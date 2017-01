TechSmith stellt ein Update seiner Screen Capture- und Bildbearbeitungssoftware Snagit vor, mit der Anwender bild- und videobasierte Informationen nun noch schneller erstellen, bearbeiten und teilen können. Mit flexiblen Kombinationsmöglichkeiten aus Bildern, Screenshots, Videos und Textelementen knüpft die neue Version von Snagit für Windows und Mac an das veränderte Kommunikationsverhalten und die Anforderungen der modernen Arbeitswelt an.

Neben neuen Werkzeugen zur Bildbearbeitung – Zauberstab und automatisches Füllen – bietet sich mit dem Update speziell für Teams die Option, individuelle Farbpaletten für verschiedene Projekte anzulegen und zu teilen. Eingefügte Text-Annotationen lassen sich mit wenigen Klicks als Standard-Übersetzungsformat exportieren und, nach erfolgter Übersetzung, wieder importieren. Die Screenshots werden dabei automatisch mit dem übersetzten Text angepasst. Mit der Funktion Capture-Info haben Anwender nun die Möglichkeit, bei Screenshots automatisch System- und Software-Infos zu hinterlegen. Das Dokumentieren von Bugs und Software-Problemen wird dadurch vereinfacht.

Die neuen Funktionen von Snagit für Windows und Mac im Überblick:

Fortgeschrittene Bildbearbeitung: Das neue Auswahlwerkzeug Zauberstab ermöglicht eine gezielte Auswahl von Objekten und Bereichen, die entfernt, kopiert oder durch automatisches Füllen lückenlos verschoben werden sollen.

Eigene Farbschemas: Snagit-Nutzer in Unternehmen können eigene Farbpaletten für verschiedene Projekte anlegen und diese mit Kollegen teilen, sodass bei der Bildbearbeitung und Informationsdarstellung ein einheitliches Design und Branding gewährleistet wird.

Text zur Übersetzung importieren/exportieren: Alle Annotationen, (u.a. Text, Sprechblasen), die im Snagit Editor eingefügt wurden, können nun als Standard Translation XLIFF-Datei exportiert werden. Die übersetzte Datei kann anschließend wieder importiert werden, wobei eine automatische Übersetzung der Screenshots stattfindet.

Capture-Info: Screenshots lassen sich ab sofort automatisch mit System- und Software-Info hinterlegen, was besonders Mitarbeitern im Bereich QA entgegenkommt: Bugs und Software-Probleme können auf diese Weise schneller dokumentiert, erfasst und bearbeitet werden.

Das aktuelle Snagit-Update berücksichtigt vor allem die Bedürfnisse von Angestellten im Bereich Marketing, Technische Kommunikation und QA/Software-Tests, die visuelle Inhalte schnell und effektiv erstellen, bearbeiten und teilen wollen.

Das Update ist ab sofort für Snagit 13 und Snagit 4 for Mac kostenlos verfügbar. Für Nutzer mit älteren Versionen steht ein Upgrade auf Snagit 13.1 bzw. Snagit 4.1 for Mac zu einem Preis von 23,28 € plus MwSt. zur Verfügung. Neue Nutzer können die Software für 46,60 € plus MwSt. über die Homepage von TechSmith erwerben.

Weitere Informationen:

Video zu den Neuerungen: http://bit.ly/2khCDkU

Testversion und Tutorials: http://www.techsmith.de/snagit.html