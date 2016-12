EIZO FlexScan EV2780

EIZO stellt 27-Zoll-Monitor mit USBTyp-C-Anschluss vor

Mit dem 27 Zoll großen FlexScan EV2780 bringt EIZO seinen ersten Monitor mit USB-Typ-C auf den Markt. Mit USBTyp-C kann ein einziges Kabel Video-, Audio- und USB-Signale zwischen dem FlexScan EV2780 und angeschlossenen Geräten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s übertragen. Darüber hinaus liefert der FlexScan EV2780 eine Leistung von bis zu 30 Watt zum Aufladen von Notebooks und anderen Geräten über deren USB-Typ-C-Verbindung. Ein separates Netzkabel wird damit überflüssig.

Dank des flexiblen USB-Typ-C-Anschlusses ist der FlexScan EV2780 vielseitig einsetzbar und kann sowohl in herkömmlichen Büros als auch in den zunehmend beliebten flexiblen Büros genutzt werden, in denen die Mitarbeiter – gewöhnlich mit ihren Notebooks – zwischen den Arbeitsplätzen im Büro wechseln, um mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten.

Mit einem Rahmen von nur 1 mm ist das Gehäuse nahezu rahmenlos. Das minimalistische Design und die komplett ebene Oberfläche sorgen für eine nahtlose Bilddarstellung in Mehrschirmsystemen. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß mit jeweils farblich passenden Kabeln erhältlich.

Mit dem Picture-by-Picture-Modus sowie zahlreichen ergonomischen Merkmalen und Energiesparfunktionen eignet sich der FlexScan EV2780 optimal für den Einsatz in Geschäftsumgebungen, wie z. B. an Börsen, in Handelsräumen, in Büros und in Leitständen.

Der 27 Zoll große Bildschirm verfügt über ein LCD-Display mit IPSTechnik, LED-Hintergrundbeleuchtung sowie eine native Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln und einen Blickwinkel von 178°. Der Monitor erreicht eine maximale Helligkeit von 350 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1.000:1.

Der integrierte Auto-EcoView-Sensor passt die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die Helligkeit der Umgebung an, um den Energieverbrauch zu senken und einer Überanstrengung der Augen entgegenzuwirken. Im voreingestellten „Paper“-Modus wird der blaue Lichtanteil in der Anzeige reduziert und so ein angenehmeres Betrachten ermöglicht.

Mit der neu entwickelten Software „Screen InStyle“ von EIZO können Benutzer Anwendungen einen voreingestellten Modus zuweisen und ein tagesrhythmisches Dimmen der Farbtemperatur sowie die Energieeinstellungen anpassen. Diese Einstellungen können dann auf alle Bildschirme einer Multi-Monitor-Konfiguration übertragen werden. Das heißt, es ist keine manuelle Einstellung der einzelnen Monitore mehr erforderlich. Dank einer Server-App für Screen InStyle kann ein Administrator die Einstellungen aller EV2780 in einem Unternehmen in einer Installation von zentraler Stelle aus verwalten. Davon profitieren insbesondere Unternehmen, die sicherstellen möchten, dass alle Geräte korrekt eingestellt und die Energiespareinstellungen aktiviert sind.

Verfügbarkeit: Der neue EIZO-Monitor ist ab Januar im Handel erhältlich.