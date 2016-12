Ultra-kompakte, fliegende Kamera im Smartphone-Design ermöglicht neue Selfie-Perspektiven und blitzschnelles Teilen von Fotos und Videos

Auf der CES 2017 präsentiert Revell erstmals die C-me, eine brandneue fliegende Kamera mit einzigartigen Eigenschaften. Das kompakte Hightech-Gadget mit App-Steuerung ist mit der Größe eines aktuellen Smartphones ultra-portabel, dabei kinderleicht zu bedienen und mit einer 8-MP-Hochleistungs-Kamera für gestochen scharfe Fotos und atemberaubende Videos ausgestattet. C-me ist die fliegende Kamera für jedermann – immer dabei, faltbar, blitzschnell einsatzbereit und mit neuester Technik ausgerüstet.

Revell gibt mit C-me die Antwort auf die aktuellen Entwicklungen des Smartphone- und Selfie-Markts. Eine aktuelle Studie von YouGov zeigt, dass gerade die Deutschen mit zunehmender Dynamik Selfies machen und in sozialen Netzwerken teilen. Dabei haben sich aber auch die Ansprüche an das schnelle Selbstportrait um ein Vielfaches erhöht: Was noch vor kurzer Zeit einzig einer extrem jungen Zielgruppe als Mittel zur Selbstdarstellung diente, ist heute lebendiges Tagebuch, Chronik von Familienfeiern oder authentische Dokumentation der Erlebnisse von Reisenden und Entdeckern. Aber: Nur ungern verwenden die Deutschen für erweiterte Perspektiven oder ungewöhnliche Blickwinkel Selfie-Sticks. Vielen ist der Stick zu unpraktisch oder zu peinlich, für viele Einsatzzwecke ist er überdies zu unflexibel. Überall hier und bei tausend anderen Gelegenheiten kommt C-me – Die fliegende Kamera ins Spiel. C-me teilt dabei die besten Fotos und Videos auf Wunsch noch während des Fluges in den ausgewählten Social Media-Kanälen.

Die unkomplizierte fliegende Kamera von Revell versteht sich nicht als klassische Drohne, sondern als ständiger Begleiter für Menschen, die ihre Welt aus ganz anderen Perspektiven neu entdecken und ihr Leben auf neue Art mit anderen teilen wollen. Mit 8-Megapixel-Kamera und einem integrierten Akku ausgestattet, filmt und fotografiert C-me in Full HD und in bis zu 360-Grad-Panorama-Blickwinkeln.

Smartphone-App für einfache Handhabung

C-me wird ganz einfach mittels Smartphone gesteuert und beherrscht verschiedene automatische Flug-Modi. Per Knopfdruck in der App startet C-me automatisch und schwebt wahlweise in einer Höhe von drei oder fünf Metern. Ebenso funktioniert das automatische Landen. Soll C-me wieder zum Fotografen zurückkehren, genügt ein kurzer Knopfdruck. Die Follow-me-Funktion gewährleistet, dass C-me auch in Bewegung stets den richtigen Fokus hat.

Preise, Verfügbarkeit und Kompatibilität

C-me ist ab April 2017 in vier Farben (Schwarz, Rot, Türkis und Purple) verfügbar. Die C-me App finden Sie gratis im Google Play Store und im Apple App Store.