sind für die Teilnehmer daher ortsunabhängig anwählbar. Die Live-Veranstaltungen finden jeweils samstags an aufeinander folgenden Wochenenden statt und können alternativ auch jederzeit nachträglich als Videoaufzeichnung abgerufen werden. Jedes Modul wird mit einer Multiple-Choice-Prüfung online abgeschlossen. Das Zertifikat wird für Agenturen vergeben, die alle fünf Prüfungen erfolgreich abgeschlossen haben und ist jeweils für das aktuelle Kalenderjahr gültig.

Um das Zertifikat für das kommende Jahr zu erneuern, ist die Teilnahme an einem sogenannten „Update-Modul“ nötig. Hier werden Grundlagen und Neuerungen komprimiert in einem 4-stündigen Webinar inklusive Prüfung vermittelt.

An der modularen Zertifizierung teilnehmen kann jedes Unternehmen und jeder Freiberufler, das bzw. der in der Lizenzierung von Nutzungsrechten an Bildern und Videos mindestens ein oder mehrere „Vertretungslevel“ abbildet. Somit gehören zur Zielgruppe neben Bildagenturen auch alle Arten von Mediaagenturen, Werbeagenturen und Medienproduktionsfirmen.

Der Preis für das komplette Webinar-Curriculum inklusive Prüfung beträgt für Mitglieder des BVPA 300,00 €. Nichtmitglieder erhalten die Zertifizierung zum Preis von 800,00 €.

Der BVPA-Vorstand sowie die Geschäftsstelle möchten Sie hiermit recht herzlich zur Teilnahme an der modularen Zertifizierung einladen. Anmeldungen, Nachfragen und Feedback richten Sie bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Die Geschäftsstelle gibt auch Auskunft bei Interesse an der Belegung einzelner Module.

Weitere Details zum Zertifikat finden Sie unter www.bvpa.org/zertifikat.