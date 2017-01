Mit der PowerShot G9 X Mark II, dem superschlanken Kraftpaket im Taschenformat, frischt Canon heute die PowerShot G Serie auf. Dank Reihenaufnahmen mit bis zu 8,2 Bildern pro Sekunde, großem 1,0-Zoll-Typ Sensor mit 20,1-Megapixel und Canon DIGIC 7 Prozessor bietet die Kamera eine reaktionsschnelle Leistung und liefert bei jedem Auslösen erstklassige Ergebnisse. Die PowerShot G9 X Mark II ist für jeden die richtige Wahl – egal ob als Ergänzung zur ambitionierten Ausrüstung oder als Upgrade zum Smartphone. Die PowerShot G9 X Mark II ist voraussichtlich ab Februar zum Preis von 499 Euro verfügbar.

Enorme Leistung mit hoher Präzision

Mit dem DIGIC 7 Bildprozessor und dem CMOS-Sensor bietet die PowerShot G9 X Mark II eine deutlich verbesserte Leistung mit hochwertigen Ergebnissen. Mit der Dual Sensing IS Technologie, einer parallel durchgeführten dualen Bildstabilisierung, verfügt die PowerShot G9 X Mark II über einen Bildstabilisator, der eine bis zu 3,5 Blendenstufen längere Belichtungszeit ermöglicht. Das ist ideal beim Fotografieren aus der Bewegung heraus und ermöglicht ruhige Aufnahmen auch aus der Hand. Spontane Momente werden mit Reihenaufnahmen von bis zu 8,2 Bildern pro Sekunde und einer Reaktionsgeschwindigkeit des Autofokus von ca. 0,14 Sekunden sicher im Bild festgehalten. Um jedes gewünschte Motiv einzufangen, ist die PowerShot G9 X Mark II mit einem 3fach optischen Zoom sowie einem 28mm-Weitwinkel ausgestattet. Damit gelingen großartige Porträts wie auch wunderbare Landschaftsaufnahmen.

Besondere Momente werden unabhängig von den Lichtbedingungen klar und deutlich festgehalten. Der Sensor reduziert Bildrauschen und erhöht den Dynamikumfang für eine erstklassige Leistung bei Tag und bei Nacht. Das Objektiv mit einer Anfangslichtstärke von 1:2,0 nimmt mehr Licht auf und ermöglicht so niedrigere ISO-Einstellungen beziehungsweise geringere Belichtungszeiten. Zudem ermöglicht es Aufnahmen mit attraktiver Hintergrundunschärfe. Um die Dynamik von Motiven mit Bewegungsunschärfe zu verdeutlichen, reduziert der neue Auto ND Filter den Lichteinfall, wodurch man längere Belichtungszeiten wählen kann, ohne dass die Aufnahme überbelichtet wird.

Hochwertige Videos aufnehmen

Ambitionierte Videofilmer haben die Möglichkeit, Full-HD-Filme aufzunehmen. Die verbesserten Autofokus-Nachführeigenschaften des DIGIC 7 stellen dabei sicher, dass sowohl große plötzliche Bewegungen als auch kleine Veränderungen im Gesichtsausdruck gestochen scharf festgehalten werden.

Das Leben ist immer in Bewegung. Ob nun beim Besteigen eines Berges oder der Erkundung einer Stadt, es besteht kein Grund stillzustehen. Der Dynamic IS Bildstabilisator von Canon kompensiert unerwünschte Verwacklungen und ermöglicht selbst aus der Bewegung heraus ruhige Aufnahmen. Damit die Videoaufnahmen mit der PowerShot G9 X Mark II einen ganz eigenen Stil bekommen, bietet die Kamera Funktionen zur Aufnahme in Zeitraffer sowie zahlreiche Möglichkeiten zur manuellen Steuerung.

Das Kraftpaket im Taschenformat

Die PowerShot G9 X Mark II bietet beeindruckende Leistung in minimalistischem Design und Retro-Stil. Mit einem Gewicht von nur ca. 206 Gramm ist sie ideal für die Tasche und trägt kaum auf. Das minimalistische Design wird von einem intuitiv zu bedienenden LCD-Touchscreen geprägt, über den sich sämtliche Einstellungen steuern lassen, ohne dass dafür Tasten Platz beanspruchen müssen. Blende, Belichtungszeit und Zoom werden ganz intuitiv mit dem Objektiv-Steuerring eingestellt.

Immer verbunden und bereit zum Teilen

Mit der WLAN-Taste besteht der direkte Zugang zu den entsprechenden Funktionen der Kamera. Dank Dynamic NFC erfolgt die Verbindung zum kompatiblen Mobilgerät mit nur einer Berührung und schon können die Aufnahmen übertragen werden. So einfach ist auch die Datenübertragung auf die Canon Connect Station CS100, auf der Fotos und Videos sicher gespeichert werden. Die neue Bluetooth Kompatibilität ermöglicht das permanente Koppeln von Kamera und Mobilgerät. Über die Bluetooth-Funktion ist das Mobilgerät auch als kabellose Fernbedienung für die Kamera einsetzbar – eine großartige Lösung für Situationen, in denen der Fotograf selbst mit auf das Bild kommen möchte oder für einzigartige Selfies. Der Akku der Kamera lässt sich über USB aufladen, so dass praktisch überall eine Möglichkeit zum Nachladen besteht.